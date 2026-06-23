ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
3 хв

Іменини липня 2026 року: коли та кого вітати за старим і новим церковними календарями

Розширений список іменин на липень 2026 року. Повний календар Днів ангела.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Іменини липня 2026 року

Іменини липня 2026 року / © pexels.com

Липень 2026 року багатий на іменини, які відзначаються як за новим церковним календарем, так і за старим стилем. У цей період віряни вшановують пам’ять святих покровителів, тож важливо знати точні дати, щоб вчасно привітати рідних, друзів і колег з Днем ангела.

У цьому матеріалі зібрано повний календар іменин липня 2026 року з урахуванням обох церковних традицій, що допоможе легко знайти потрібне ім’я та відповідну дату святкування.

Іменини в липні 2026 року за новим стилем

  • 1 липня — Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна;

  • 2 липня — Арсеній;

  • 3 липня — Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома;

  • 4 липня — Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Микола, Михайло, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна;

  • 5 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета;

  • 6 липня — Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана;

  • 7 липня — Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія;

  • 8 липня — Олександр, Федір;

  • 9 липня — Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір;

  • 10 липня — Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан;

  • 11 липня — Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ольга;

  • 12 липня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія;

  • 13 липня — Антон, Гаврило, Степан, Юліан;

  • 14 липня — Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір;

  • 15 липня — Василь, Володимир, Петро;

Кого вітати з іменинами в липні 2026 року за новим календарем / © pexels.com

Кого вітати з іменинами в липні 2026 року за новим календарем / © pexels.com

  • 16 липня — Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія;

  • 17 липня — Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина;

  • 18 липня — Афанасій, Іван, Омелян, Степан;

  • 19 липня — Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія;

  • 20 липня — Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Федір;

  • 21 липня — Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна;

  • 22 липня — Михайло, Олексій, Магдалина, Марія;

  • 23 липня — Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна;

  • 24 липня — Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина;

  • 25 липня — Макар, Олександр, Ганна, Іраїда;

  • 26 липня — Гнат, Сергій, Федір;

  • 27 липня — Герман, Еммануїл, Іван, Микола;

  • 28 липня — Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена;

  • 29 липня — Анатолій, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап, Роман;

  • 30 липня — Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло;

  • 31 липня — Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.

Іменини в липні 2026 року за старим стилем

Іменини в липні 2026 року за старим стилем / © pexels.com

Іменини в липні 2026 року за старим стилем / © pexels.com

  • 1 липня — Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар’я, Єфросинія, Марія;

  • 2 липня — Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Оксана;

  • 3 липня — Іван, Інокентій, Федір;

  • 4 липня — Георгій, Іван, Макар, Олександр, Олена;

  • 5 липня — Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Анастасія;

  • 6 липня — Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена;

  • 7 липня — Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія, Фаїна;

  • 8 липня — Василь, Яків;

  • 9 липня — Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра;

  • 10 липня — Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Юліана;

  • 11 липня — Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан;

  • 12 липня — Іван, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія;

  • 13 липня — Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна;

  • 14 липня — Арсеній;

  • 15 липня — Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома;

Кого вітати з іменинами в липні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

Кого вітати з іменинами в липні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

  • 16 липня — Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Микола, Михайло, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна;

  • 17 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета;

  • 18 липня — Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана;

  • 19 липня — Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія;

  • 20 липня — Олександр, Сава, Федір;

  • 21 липня — Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір;

  • 22 липня — Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан;

  • 23 липня — Аркадій, Іларіон, Лев, Ілона, Олена, Ольга;

  • 24 липня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія;

  • 25 липня — Антон, Гаврило, Степан, Юліан;

  • 26 липня — Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір;

  • 27 липня — Василь, Володимир, Петро;

  • 28 липня — Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія;

  • 29 липня — Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина;

  • 30 липня — Афанасій, Іван, Омелян, Степан;

  • 31 липня — Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie