Іменини в вересні 2023 року: як назвати дитину, яка народилася на початку осені

Хто святкує іменини в вересні 2023 року та як назвати хлопчика або дівчинку, які народилися на початку осені?

Іменини або день ангела — один із найважливіших днів у житті кожної людини. Щоб дізнатися, коли у вас день ангела, якщо ви народилися на початку осені, чи як назвати дитину в вересні 2023 року, зверніть увагу на церковний календар.

Іменини в вересні 2023 року: жіночі й чоловічі імена

1 вересня — Андрій, Микола, Тимофій, Феофан, Текля;

— Андрій, Микола, Тимофій, Феофан, Текля; 2 вересня — Віктор, Володимир, Дементій, Іван, Максим, Никон, Тимофій, Федір;

— Віктор, Володимир, Дементій, Іван, Максим, Никон, Тимофій, Федір; 3 вересня — Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло;

— Олександр, Васса, Дорофей, Єфрем, Марфа, Павло; 4 вересня — Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Єрофій, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Федір, Фелікс, Аріадна;

— Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Єрофій, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Федір, Фелікс, Аріадна; 5 вересня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;

— Єфрем, Іван, Микола, Павло; 6 вересня — Арсеній, Георгій, Петро;

— Арсеній, Георгій, Петро; 7 вересня — Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іван, Мойсей;

— Варфоломій, Володимир, Єпіфан, Іван, Мойсей; 8 вересня — Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія;

— Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія; 9 вересня — Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Сава, Степан, Анфіса;

— Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Сава, Степан, Анфіса; 10 вересня — Василь, Георгій, Демид, Іван, Іларіон, Лаврентій, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сава, Серафим, Сергій, Стефан, Федір, Феодосій, Анна;

— Василь, Георгій, Демид, Іван, Іларіон, Лаврентій, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сава, Серафим, Сергій, Стефан, Федір, Феодосій, Анна; 11 вересня — Іван;

— Іван; 12 вересня — Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, ​​Сава, Спиридон, Федір, Христофор, Яків, Єлизавета;

— Олександр, Арсеній, Опанас, Гавриїл, Григорій, Данило, Діонісій, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Петро, ​​Сава, Спиридон, Федір, Христофор, Яків, Єлизавета; 13 вересня — Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон;

— Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон; 14 вересня — Марфа, Наталія, Семен, Тетяна

https://lux.fm/lifestyle_t4 Семен, Тетяна, Марфа, Наталія;

— Семен, Тетяна, Марфа, Наталія; 15 вересня — Анатолій, Антон, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Стефан, Федір, Федосій, Федот, Пилип, Юліан, Руфіна, Серафима;

— Анатолій, Антон, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демид, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Стефан, Федір, Федосій, Федот, Пилип, Юліан, Руфіна, Серафима; 16 вересня — Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Дорофій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, ​​Роман, Сергій, Феофан, Філіп, Харитон, Василина, Домна;

— Олексій, Андрій, Василь, Володимир, Дорофій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, ​​Роман, Сергій, Феофан, Філіп, Харитон, Василина, Домна; 17 вересня — Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, ​​Степан, Федір, Юліан, Олена;

— Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, ​​Степан, Федір, Юліан, Олена; 18 вересня — Захар, Авдей, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Юхим, Максим, Федір, Іраїда, Раїса, Єлизавета;

— Захар, Авдей, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Юхим, Максим, Федір, Іраїда, Раїса, Єлизавета; 19 вересня — Михайло, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Андрій, Текля;

— Михайло, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Андрій, Текля; 20 вересня — Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євгеній, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, ​​Сава, Стефан;

— Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євгеній, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, ​​Сава, Стефан; 21 вересня — Іван, Георгій;

— Іван, Георгій; 22 вересня — Яким, Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Ганна;

— Яким, Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон, Ганна; 23 вересня — Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Тетяна;

— Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, ​​Семен, Тетяна; 24 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Короп, Лев, Микола, Роман, Сергій;

— Віктор, Герман, Дмитро, Короп, Лев, Микола, Роман, Сергій; 25 вересня — Олексій, Опанас, Данило, Іван, Никодим, Микола, Семен, Федір, Юліан;

— Олексій, Опанас, Данило, Іван, Никодим, Микола, Семен, Федір, Юліан; 26 вересня — Олександр, Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, ​​Степан, Юліан;

— Олександр, Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук'ян, Микола, Петро, ​​Степан, Юліан; 27 вересня — Іван, Микола;

— Іван, Микола; 28 вересня — Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, ​​Порфирій, Стефан, Федот, Яків, Євдокія, Людмила, Марія;

— Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, ​​Порфирій, Стефан, Федот, Яків, Євдокія, Людмила, Марія; 29 вересня — Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Сергій, Людмила;

— Олексій, Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Сергій, Людмила; 30 вересня — Іван, Ілля, Ірина, Никодим, Павло, Серафим, Феодосій, Олександра, Ірина, Віра, Надія, Любов, Софія.

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