Іменини в серпні 2023 року: як назвати дитину, яка народилася в останній місяць літа

Хто святкує іменини в серпні 2023 року та як назвати хлопчика або дівчинку, які народилися наприкінці літа?
Іменини або день ангела — один із найважливіших днів у житті кожної людини. Щоб дізнатися, коли у вас день ангела, якщо ви народилися наприкінці літа, чи як назвати дитину в серпні 2023 року, зверніть увагу на церковний календар.
Іменини в серпні 2023 року: жіночі й чоловічі імена
- 1 серпня — Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія;
- 2 серпня — Олександр, Олексій, Панас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір;
- 3 серпня — Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна;
- 4 серпня — Олексій, Корнилій, Михайло, Марія;
- 5 серпня — Андрій, Віталій, Михайло, Трохим, Федір,Ганна;
- 6 серпня — Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Микола, Роман, Христина;
- 7 серпня — Олександр, Макар, Микола, Ганна, Іраїда;
- 8 серпня — Ігнатій, Мойсей, Сергій, Федір, Параска;
- 9 серпня — Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Анфіса;
- 10 серпня — Василь, Юхим, Іван, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан, Анастасія, Антоніна, Олена, Ірина;
- 11 серпня — Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Серафима;
- 12 серпня — Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, Агнія, Ангеліна;
- 13 серпня — Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета;
- 14 серпня — Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір;
- 15 серпня — Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір;
- 16 серпня — Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола;
- 17 серпня — Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Дарина, Ірина;
- 18 серпня — Вікентій, Юхим, Іван, Максиміліан, Марія, Нонна, Дарина, Євдокія, Христина;
- 19 серпня — Лев, Спас, Людвіг, Феоктист;
- 20 серпня — Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро;
- 21 серпня — Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір;
- 22 серпня — Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків, Ірина, Маргарита, Марія;
- 23 серпня — Афанасій, В'ячеслав, Роман;
- 24 серпня — Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Мартін, Федір, Марія;
- 25 серпня — Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків;
- 26 серпня — Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Парамон, Тихон, Яків, Євдокія, Ксенія;
- 27 серпня — Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір, Єва, Євдокія;
- 28 серпня — Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія;
- 29 серпня — Олександр, Іван, Степан, Яків, Ганна;
- 30 серпня — Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Філіп, Уляна;
- 31 серпня — Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.
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