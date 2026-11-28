Який день ангела 5 грудня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 5 грудня

Привітайте з іменинами 5 грудня 2026 року Геннадія, Захара, Іллю, Сергія.

Геннадій — давньогрецьке походження, означає «син Гермеса». В дитинстві часто живе у світі фантазій, мрійливий. В дорослому віці стає добродушним буркотуном.

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Захар — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Божа пам’ять». В дитинстві лагідний, незлобивий. В дорослому віці стає наполегливим, рішучим.

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Ілля — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «мій Бог Яхве». В дитинстві амбітний, прагматичний. В дорослому віці стає заглибленним у свої переживання.

Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитистві скромний, тихий. В дорослому віці стає чесним, справедливим.

Душевні привітання в прозі з Днем ангела 5 грудня

Душевні привітання в прозі з Днем ангела 5 грудня / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у серці завжди живе радість, а поруч будуть люди, які дарують любов і тепло!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає над тобою свої крила, захищає від усього лихого та допомагає знаходити сили навіть у найскладніші дні. Бажаю, щоб доля була щедрою на приємні сюрпризи, життя наповнювалося добрими подіями, а кожен новий день приносив приводи для усмішки!

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Вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, гармонії в серці, міцного здоров’я та невичерпної життєвої енергії. Нехай ангел завжди оберігає тебе і твою родину, допомагає здійснювати бажання та веде до щастя. Хай у житті буде якомога більше любові, добра, достатку й світлих днів!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує захист, мудрість і сили для здійснення всього задуманого. Бажаю, щоб у домі завжди панували затишок і добробут, у родині — взаєморозуміння та любов, а в житті вистачало приводів для радості. Нехай здоров’я буде міцним, мрії збуваються, а доля приємно дивує!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе багато теплих слів, щирих усмішок і приємних емоцій. Бажаю завжди відчувати підтримку свого ангела-охоронця, сміливо йти до поставлених цілей і ніколи не втрачати віри у краще. Нехай кожен день буде наповнений любов’ю, натхненням, приємними зустрічами та щасливими подіями!

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