Іменини липня 2026 року: коли та кого вітати за старим і новим церковними календарями

Іменини липня 2026 року / © pexels.com

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Липень 2026 року багатий на іменини, які відзначаються як за новим церковним календарем, так і за старим стилем. У цей період віряни вшановують пам’ять святих покровителів, тож важливо знати точні дати, щоб вчасно привітати рідних, друзів і колег з Днем ангела.

У цьому матеріалі зібрано повний календар іменин липня 2026 року з урахуванням обох церковних традицій, що допоможе легко знайти потрібне ім’я та відповідну дату святкування.

Іменини в липні 2026 року за новим стилем

1 липня — Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна;

2 липня — Арсеній;

3 липня — Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома;

4 липня — Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Микола, Михайло, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна;

5 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета;

6 липня — Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана;

7 липня — Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія;

8 липня — Олександр, Федір;

9 липня — Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір;

10 липня — Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан;

11 липня — Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ольга;

12 липня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія;

13 липня — Антон, Гаврило, Степан, Юліан;

14 липня — Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір;

15 липня — Василь, Володимир, Петро;

Кого вітати з іменинами в липні 2026 року за новим календарем / © pexels.com

16 липня — Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія;

17 липня — Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина;

18 липня — Афанасій, Іван, Омелян, Степан;

19 липня — Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія;

20 липня — Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Федір;

21 липня — Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна;

22 липня — Михайло, Олексій, Магдалина, Марія;

23 липня — Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна;

24 липня — Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина;

25 липня — Макар, Олександр, Ганна, Іраїда;

26 липня — Гнат, Сергій, Федір;

27 липня — Герман, Еммануїл, Іван, Микола;

28 липня — Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена;

29 липня — Анатолій, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап, Роман;

30 липня — Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло;

31 липня — Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.

Іменини в липні 2026 року за старим стилем

Іменини в липні 2026 року за старим стилем / © pexels.com

1 липня — Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар’я, Єфросинія, Марія;

2 липня — Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Оксана;

3 липня — Іван, Інокентій, Федір;

4 липня — Георгій, Іван, Макар, Олександр, Олена;

5 липня — Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Анастасія;

6 липня — Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена;

7 липня — Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія, Фаїна;

8 липня — Василь, Яків;

9 липня — Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра;

10 липня — Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Юліана;

11 липня — Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан;

12 липня — Іван, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія;

13 липня — Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна;

14 липня — Арсеній;

15 липня — Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома;

Кого вітати з іменинами в липні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

16 липня — Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Микола, Михайло, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна;

17 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета;

18 липня — Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана;

19 липня — Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія;

20 липня — Олександр, Сава, Федір;

21 липня — Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір;

22 липня — Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан;

23 липня — Аркадій, Іларіон, Лев, Ілона, Олена, Ольга;

24 липня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія;

25 липня — Антон, Гаврило, Степан, Юліан;

26 липня — Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір;

27 липня — Василь, Володимир, Петро;

28 липня — Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія;

29 липня — Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина;

30 липня — Афанасій, Іван, Омелян, Степан;

31 липня — Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія.

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