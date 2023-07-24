Іменини в серпні 2023 року: як назвати дитину, яка народилася в останній місяць літа

Хто святкує іменини в серпні 2023 року та як назвати хлопчика або дівчинку, які народилися наприкінці літа?

Іменини або день ангела — один із найважливіших днів у житті кожної людини. Щоб дізнатися, коли у вас день ангела, якщо ви народилися наприкінці літа, чи як назвати дитину в серпні 2023 року, зверніть увагу на церковний календар.

Іменини в серпні 2023 року: жіночі й чоловічі імена

1 серпня — Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія;

— Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія; 2 серпня — Олександр, Олексій, Панас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір;

— Олександр, Олексій, Панас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір; 3 серпня — Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна;

— Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна; 4 серпня — Олексій, Корнилій, Михайло, Марія;

— Олексій, Корнилій, Михайло, Марія; 5 серпня — Андрій, Віталій, Михайло, Трохим, Федір,Ганна;

— Андрій, Віталій, Михайло, Трохим, Федір,Ганна; 6 серпня — Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Микола, Роман, Христина;

— Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Микола, Роман, Христина; 7 серпня — Олександр, Макар, Микола, Ганна, Іраїда;

— Олександр, Макар, Микола, Ганна, Іраїда; 8 серпня — Ігнатій, Мойсей, Сергій, Федір, Параска;

— Ігнатій, Мойсей, Сергій, Федір, Параска; 9 серпня — Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Анфіса;

— Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Анфіса; 10 серпня — Василь, Юхим, Іван, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан, Анастасія, Антоніна, Олена, Ірина;

— Василь, Юхим, Іван, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан, Анастасія, Антоніна, Олена, Ірина; 11 серпня — Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Серафима;

— Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Серафима; 12 серпня — Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, Агнія, Ангеліна;

— Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, Агнія, Ангеліна; 13 серпня — Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета;

— Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета; 14 серпня — Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір;

— Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір; 15 серпня — Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір;

— Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір; 16 серпня — Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола;

— Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола; 17 серпня — Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Дарина, Ірина;

— Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Дарина, Ірина; 18 серпня — Вікентій, Юхим, Іван, Максиміліан, Марія, Нонна, Дарина, Євдокія, Христина;

— Вікентій, Юхим, Іван, Максиміліан, Марія, Нонна, Дарина, Євдокія, Христина; 19 серпня — Лев, Спас, Людвіг, Феоктист;

— Лев, Спас, Людвіг, Феоктист; 20 серпня — Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро;

— Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро; 21 серпня — Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір;

— Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір; 22 серпня — Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків, Ірина, Маргарита, Марія;

— Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків, Ірина, Маргарита, Марія; 23 серпня — Афанасій, В'ячеслав, Роман;

— Афанасій, В'ячеслав, Роман; 24 серпня — Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Мартін, Федір, Марія;

— Олександр, Василь, Макар, Максим, Марк, Мартін, Федір, Марія; 25 серпня — Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків;

— Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків; 26 серпня — Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Парамон, Тихон, Яків, Євдокія, Ксенія;

— Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Парамон, Тихон, Яків, Євдокія, Ксенія; 27 серпня — Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір, Єва, Євдокія;

— Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Семен, Федір, Єва, Євдокія; 28 серпня — Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія;

— Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія; 29 серпня — Олександр, Іван, Степан, Яків, Ганна;

— Олександр, Іван, Степан, Яків, Ганна; 30 серпня — Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Філіп, Уляна;

— Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Філіп, Уляна; 31 серпня — Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.

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