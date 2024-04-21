Іменини в травні 2024 року: кого і коли вітати в останній місяць весни

Українці вірять — щоб дитину оберігав янгол-охоронець, її потрібно назвати ім'ям святого, якого вшановують у день народження.
А для того, щоб не помилитися, варто поглянути на церковний календар іменин на травень 2024 року.
Іменини в травні 2024 року за новим календарем: кого й коли вітати
- 1 травня — Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара;
- 2 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя;
- 3 травня — Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана;
- 4 травня — Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея;
- 5 травня — Адріан, Яків, Аріна, Ірина;
- 6 травня — Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян;
- 7 травня — Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян;
- 8 травня — Адріан, Арсеній, Іван, Ян;
- 9 травня — Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна;
- 10 травня — Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія;
- 11 травня — Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав;
- 12 травня — Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян;
- 13 травня — Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина;
- 14 травня — Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян;
- 15 травня — Дмитро, Гнат, Анастасія;
- 16 травня — Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір;
- 17 травня — Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія;
- 18 травня — Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Мотрона, Фаїна, Юлія;
- 19 травня — Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Гнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія;
- 20 травня — Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна;
- 21 травня — Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Ілона;
- 22 травня — Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія;
- 23 травня — Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія;
- 24 травня — Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія (Оксана);
- 25 травня — Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян;
- 26 травня — Олександр, Георгій, Єгор, Іван, Макар, Ян, Олена, Олена, Ілона;
- 27 травня — Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія;
- 28 травня — Денис, Дмитро, Захар, Гнат, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Ілона;
- 29 травня — Олександр, Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Ян, Марія, Фаїна;
- 30 травня — Василь, Яків;
- 31 травня — Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина.
Іменини в травні 2024 року за старим календарем
- 1 травня — Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара;
- 2 травня — Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона;
- 3 травня — Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір;
- 4 травня — Олександр, Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Теодор, Федір, Яків, Ян;
- 5 травня — Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір;
- 6 травня — Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Валерія, Софія;
- 7 травня — Олексій, Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета;
- 8 травня — Василь, Марк, Сергій, Ніка;
- 9 травня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра;
- 10 травня — Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія;
- 11 травня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна;
- 12 травня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь;
- 13 травня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків;
- 14 травня — Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара;
- 15 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя;
- 16 травня — Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана;
- 17 травня — Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея;
- 18 травня — Адріан, Яків, Аріна, Ірина;
- 19 травня — Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян;
- 20 травня — Акакій, Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян;
- 21 травня — Адріан, Арсеній, Іван, Ян;
- 22 травня — Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна;
- 23 травня — Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія;
- 24 травня — Олександр, Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Ростислав;
- 25 травня — Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян;
- 26 травня — Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина;
- 27 травня — Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян;
- 28 травня — Дмитро, Гнат, Анастасія;
- 29 травня — Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір;
- 30 травня — Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія;
- 31 травня — Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Олександра, Джулія, Єфросинія, Клавдія, Христина, Мотрона, Фаїна, Юлія.
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