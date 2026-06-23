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Іменини липня 2026 року: коли та кого вітати за старим і новим церковними календарями
Розширений список іменин на липень 2026 року. Повний календар Днів ангела.
Липень 2026 року багатий на іменини, які відзначаються як за новим церковним календарем, так і за старим стилем. У цей період віряни вшановують пам’ять святих покровителів, тож важливо знати точні дати, щоб вчасно привітати рідних, друзів і колег з Днем ангела.
У цьому матеріалі зібрано повний календар іменин липня 2026 року з урахуванням обох церковних традицій, що допоможе легко знайти потрібне ім’я та відповідну дату святкування.
Іменини в липні 2026 року за новим стилем
1 липня — Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна;
2 липня — Арсеній;
3 липня — Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома;
4 липня — Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Микола, Михайло, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна;
5 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета;
6 липня — Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана;
7 липня — Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія;
8 липня — Олександр, Федір;
9 липня — Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір;
10 липня — Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан;
11 липня — Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ольга;
12 липня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія;
13 липня — Антон, Гаврило, Степан, Юліан;
14 липня — Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір;
15 липня — Василь, Володимир, Петро;
16 липня — Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія;
17 липня — Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина;
18 липня — Афанасій, Іван, Омелян, Степан;
19 липня — Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія;
20 липня — Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Федір;
21 липня — Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна;
22 липня — Михайло, Олексій, Магдалина, Марія;
23 липня — Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна;
24 липня — Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина;
25 липня — Макар, Олександр, Ганна, Іраїда;
26 липня — Гнат, Сергій, Федір;
27 липня — Герман, Еммануїл, Іван, Микола;
28 липня — Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена;
29 липня — Анатолій, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап, Роман;
30 липня — Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло;
31 липня — Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.
Іменини в липні 2026 року за старим стилем
1 липня — Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар’я, Єфросинія, Марія;
2 липня — Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Оксана;
3 липня — Іван, Інокентій, Федір;
4 липня — Георгій, Іван, Макар, Олександр, Олена;
5 липня — Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Анастасія;
6 липня — Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена;
7 липня — Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія, Фаїна;
8 липня — Василь, Яків;
9 липня — Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра;
10 липня — Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Юліана;
11 липня — Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан;
12 липня — Іван, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія;
13 липня — Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна;
14 липня — Арсеній;
15 липня — Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома;
16 липня — Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Микола, Михайло, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна;
17 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета;
18 липня — Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана;
19 липня — Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія;
20 липня — Олександр, Сава, Федір;
21 липня — Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір;
22 липня — Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан;
23 липня — Аркадій, Іларіон, Лев, Ілона, Олена, Ольга;
24 липня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія;
25 липня — Антон, Гаврило, Степан, Юліан;
26 липня — Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір;
27 липня — Василь, Володимир, Петро;
28 липня — Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія;
29 липня — Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина;
30 липня — Афанасій, Іван, Омелян, Степан;
31 липня — Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.