Іменини квітня 2026 року: коли та кого вітати за старим і новим церковними календарями

Реклама

Іменини, або «день ангела», — це важлива християнська дата, присвячена святому чи святій, на честь яких людина отримала своє ім’я під час хрещення. В Україні це свято святкують за церковним календарем, проте через різницю між григоріанським і новоюліанським стилями дати можуть не збігатися.

Як результат, люди з однаковими іменами часто святкують у різні дні. Кожен обирає ту традицію, яка близька його родині, духовним цінностям або внутрішньому відчуттю свята.

Іменини у квітні 2026 року за новим стилем

1 квітня — Іван, Макар, Сергій, Юхим, Марія;

2 квітня — Георгій, Григорій, Юхим;

3 квітня — Мартин, Микита, Феодосія;

4 квітня — Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія;

5 квітня — Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен;

6 квітня — Іван, Григорій, Павло, Петро, Яків;

7 квітня — Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія;

8 квітня — Іван, Сергій, Марія;

9 квітня — Вадим, Гаврило;

10 квітня — Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків;

11 квітня — Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків;

12 квітня — Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія;

13 квітня — Дмитро, Георгій;

14 квітня — Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр;

15 квітня — Андрій, Віктор, Леонід, Лук’ян, Олександр, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса;

16 квітня — Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка;

17 квітня — Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір;

18 квітня — Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Тамара;

19 квітня — Віктор, Георгій, Іван, Семен;

20 квітня — Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Федір;

21 квітня — Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір, Яків;

22 квітня — Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Лука, Остап, Платон, Федір;

23 квітня — Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра, Софія;

24 квітня — Валентин, Інокентій, Леонтій, Микола, Олексій, Сергій, Єлизавета;

25 квітня — Василь, Марк, Сергій;

26 квітня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан;

27 квітня — Георгій, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія;

28 квітня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна;

29 квітня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь;

30 квітня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

Іменини у квітні 2026 року за старим стилем

1 квітня — Дарія, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія;

2 квітня — Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна;

3 квітня — Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків;

4 квітня — Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія;

5 квітня — Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Георгій, Макар, Лідія, Олексій, Пелагея, Сергій;

6 квітня — Володимир, Захар, Мартин, Степан, Петро, Яків;

7 квітня — Сава, Тихон;

8 квітня — Авраам, Алла, Василь, Гаврило, Ганна, Лариса, Парасковія, Степан;

9 квітня — Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло;

10 квітня — Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан;

11 квітня — Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип;

12 квітня — Іван, Захар;

13 квітня — Веніамін, Ганна, Іван, Інокентій, Йосип;

14 квітня — Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим;

15 квітня — Георгій, Григорій, Юхим;

