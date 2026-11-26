Який день ангела 3 грудня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 3 грудня

Привітайте з іменинами 3 грудня 2026 року Андрія, Гаврила, Георгія, Івана, Миколу, Федора.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві рідко засмучує батьків, хоч і любить побешкетувати. В дорослому віці стає оптимістичним і добрим.

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Гаврило — давньоарамейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві не піддається сторонньому впливу, має чутливу нервову систему. В дорослому віці стає товариським, комунікабельним.

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Георгій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «землероб». В дитинстві честолюбний, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає доброзичливим, трудівником.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, дружелюбним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві скромний, ввічливий. В дорослому віці стає рішучим, впевненим у собі.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві боязкий, спокійний. В дорослому віці стає імпульсивним, ексцентричним.

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Душевні привітання в прозі з Днем ангела 3 грудня

Душевні привітання в прозі з Днем ангела 3 грудня / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, допомагає знаходити правильний шлях і дарує сили для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові, радості в кожному дні та людей поруч, які зігрівають серце.

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З Днем ангела! Нехай життя буде щедрим на приємні події, добрі новини, щасливі моменти й теплі зустрічі. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, підтримував у складні хвилини, оберігав від усього лихого та допомагав здійснювати бажання. Нехай у душі панують мир, гармонія та любов.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю тобі здоров’я, добробуту, невичерпної енергії та натхнення. Нехай кожен день приносить приводи для усмішки, а доля дарує приємні сюрпризи. Хай твій ангел завжди підказує правильні рішення, захищає від життєвих бур і веде до щастя.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає над тобою свої крила, оберігає від тривог і негараздів, дарує віру в себе та надію на краще. Бажаю тепла в домі, достатку, взаєморозуміння, щирих друзів і великого щастя, яке наповнює серце та робить життя прекрасним.

***

Вітаю з Днем ангела та бажаю всього найсвітлішого! Нехай у твоєму житті буде більше щасливих днів, ніж приводів для смутку, більше любові, ніж тривог, і більше здійснених мрій, ніж сподівань. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був твоєю надійною опорою, а доля щедро дарувала здоров’я, щастя, мир і добробуту.

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