Іменини грудня 2026 року / © pexels.com

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У грудні 2026 року на багатьох українців чекає нагода відзначити день ангела та привітати рідних, друзів і знайомих із їхніми іменинами.

Пропонуємо календар іменин на грудень 2026 року за обома стилями, щоб ви могли легко знайти потрібну дату та не забути привітати іменинників.

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Дні ангела у грудні 2026 року за новим календарем

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар дати багатьох церковних свят і днів пам’яті святих змістилися. Відповідно, змінилися й дати іменин. За новим стилем у грудні 2026 року дні ангела святкуватимуть:

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1 грудня — Антон, Дмитро.

2 грудня — Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Микола, Мойсей, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара.

3 грудня — Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Федір.

4 грудня — Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Катерина, Кіра, Юлія.

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5 грудня — Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

6 грудня — Максим, Микола.

7 грудня — Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій.

8 грудня — Кирило, Анфіса.

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9 грудня — Василь, Володимир, Олександр, Степан, Ганна.

10 грудня — Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Ангеліна, Ганна, Олександра, Тетяна.

11 грудня — Данило, Іван, Лука, Микола, Петро.

12 грудня — Олександр.

13 грудня — Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Яків.

14 грудня — Микола, Филимон.

15 грудня — Василь, Іларіон, Олександр, Павло, Степан.

Іменини в грудні 2026 року за новим календарем / © pexels.com

16 грудня — Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.

17 грудня — Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.

18 грудня — Віктор, Володимир, Іван, Ілля, Марк, Микола, Михайло, Семен, Сергій, Віра, Зоя.

19 грудня — Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.

20 грудня — Антон, Гнат, Данило, Іван.

21 грудня — Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій, Уляна, Юліана.

22 грудня — Дмитро, Федір, Анастасія.

23 грудня — Василь, Давид, Іван, Макар, Павло.

24 грудня — Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія.

25 грудня — Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Микола, Михайло, Олександр, Марія.

26 грудня — Лука, Степан, Федір, Антоніна.

27 грудня — Аркадій, Ігнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Симон, Агата.

28 грудня — Георгій, Іван, Лаврентій, Марк, Варвара, Ганна, Євдокія, Єфросинія, Наталія.

29 грудня — Антон, Данило, Лев, Макар, Марія.

30 грудня — Богдан, В’ячеслав, Василь, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Олександр, Петро, Яків.

31 грудня — Михайло, Петро, Меланія.

Дні ангела у грудні 2026 року за старим календарем

Дні ангела у грудні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

Частина українців продовжує відзначати іменини за юліанським календарем, який також називають старим стилем. За ним дати церковного вшанування святих припадають на інші дні григоріанського календаря, яким ми користуємося у повсякденному житті.

У грудні 2026 року за старим стилем дні ангела святкуватимуть власники таких імен:

1 грудня — Микола, Платон, Роман.

2 грудня — Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків.

3 грудня — Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна, Тетяна.

4 грудня — Олександр.

5 грудня — Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір.

6 грудня — Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій.

7 грудня — Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина.

8 грудня — Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав.

9 грудня — Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Микола, Михайло, Назар, Петро, Яків.

10 грудня — Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій.

11 грудня — Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Ганна.

12 грудня — Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій.

13 грудня — Андрій, Іван.

14 грудня — Антон, Дмитро.

15 грудня — Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Микола, Мойсей, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара.

Іменини в грудні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

16 грудня — Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Федір.

17 грудня — Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Катерина, Кіра, Юлія.

18 грудня — Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

19 грудня — Максим, Микола.

20 грудня — Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій.

21 грудня — Кирило, Анфіса.

22 грудня — Василь, Володимир, Олександр, Степан, Ганна.

23 грудня — Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Ангеліна, Ганна, Олександра, Тетяна.

24 грудня — Данило, Іван, Лука, Микола, Петро.

25 грудня — Олександр.

26 грудня — Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Яків.

27 грудня — Микола, Филимон.

28 грудня — Василь, Іларіон, Олександр, Павло, Степан.

29 грудня — Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія.

30 грудня — Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан.

31 грудня — Віктор, Володимир, Іван, Ілля, Марк, Микола, Михайло, Семен, Сергій, Віра, Зоя.

Щоб правильно визначити день ангела, варто враховувати церковний календар, якого дотримується людина, а також день пам’яті її небесного покровителя. Адже одне й те саме ім’я може зустрічатися в календарі кілька разів протягом року.

День ангела — гарна нагода приділити увагу близьким, побажати їм здоров’я, добробуту, миру та Божого захисту. Тому збережіть календар іменин на грудень 2026 року, щоб вчасно привітати всіх знайомих іменинників.

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