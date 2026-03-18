Іменини квітня 2026 року: коли та кого вітати за старим і новим церковними календарями
Якщо ви плануєте привітати рідних, друзів або колег із днем ангела у квітні 2026 року, варто одразу враховувати два церковні календарні напрями — григоріанський і новоюліанський. У цій статті ми детально пояснимо їхні відмінності та представимо повний іменний календар на другий весняний місяць, щоб ви не пропустили жодної важливої дати.
Іменини, або «день ангела», — це важлива християнська дата, присвячена святому чи святій, на честь яких людина отримала своє ім’я під час хрещення. В Україні це свято святкують за церковним календарем, проте через різницю між григоріанським і новоюліанським стилями дати можуть не збігатися.
Як результат, люди з однаковими іменами часто святкують у різні дні. Кожен обирає ту традицію, яка близька його родині, духовним цінностям або внутрішньому відчуттю свята.
Іменини у квітні 2026 року за новим стилем
1 квітня — Іван, Макар, Сергій, Юхим, Марія;
2 квітня — Георгій, Григорій, Юхим;
3 квітня — Мартин, Микита, Феодосія;
4 квітня — Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія;
5 квітня — Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен;
6 квітня — Іван, Григорій, Павло, Петро, Яків;
7 квітня — Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія;
8 квітня — Іван, Сергій, Марія;
9 квітня — Вадим, Гаврило;
10 квітня — Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків;
11 квітня — Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків;
12 квітня — Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія;
13 квітня — Дмитро, Георгій;
14 квітня — Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр;
15 квітня — Андрій, Віктор, Леонід, Лук’ян, Олександр, Федір, Трохим, Анастасія, Василиса;
16 квітня — Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка;
17 квітня — Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір;
18 квітня — Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Тамара;
19 квітня — Віктор, Георгій, Іван, Семен;
20 квітня — Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Федір;
21 квітня — Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір, Яків;
22 квітня — Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Лука, Остап, Платон, Федір;
23 квітня — Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Іван, Олександра, Софія;
24 квітня — Валентин, Інокентій, Леонтій, Микола, Олексій, Сергій, Єлизавета;
25 квітня — Василь, Марк, Сергій;
26 квітня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан;
27 квітня — Георгій, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Анастасія, Марія;
28 квітня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна;
29 квітня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь;
30 квітня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.
Іменини у квітні 2026 року за старим стилем
1 квітня — Дарія, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія;
2 квітня — Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Олександра, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна;
3 квітня — Володимир, Кирило, Серафим, Фома, Яків;
4 квітня — Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія;
5 квітня — Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Георгій, Макар, Лідія, Олексій, Пелагея, Сергій;
6 квітня — Володимир, Захар, Мартин, Степан, Петро, Яків;
7 квітня — Сава, Тихон;
8 квітня — Авраам, Алла, Василь, Гаврило, Ганна, Лариса, Парасковія, Степан;
9 квітня — Єфрем, Іван, Макар, Олександр, Павло;
10 квітня — Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Степан;
11 квітня — Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип;
12 квітня — Іван, Захар;
13 квітня — Веніамін, Ганна, Іван, Інокентій, Йосип;
14 квітня — Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим;
15 квітня — Георгій, Григорій, Юхим;
16 квітня — Мартин, Микита, Феодосія;
17 квітня — Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Марія, Микита, Микола, Федір;
18 квітня — Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен;
19 квітня — Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків;
20 квітня — Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро;
21 квітня — Іван, Марія, Сергій;
22 квітня — Вадим, Гаврило;
23 квітня — Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків;
24 квітня — Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків;
25 квітня — Василь, Давид, Іван, Марфа, Марія, Сергій;
26 квітня — Дмитро, Георгій;
27 квітня — Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр;
28 квітня — Анастасія, Андрій, Аристарх, Василиса, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим;
29 квітня — Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло;
30 квітня — Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.