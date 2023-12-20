Іменини в січні 2024 року: за новим і старим календарем, кого вітати та як назвати дитину

Розповідаємо про іменини в січні 2024 року за новим календарем і як можна назвати січневу дитину, щоб її оберігав її янгол-охоронець.
Дати православних іменин часто використовують під час вибору імені для хлопчика або дівчинки, щоб янгол-охоронець завжди оберігав дитину від усього зла.
Іменини в січні 2024 року за новим календарем: кого й коли вітати
- 1 січня — Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єрьомей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія;
- 2 січня — Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана;
- 3 січня — Гордій, Аріна, Ірина;
- 4 січня — Олександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків;
- 5 січня — Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна;
- 6 січня — Іван, Ян;
- 7 січня — Афанасій, Василь, Іван, Ян;
- 8 січня — Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка;
- 9 січня — Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна;
- 10 січня — Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія;
- 11 січня — Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір;
- 12 січня — Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна;
- 13 січня — Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків;
- 14 січня —
Марфа, Наталія, Семен, ТетянаАдам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремей, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна;
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- 15 січня — Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона;
- 16 січня — Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леонілла, Неоніла;
- 17 січня — Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна;
- 18 січня — Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана;
- 19 січня — Антон, Макар, Микола, Петро, Федір;
- 20 січня — Павло, Семен, Інна;
- 21 січня — Євген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Анна (Ганна);
- 22 січня — Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія;
- 23 січня — Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина;
- 24 січня — Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія;
- 25 січня — Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;
- 26 січня — Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія;
- 27 січня — Дмитро, Іван, Петро;
- 28 січня — Володимир, Георгій, Ольга;
- 29 січня — Дмитро, Іван, Костянтин, Роман;
- 30 січня — Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим;
- 31 січня — Віктор, Іван, Ілля, Микита.
Іменини в січні 2024 року за старим календарем
- 1 січня — Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая;
- 2 січня — Антон, Данило, Іван, Гнат, Ян;
- 3 січня — Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана;
- 4 січня — Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія;
- 5 січня — Василь, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян;
- 6 січня — Ахмед, Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія;
- 7 січня — Леонід, Марія;
- 8 січня — Олександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Августина, Агрипина, Анфіса, Марія;
- 9 січня — Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федір, Антоніна;
- 10 січня — Олександр, Аркадій, Юхим, Гнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата;
- 11 січня — Веніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипина, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрона, Наталя;
- 12 січня — Антон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія;
- 13 січня — Михайло, Петро, Меланія;
- 14 січня —
Марфа, Наталія, Семен, ТетянаОлександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єрьомей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія;
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- 15 січня — Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана;
- 16 січня — Гордій, Аріна, Ірина;
- 17 січня — Олександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків;
- 18 січня — Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна;
- 19 січня — Іван, Ян;
- 20 січня — Афанасій, Василь, Іван, Ян;
- 21 січня — Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка;
- 22 січня — Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна;
- 23 січня — Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія;
- 24 січня — Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір;
- 25 січня — Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна;
- 26 січня — Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків;
- 27 січня — Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремей, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна;
- 28 січня — Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона;
- 29 січня — Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леонілла, Неоніла;
- 30 січня — Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна;
- 31 січня — Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.
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