Іменини в травні 2024 року: кого і коли вітати в останній місяць весни

Українці вірять — щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого вшановують у день народження.

А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на травень 2024 року.

Іменини в травні 2024 року за новим календарем: кого й коли вітати

1 травня — Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара;

— Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара; 2 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя;

— Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя; 3 травня — Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана;

— Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана; 4 травня — Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея;

— Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея; 5 травня — Адріан, Яків, Аріна, Ірина;

— Адріан, Яків, Аріна, Ірина; 6 травня — Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян;

— Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян; 7 травня — Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян;

— Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян; 8 травня — Адріан, Арсеній, Іван, Ян;

— Адріан, Арсеній, Іван, Ян; 9 травня — Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна;

— Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна; 10 травня — Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія;

— Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія; 11 травня — Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав;

— Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав; 12 травня — Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян;

— Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян; 13 травня — Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина;

— Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина; 14 травня — Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян;

— Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян; 15 травня — Дмитро, Гнат, Анастасія; Кого і коли вітати з днем ангела в травні 2024 року / Фото: Unsplash

— Дмитро, Гнат, Анастасія; 16 травня — Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір;

— Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір; 17 травня — Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія;

— Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія; 18 травня — Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Мотрона, Фаїна, Юлія;

— Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Мотрона, Фаїна, Юлія; 19 травня — Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія;

— Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія; 20 травня — Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна;

— Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна; 21 травня — Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Ілона;

— Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Ілона; 22 травня — Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія;

— Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія; 23 травня — Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія;

— Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія; 24 травня — Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія (Оксана);

— Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія (Оксана); 25 травня — Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян;

— Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян; 26 травня — Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона;

— Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона; 27 травня — Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія;

— Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія; 28 травня — Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Ілона;

— Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Ілона; 29 травня — Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна;

— Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна; 30 травня — Василь, Яків;

— Василь, Яків; 31 травня — Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.

Іменини в травні 2024 року за старим календарем

Іменини в травні 2024 року за старим календарем / Фото: Unsplash

1 травня — Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара;

— Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара; 2 травня — Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона;

— Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона; 3 травня — Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір;

— Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір; 4 травня — Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян;

— Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян; 5 травня — Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір;

— Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір; 6 травня — Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія;

— Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія; 7 травня — Олексій, Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета;

— Олексій, Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета; 8 травня — Василь, Марк, Сергій, Ніка;

— Василь, Марк, Сергій, Ніка; 9 травня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра;

— Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра; 10 травня — Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія;

— Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія; 11 травня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна;

— Віталій, Кирило, Максим, Ганна; 12 травня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь;

— Арсеній, Артем, Богдан, Василь; 13 травня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків;

— Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків; 14 травня — Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара;

— Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара; 15 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя; Іменини в травні 2024 року за новим календарем / Фото: Unsplash

— Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя; 16 травня — Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана;

— Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана; 17 травня — Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея;

— Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея; 18 травня — Адріан, Яків, Аріна, Ірина;

— Адріан, Яків, Аріна, Ірина; 19 травня — Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян;

— Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян; 20 травня — Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян;

— Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян; 21 травня — Адріан, Арсеній, Іван, Ян;

— Адріан, Арсеній, Іван, Ян; 22 травня — Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна;

— Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна; 23 травня — Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія;

— Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія; 24 травня — Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав;

— Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав; 25 травня — Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян;

— Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян; 26 травня — Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина;

— Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина; 27 травня — Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян;

— Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян; 28 травня — Дмитро, Гнат, Анастасія;

— Дмитро, Гнат, Анастасія; 29 травня — Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір;

— Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір; 30 травня — Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія;

— Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія; 31 травня — Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Мотрона, Фаїна, Юлія.

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