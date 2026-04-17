Іменини травня 2026 року: коли та кого вітати за старим і новим церковними календарями

Якщо ви готуєтеся вітати рідних, друзів чи колег із Днем ангела у травні 2026 року, важливо одразу врахувати, що церковний календар має два чинні формати — григоріанський і новоюліанський. Вони відрізняються датами пам’яті святих, тож іменини можуть припадати на різні дні.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Іменини травня 2026 року

Іменини травня 2026 року / © pexels.com

Іменини, або День ангела, — це особлива християнська дата, коли вшановують святого чи святу, на честь яких людину було названо під час хрещення. В українській традиції це свято прив’язане до церковного календаря, однак через існування григоріанського та новоюліанського стилів дати пам’яті святих можуть відрізнятися.

Через це люди з однаковими іменами нерідко святкують іменини в різні дні. В підсумку кожен обирає той варіант святкування, який відповідає родинним традиціям, духовним переконанням або особистому відчуттю цієї події.

Іменини у травні 2026 року за новим стилем

  • 1 травня — Єремія, Ігнатій, Макарій, Тамара;

  • 2 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя;

  • 3 травня — Тимофій, Петро;

  • 4 травня — Пелагея;

  • 5 травня — Ірина;

  • 6 травня — Денис, Варвара;

  • 7 травня — Антоній, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Анастасія;

  • 8 травня — Арсеній, Іван;

  • 9 травня — Йосип, Микола;

  • 10 травня — Семен, Таїсія;

  • 11 травня — Кирило;

  • 12 травня — Герман;

  • 13 травня — Георгій, Макар, Олександр;

  • 14 травня — Леонтій, Максим, Микита;

  • 15 травня — Пахомій;

День ангела у травні 2026 року за новим календарем / © pexels.com

  • 16 травня — Георгій, Олександр, Федір;

  • 17 травня — Андрій, Степан;

  • 18 травня — Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Семен, Клавдія, Олександра, Христина, Юлія;

  • 19 травня — Іван, Йосип, Іванна, Марія, Марта, Соломія, Тамара;

  • 20 травня — Олександр, Олексій;

  • 21 травня — Костянтин, Михайло, Федір, Олена;

  • 22 травня — Василь;

  • 23 травня — Михайло, Леонтій;

  • 24 травня — Іван, Семен, Степан, Федір;

  • 25 травня — Іван, Інокентій;

  • 26 травня — Георгій, Іван, Олена;

  • 27 травня — Іван, Феодора;

  • 28 травня — Микита;

  • 29 травня — Феодосія;

  • 30 травня — Ісаакій;

  • 31 травня — Єремія.

Іменини у травні 2026 року за старим стилем

Іменини у травні 2026 року за старим стилем / © pexels.com

  • 1 травня — Антон, Василь, Віктор, Іван, Кузьма, Фелікс, Юхим, Ян, Тамара;

  • 2 травня — Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона;

  • 3 травня — Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Феодор, Федір;

  • 4 травня — Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Феодор, Федір, Яків, Ян;

  • 5 травня — Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір;

  • 6 травня — Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Валерія, Олександра, Софія;

  • 7 травня — Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета;

  • 8 травня — Василь, Марк, Сергій, Ніка;

  • 9 травня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра;

  • 10 травня — Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія;

  • 11 травня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна;

  • 12 травня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь;

  • 13 травня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків;

  • 14 травня — Гнат, Єремія, Макар, Юхим, Ніна, Тамара;

  • 15 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя;

День ангела у травні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

  • 16 травня — Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана;

  • 17 травня — Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея;

  • 18 травня — Адріан, Яків, Аріна, Ірина;

  • 19 травня — Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян;

  • 20 травня — Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян;

  • 21 травня — Адріан, Арсеній, Іван, Ян;

  • 22 травня — Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна;

  • 23 травня — Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія;

  • 24 травня — Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Ростислав;

  • 25 травня — Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян;

  • 26 травня — Василь, Гаврило Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Сергій, Тарас, Юхим, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина;

  • 27 травня — Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Олександр, Петро, Яків, Ян;

  • 28 травня — Дмитро, Гнат, Анастасія;

  • 29 травня — Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Олександр, Петро, Теодор, Федір;

  • 30 травня — Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія;

  • 31 травня — Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Єфросинія, Клавдія, Олександра, Мотрона, Фаїна, Христина, Юлія.

