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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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266
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4 хв

Іменини листопада 2026 року: кого вітати з днем ангела за старим і новим календарями

Розширений список іменин на листопад 2026 року. Повний календар Днів ангела.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Іменини листопада 2026 року

Іменини листопада 2026 року / © pexels.com

У листопаді 2026 року віряни відзначатимуть численні іменини та вшановуватимуть пам’ять святих. Дати дня ангела залежать від церковного календаря, за яким визначають свята, — новоюліанського (нового стилю) або юліанського (старого стилю). Упродовж місяця майже щодня є привід привітати рідних, друзів, колег і знайомих із днем небесного покровителя. Календар іменин на листопад 2026 року допоможе завчасно перевірити, хто святкує день ангела, і підготувати теплі побажання для близьких.

У цьому матеріалі зібрано повний календар іменин на листопад 2026 року за новим і старим церковними стилями. Переглянувши дати за днями місяця, ви зможете швидко знайти потрібне ім’я, дізнатися, коли святкують іменини рідні та знайомі, а також не пропустити нагоди привітати їх із днем ангела.

Іменини у листопаді 2026 року за новим стилем

  • 1 листопада — Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна;

  • 2 листопада — Костянтин;

  • 3 листопада — Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Світлана;

  • 4 листопада — Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан;

  • 5 листопада — Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон;

  • 6 листопада — Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Микита, Микола, Павло, Клавдія, Ніна, Олександра;

  • 7 листопада — Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета;

  • 8 листопада — Гаврило, Михайло, Павло, Марта;

  • 9 листопада — Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір;

  • 10 листопада — Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Микола, Михайло, Нестор, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга;

  • 11 листопада — Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків;

  • 12 листопада — Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір;

  • 13 листопада — Герман, Іван;

  • 14 листопада — Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна;

  • 15 листопада — Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип;

Дні ангела в листопаді 2026 року за новим календарем / © pexels.com

Дні ангела в листопаді 2026 року за новим календарем / © pexels.com

  • 16 листопада — Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Микола, Михайло, Сергій, Федір;

  • 17 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія;

  • 18 листопада — Микола, Платон, Роман;

  • 19 листопада — Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків;

  • 20 листопада — Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна, Тетяна;

  • 21 листопада — Олександр;

  • 22 листопада — Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір;

  • 23 листопада — Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій;

  • 24 листопада — Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина;

  • 25 листопада — Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав;

  • 26 листопада — Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Микола, Михайло, Назар, Петро, Яків;

  • 27 листопада — Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій;

  • 28 листопада — Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Ганна;

  • 29 листопада — Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій;

  • 30 листопада — Андрій, Іван.

Іменини у листопаді 2026 року за старим стилем

Іменини у листопаді 2026 року за старим стилем / © pexels.com

Іменини у листопаді 2026 року за старим стилем / © pexels.com

  • 1 листопада — Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс;

  • 2 листопада — Артем, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Олександр, Павло, Петро, Ірина;

  • 3 листопада — Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея;

  • 4 листопада — Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета;

  • 5 листопада — Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Яків, Єфросинія;

  • 6 листопада — Іван, Микола, Олексій, Опанас, Петро;

  • 7 листопада — Валерій, Матрона;

  • 8 листопада — Антон, Василь, Дмитро, Опанас;

  • 9 листопада — Андрій, Валентин, Марк, Нестор;

  • 10 листопада — Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Параска;

  • 11 листопада — Андрій, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Опанас, Павло, Пилип, Тимофій, Агата, Анастасія, Ганна, Марія;

  • 12 листопада — Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена;

  • 13 листопада — Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем’ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків;

  • 14 листопада — Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна;

  • 15 листопада — Костянтин;

Дні ангела в листопаді 2026 року за старим календарем / © pexels.com

Дні ангела в листопаді 2026 року за старим календарем / © pexels.com

  • 16 листопада — Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія, Світлана;

  • 17 листопада — Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан;

  • 18 листопада — Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон;

  • 19 листопада — Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Єфросинія, Клавдія, Ніна, Олександра;

  • 20 листопада — Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета;

  • 21 листопада — Гаврило, Михайло, Павло, Марта;

  • 22 листопада — Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір;

  • 23 листопада — Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Микола, Михайло, Нестор, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга;

  • 24 листопада — Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія;

  • 25 листопада — Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір;

  • 26 листопада — Герман, Іван;

  • 27 листопада — Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна;

  • 28 листопада — Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип;

  • 29 листопада — Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Микола, Михайло, Сергій, Федір;

  • 30 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія.

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