Іменини серпня 2026 року: як назвати дитину народжену в останній місяць літа (старий і новий календарі)

Іменини в серпні 2026 року / © pexels.com

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Серпень 2026 року традиційно багатий на Дні ангела, які святкують відповідно до нового та старого церковних календарів. Щодня церква вшановує пам’ять святих, на честь яких названо багатьох людей, тому знання дат іменин допоможе не забути привітати близьких, друзів чи колег із їхнім особистим святом.

Ми підготували зручний календар іменин на серпень 2026 року, до якого увійшли дати за обома календарними стилями.

Іменини в серпні 2026 року за новим стилем

1 серпня — Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія;

2 серпня — Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір;

3 серпня — Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола;

4 серпня — Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина;

5 серпня — Іван, Юхим, Дарина, Марія, Христина;

6 серпня — Лев, Спас;

7 серпня — Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро;

8 серпня — Герман, Григорій, Йосип, Леонід, Микола, Мирон, Мойсей, Омелян, Федір;

9 серпня — Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія;

10 серпня — Афанасій, В’ячеслав, Роман;

11 серпня — Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія;

12 серпня — Антон, Аркадій, В’ячеслав, Василь, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків;

13 серпня — Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета;

14 серпня — Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва;

15 серпня — Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір, Марія;

Дні ангела в серпні 2026 за новим календарем / © pexels.com

16 серпня — Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна;

17 серпня — Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна;

18 серпня — Георгій, Григорій, Денис, Євген, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Омелян, Уляна;

19 серпня — Андрій, Микола, Тимофій;

20 серпня — Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір;

21 серпня — Олександр, Павло, Марфа;

22 серпня — Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір, Аріадна;

23 серпня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;

24 серпня — Арсеній, Георгій, Петро;

25 серпня — Володимир, Іван, Мойсей;

26 серпня — Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Петро, Марія, Наталія;

27 серпня — Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса;

28 серпня — Василь, Георгій, Іван, Макар, Микола, Мойсей, Павло, Сергій, Федір, Ганна;

29 серпня — Іван;

30 серпня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета;

31 серпня — Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.

Іменини в серпні 2026 року за старим стилем

Іменини в серпні 2026 року за старим стилем / © pexels.com

1 серпня — Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія;

2 серпня — Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим;

3 серпня — Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна;

4 серпня — Михайло, Олексій, Магдалина, Марія;

5 серпня — Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна;

6 серпня — Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина;

7 серпня — Макар, Олександр, Ганна, Іраїда;

8 серпня — Гнат, Сергій, Федір;

9 серпня — Герман, Еммануїл, Іван, Микола;

10 серпня — Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена;

11 серпня — Анатолій, Костянтин, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Остап, Роман;

12 серпня — Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло;

13 серпня — Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета;

14 серпня — Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія;

15 серпня — Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір;

Дні ангела в серпні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

16 серпня — Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола;

17 серпня — Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина;

18 серпня — Іван, Юхим, Дарина, Марія, Христина;

19 серпня — Лев, Спас;

20 серпня — Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро;

21 серпня — Герман, Григорій, Йосип, Леонід, Микола, Мирон, Мойсей, Омелян, Федір;

22 серпня — Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія;

23 серпня — Афанасій, В’ячеслав, Роман;

24 серпня — Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія;

25 серпня — Антон, Аркадій, В’ячеслав, Василь, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків;

26 серпня — Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета;

27 серпня — Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія;

28 серпня — Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір, Марія;

29 серпня — Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна;

30 серпня — Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна;

31 серпня — Георгій, Григорій, Денис, Євген, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Омелян, Уляна.

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