Іменини в вересні 2023 року: як назвати дитину, яка народилася на початку осені

Хто святкує іменини в вересні 2023 року та як назвати хлопчика або дівчинку, які народилися на початку осені?
Іменини або день ангела — один із найважливіших днів у житті кожної людини. Щоб дізнатися, коли у вас день ангела, якщо ви народилися на початку осені, чи як назвати дитину в вересні 2023 року, зверніть увагу на церковний календар.
Іменини в вересні 2023 року: жіночі й чоловічі імена
- 1 вересня — Андрій, Микола, Тимофій, Феофан, Текля;
- 2 вересня — Віктор, Володимир, Дементій, Іван, Максим, Никон, Тимофій, Федір;
- 3 вересня — Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло;
- 4 вересня — Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Єрофій, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Федір, Фелікс, Аріадна;
- 5 вересня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;
- 6 вересня — Арсеній, Георгій, Петро;
- 7 вересня — Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іван, Мойсей;
- 8 вересня — Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія;
- 9 вересня — Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Сава, Степан, Анфіса;
- 10 вересня — Василь, Георгій, Демид, Іван, Іларіон, Лаврентій, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сава, Серафим, Сергій, Стефан, Федір, Феодосій, Анна;
- 11 вересня — Іван;
- 12 вересня — Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, Сава, Спиридон, Федір, Христофор, Яків, Єлизавета;
- 13 вересня — Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон;
- 14 вересня —
Марфа, Наталія, Семен, ТетянаСемен, Тетяна, Марфа, Наталія;
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- 15 вересня — Анатолій, Антон, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Стефан, Федір, Федосій, Федот, Пилип, Юліан, Руфіна, Серафима;
- 16 вересня — Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Дорофій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феофан, Філіп, Харитон, Василина, Домна;
- 17 вересня — Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Степан, Федір, Юліан, Олена;
- 18 вересня — Захар, Авдей, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Юхим, Максим, Федір, Іраїда, Раїса, Єлизавета;
- 19 вересня — Михайло, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Андрій, Текля;
- 20 вересня — Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євгеній, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан;
- 21 вересня — Іван, Георгій;
- 22 вересня — Яким, Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Ганна;
- 23 вересня — Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;
- 24 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Короп, Лев, Микола, Роман, Сергій;
- 25 вересня — Олексій, Опанас, Данило, Іван, Никодим, Микола, Семен, Федір, Юліан;
- 26 вересня — Олександр, Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, Степан, Юліан;
- 27 вересня — Іван, Микола;
- 28 вересня — Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків, Євдокія, Людмила, Марія;
- 29 вересня — Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Сергій, Людмила;
- 30 вересня — Іван, Ілля, Ірина, Никодим, Павло, Серафим, Феодосій, Олександра, Ірина, Віра, Надія, Любов, Софія.
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