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Іменини в лютому 2025 року: кого та коли вітати з днем ангела — старий і новий календарі

Іменини в лютому 2025 року: кого та коли вітати з днем ангела — старий і новий календарі

Іменини в лютому 2025 року: кого та коли вітати з днем ангела — старий і новий календарі / Фото: pixabay.com

Українці вірять — щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого вшановують у день її народження.

А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на лютий 2025 року.

Іменини в лютому 2025 року: церковний календар за новим стилем

  • 1 лютого — Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій;
  • 2 лютого — Василь;
  • 3 лютого — Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна;
  • 4 лютого — Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій, Ганна, Катерина;
  • 5 лютого — Антон, Макар, Михайло, Олександра, Василиса;
  • 6 лютого — Анатолій, Василь, Дмитро, Іван,  Максим, Олександр, Марія, Христина;
  • 7 лютого — Олександр, Олексій, Петро;
  • 8 лютого — Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір;
  • 9 лютого — Василь, Геннадій, Іван;
  • 10 лютого — Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Ганна, Валентина, Галина;
  • 11 лютого — Всеволод, Дмитро;
  • 12 лютого — Антон, Євген, Марія, Олексій;
  • 13 лютого — Василь, Володимир, Євген, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Віра, Зоя, Світлана;
  • 14 лютого — Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло;
  • 15 лютого — Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія;
Іменини в лютому 2025 року: церковний календар за новим стилем / © pixabay.com
Іменини в лютому 2025 року: церковний календар за новим стилем / Фото: pixabay.com
  • 16 лютого — Данило, Ілля, Макар, Павло;
  • 17 лютого — Михайло, Микола, Павло, Роман, Федір, Маріанна, Марія, Ганна;
  • 18 лютого — Василь, Віктор, Володимир, Лев, Павло;
  • 19 лютого — Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір;
  • 20 лютого — Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Микола, Сергій, Федір, Ярослав;
  • 21 лютого — Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Ольга;
  • 22 лютого — Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара, Ірина;
  • 23 лютого — Дем'ян, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій;
  • 24 лютого — Іван, Іларіон;
  • 25 лютого — Антон, Євген, Олександр, Тарас, Федір;
  • 26 лютого — Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна;
  • 27 лютого —  Макар, Михайло, Петро, Степан, Яків;
  • 28 лютого — Арсеній, Василь, Микола, Кіра, Марина.

Іменини в лютому 2025 року за старим календарем

Іменини в лютому 2025 року за старим календарем / © pixabay.com
Іменини в лютому 2025 року за старим календарем / Фото: pixabay.com
  • 1 лютого — Антон, Макар, Микола, Петро, Федір;
  • 2 лютого — Інна, Павло, Семен;
  • 3 лютого — Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Ганна;
  • 4 лютого — Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія;
  • 5 лютого — Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина;
  • 6 лютого — Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія;
  • 7 лютого — Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;
  • 8 лютого — Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія;
  • 9 лютого — Дмитро, Іван, Петро;
  • 10 лютого — Володимир, Георгій, Ольга;
  • 11 лютого — Дмитро, Іван, Костянтин, Роман;
  • 12 лютого — Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим;
  • 13 лютого — Віктор, Іван, Ілля, Микита;
  • 14 лютого — Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій;
  • 15 лютого — Василь;
Дні ангела в лютому 2025 року за старим календарем / © pixabay.com
Дні ангела в лютому 2025 року за старим календарем / Фото: pixabay.com
  • 16 лютого — Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна;
  • 17 лютого — Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій, Ганна, Катерина;
  • 18 лютого — Антон, Макар, Михайло, Олександра, Василиса;
  • 19 лютого — Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Христина, Марія;
  • 20 лютого — Олександр, Олексій, Петро;
  • 21 лютого — Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір;
  • 22 лютого — Василь, Геннадій, Іван;
  • 23 лютого — Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Ганна, Галина, Валентина;
  • 24 лютого — Всеволод, Дмитро;
  • 25 лютого — Антон, Євген, Олексій, Марія;
  • 26 лютого — Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Ганна, Віра, Зоя, Ірина, Світлана;
  • 27 лютого — Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло;
  • 28 лютого Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софі.

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