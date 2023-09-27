Іменини в жовтні 2023 року: кого і коли вітаємо за новим календарем — не пропустіть ці дати

Хто святкує іменини в жовтні 2023 року? Не пропустіть дати за новим календарем, адже відтепер все змінилося.

Для багатьох людей день ангела має сакральне значення. Тому дітей часто називають за іменем святого чи святої, яких вшановує Церква в день їхнього народження. Дізнавайтеся, коли і які іменини будемо святкувати в жовтні 2023 року за новим календарем.

Іменини в жовтні 2023 року: жіночі й чоловічі імена

1 жовтня — Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія, Аріадна;

— Олексій, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Вольдемар, Іван, Іларіон, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Ян, Аріна, Єфросинія, Ірина, Софія, Аріадна; 2 жовтня — Олексій, Гавриїл, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія;

— Олексій, Гавриїл, Георгій, Давид, Єгор, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Теодор, Трохим, Федір, Марія; 3 жовтня — Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна;

— Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян, Тетяна; 4 жовтня — Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян;

— Олександр, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро, Ян; 5 жовтня — Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Парасковія;

— Олександр, Веніамін, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Парасковія; 6 жовтня — Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса;

— Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса; 7 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Текля;

— Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Текля; 8 жовтня — Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія;

— Олександр, Опанас, Герман, Євген, Максим, Микола, Остап, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Єфросинія; 9 жовтня — Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян;

— Олександр, Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Тихон, Ян; 10 жовтня — Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Акіліна, Февронія;

— Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Акіліна, Февронія; 11 жовтня — Олександр, Валентин, В’ячеслав, Георгій, Єгор, Єремей, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Анна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана;

— Олександр, Валентин, В’ячеслав, Георгій, Єгор, Єремей, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Анна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана; 12 жовтня — Іван, Ян;

— Іван, Ян; 13 жовтня — Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія;

— Акакій, Олександр, Олексій, Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Семен, Серафим, Олександра, Аполлінарія; 14 жовтня — Марфа, Наталія, Семен, Тетяна

https://lux.fm/lifestyle_t4 Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра;

— Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра; 15 жовтня — Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян, Олександра, Анна, Устина, Юстина;

— Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Теодор, Федір, Яків, Ян, Олександра, Анна, Устина, Юстина; 16 жовтня — Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян;

— Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян; 17 жовтня — Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків, Вероніка, Вірінея;

— Василь, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків, Вероніка, Вірінея; 18 жовтня — Гавриїл, Григорій, Дем’ян, Денис, Єремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра;

— Гавриїл, Григорій, Дем’ян, Денис, Єремій, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра; 19 жовтня — Іван, Макар, Фома, Ян;

— Іван, Макар, Фома, Ян; 20 жовтня — Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея;

— Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Юліан, Пелагея; 21 жовтня — Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна;

— Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Серафим, Ян, Єлизавета, Марія, Надія, Пелагея, Таїсія, Тетяна; 22 жовтня — Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків;

— Ібрагім, Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків; 23 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Юхим, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Фома, Яків;

— Андрій, Антон, Василь, Юхим, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Фома, Яків; 24 жовтня — Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда;

— Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда; 25 жовтня — Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Остап, Тарас, Ян, Домініка;

— Олександр, Богдан, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартин, Микола, Остап, Тарас, Ян, Домініка; 26 жовтня — Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків, Злата;

— Антон, Веніамін, Інокентій, Микита, Микола, Трохим, Яків, Злата; 27 жовтня — Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, Парасковія;

— Гнат, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Петро, Парасковія; 28 жовтня — Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук’ян, Семен, Ян;

— Афанасій, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук’ян, Семен, Ян; 29 жовтня — Олексій, Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Ян;

— Олексій, Георгій, Дементій, Євген, Єгор, Іван, Леонтій, Ян; 30 жовтня — Олександр, Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Кузьма, Леонтій;

— Олександр, Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Кузьма, Леонтій; 31 жовтня — Андрій, Гавриїл, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Єлизавета, Єфросинія, Злата.

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