Який день ангела 6 грудня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 6 грудня

Привітайте з іменинами 6 грудня 2026 року Максима, Миколу.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві лагідний, відкритий, товариський. В дорослому віці стає серйозним, любить, коли ним захоплюються.

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Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві дуже спокійний, відчужений, поводиться так, наче споглядає за всім здалеку. В дорослому віці стає доброзичливим, привітаним, хорошим другом.

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Душевні привітання в прозі з Днем ангела 6 грудня

Душевні привітання в прозі з Днем ангела 6 грудня / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів і тепла від близьких людей. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає знаходити правильні рішення та веде до здійснення найзаповітніших мрій.

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З Днем ангела! Нехай кожен день дарує приводи для усмішки, у серці завжди панують любов і гармонія, а в житті буде якомога більше приємних зустрічей, добрих новин і щасливих подій. Бажаю, щоб ангел-охоронець захищав тебе на кожному кроці.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру, благополуччя, щастя та здійснення всього задуманого. Нехай доля буде щедрою на хороших людей, цікаві можливості й незабутні моменти, а твій небесний покровитель завжди допомагає долати труднощі та додає сил.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає тебе і твою родину, дарує впевненість, мудрість і віру в краще. Бажаю, щоб у домі завжди панували затишок, любов і достаток, а кожен новий день приносив щось хороше.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб життя було наповнене щирими емоціями, теплими словами, любов’ю та радістю. Нехай усі тривоги залишаються позаду, мрії поступово стають реальністю, а ангел-охоронець завжди підказує правильний шлях і береже від усього лихого.

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