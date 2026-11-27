Який день ангела 4 грудня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 4 грудня

Привітайте з іменинами 4 грудня 2026 року Василя, Геннадія, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра, Олексія, Анастасію, Варвару, Катерину, Кіру, Юлію.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає рішучим.

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Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «син Гермеса». В дитинстві оптимістичний. В дорослому віці стає веселим.

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Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає кмітливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає вірним.

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Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Анастасія — давньогрецьке ім’я, перекладається як «безсмертна». В дитинстві спокійна. В дорослому віці стає відданою.

Варвара — латинське коріння, тлумачиться як «чужоземка». В дитинстві доброзичлива. В дорослому віці стає незалежною.

Катерина — давньогрецьке походження, означає «вічно чиста». В дитинстві рухлива. В дорослому віці стає самолюбною.

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Кіра — давньогрецьке ім’я, перекладається як «пані». В дитинстві м’яка. В дорослому віці стає товариською.

Юлія — латинське коріння, тлумачиться як «кучерява». В дитинстві примхлива. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

Душевні привітання в прозі з Днем ангела 4 грудня

Душевні привітання в прозі з Днем ангела 4 грудня / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе від негараздів, допомагав знаходити правильні рішення та дарував сили для здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, щирих людей, любові, добра та душевного тепла.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у складні хвилини, надихає на добрі справи та допомагає впевнено йти до своїх цілей. Бажаю міцного здоров’я, мирного неба, родинного затишку, радості та достатку. Нехай кожен день приносить приємні новини й усмішки!

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб життя було наповнене світлом, любов’ю та щасливими подіями. Нехай ангел береже твою душу від тривог, дарує мудрість, терпіння та віру в краще. Хай поруч завжди будуть люди, з якими легко, тепло й радісно, а всі добрі бажання неодмінно здійснюються.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник невтомно оберігає тебе і твоїх близьких, допомагає долати життєві труднощі та веде дорогою щастя. Бажаю здоров’я, благополуччя, гармонії в душі, любові в серці та безлічі приводів для радості. Нехай доля буде щедрою на добрі зустрічі, приємні сюрпризи й здійснення мрій.

***

Вітаю з Днем ангела та бажаю всього найкращого! Нехай кожен день буде благословенний добром, кожна мить дарує натхнення, а кожна дорога веде до щастя. Бажаю миру, здоров’я, душевного спокою, щирої любові та достатку. Нехай твій ангел завжди тримає над тобою свої крила, а життя дарує більше приводів радіти, ніж хвилюватися.

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