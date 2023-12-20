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Іменини в січні 2024 року: за новим і старим календарем, кого вітати та як назвати дитину

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Іменини в січні 2024 року: за новим і старим календарем, кого вітати та як назвати дитину

Іменини в січні 2024 року: за новим календарем / Фото: Unsplash

Розповідаємо про іменини в січні 2024 року за новим календарем і як можна назвати січневу дитину, щоб її оберігав її янгол-охоронець.

Дати православних іменин часто використовують під час вибору імені для хлопчика або дівчинки, щоб янгол-охоронець завжди оберігав дитину від усього зла.

Іменини в січні 2024 року за новим календарем: кого й коли вітати

  • 1 січня — Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єрьомей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія;
  • 2 січня — Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана;
  • 3 січня — Гордій, Аріна, Ірина;
  • 4 січня — Олександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків;
  • 5 січня — Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна;
  • 6 січня — Іван, Ян;
  • 7 січня — Афанасій, Василь, Іван, Ян;
  • 8 січня — Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка;
  • 9 січня — Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна;
  • 10 січня — Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія;
  • 11 січня — Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір;
  • 12 січня — Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна;
  • 13 січня — Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків;
  • 14 січня
    Марфа, Наталія, Семен, Тетяна
    https://lux.fm/lifestyle_t4
    Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремей, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна;
  • 15 січня — Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона;
    Яе назвати дівчинку в січні 2024 року / © Unsplash
    Яе назвати дівчинку в січні 2024 року / Фото: Unsplash
  • 16 січня — Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леонілла, Неоніла;
  • 17 січня — Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна;
  • 18 січня — Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана;
  • 19 січняАнтон, Макар, Микола, Петро, Федір;
  • 20 січняПавло, Семен, Інна;
  • 21 січняЄвген, Іван, Ілля, Максим, Анастасія, Анна (Ганна);
  • 22 січня Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія;
  • 23 січня Володимир, Геннадій, Іван, Федір, Катерина;
  • 24 січня — Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій, Ксенія;
  • 25 січняАнатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;
  • 26 січня Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія;
  • 27 січня Дмитро, Іван, Петро;
  • 28 січня — Володимир, Георгій, Ольга;
  • 29 січняДмитро, Іван, Костянтин, Роман;
  • 30 січня Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим;
  • 31 січняВіктор, Іван, Ілля, Микита.

Іменини в січні 2024 року за старим календарем

Як назвати хлопчика в січні 2024 року / © Unsplash
Як назвати хлопчика в січні 2024 року / Фото: Unsplash
  • 1 січняГригорій, Ілля, Тимофій, Аглая;
  • 2 січняАнтон, Данило, Іван, Гнат, Ян;
  • 3 січняЛеонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана;
  • 4 січня — Дмитро, Теодор, Федір, Анастасія;
  • 5 січняВасиль, Давид, Іван, Макар, Павло, Ян;
  • 6 січняАхмед, Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія;
  • 7 січня Леонід, Марія;
  • 8 січняОлександр, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Августина, Агрипина, Анфіса, Марія;
  • 9 січня Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федір, Антоніна;
  • 10 січняОлександр, Аркадій, Юхим, Гнат, Леонід, Микола, Петро, Симон, Агата;
  • 11 січняВеніамін, Георгій, Єгор, Іван, Лаврентій, Марк, Ян, Агрипина, Анна, Варвара, Євдокія, Єфросинія, Мотрона, Наталя;
  • 12 січняАнтон, Данило, Лев, Макар, Анісія, Аріна, Ірина, Марія;
  • 13 січня Михайло, Петро, Меланія;
  • 14 січня
    Марфа, Наталія, Семен, Тетяна
    https://lux.fm/lifestyle_t4
    Олександр, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єрьомей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія;
  • 15 січняВасиль, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана;
    Як назвати дитину в січні 2024 року / © pixabay.com
    Як назвати дитину в січні 2024 року / Фото: pixabay.com
  • 16 січняГордій, Аріна, Ірина;
  • 17 січняОлександр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасій, Денис, Юхим, Йосип, Клим, Лука, Марк, Микола, Остап, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Трохим, Пилип, Ераст, Яків;
  • 18 січня — Григорій, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Сергій, Фома, Аполлінарія, Євгенія, Тетяна;
  • 19 січняІван, Ян;
  • 20 січняАфанасій, Василь, Іван, Ян;
  • 21 січня — Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль, Юліан, Василиса, Домініка;
  • 22 січня Захар, Павло, Петро, Пилип, Антоніна;
  • 23 січня Анатолій, Григорій, Макар, Павло, Петро, Арсенія;
  • 24 січня Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір;
  • 25 січня — Ілля, Макар, Петро, Сава, Тетяна;
  • 26 січня Афанасій, Єлізар, Максим, Петро, Яків;
  • 27 січня Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремей, Іван, Ілля, Йосип, Макар, Марк, Павло, Сава, Сергій, Степан, Ян, Ніна;
  • 28 січня — Гавриїл, Іван, Михайло, Павло, Прохор, Ян, Олена, Ілона;
  • 29 січняІван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леонілла, Неоніла;
  • 30 січня Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна;
  • 31 січня — Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Євген, Омелян, Іларіон, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Сергій, Еміль, Ксенія, Марія, Оксана.

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