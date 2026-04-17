Іменини травня 2026 року: коли та кого вітати за старим і новим церковними календарями

Іменини, або День ангела, — це особлива християнська дата, коли вшановують святого чи святу, на честь яких людину було названо під час хрещення. В українській традиції це свято прив’язане до церковного календаря, однак через існування григоріанського та новоюліанського стилів дати пам’яті святих можуть відрізнятися.

Через це люди з однаковими іменами нерідко святкують іменини в різні дні. В підсумку кожен обирає той варіант святкування, який відповідає родинним традиціям, духовним переконанням або особистому відчуттю цієї події.

Іменини у травні 2026 року за новим стилем

1 травня — Єремія, Ігнатій, Макарій, Тамара;

2 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя;

3 травня — Тимофій, Петро;

4 травня — Пелагея;

5 травня — Ірина;

6 травня — Денис, Варвара;

7 травня — Антоній, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Анастасія;

8 травня — Арсеній, Іван;

9 травня — Йосип, Микола;

10 травня — Семен, Таїсія;

11 травня — Кирило;

12 травня — Герман;

13 травня — Георгій, Макар, Олександр;

14 травня — Леонтій, Максим, Микита;

15 травня — Пахомій;

16 травня — Георгій, Олександр, Федір;

17 травня — Андрій, Степан;

18 травня — Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Семен, Клавдія, Олександра, Христина, Юлія;

19 травня — Іван, Йосип, Іванна, Марія, Марта, Соломія, Тамара;

20 травня — Олександр, Олексій;

21 травня — Костянтин, Михайло, Федір, Олена;

22 травня — Василь;

23 травня — Михайло, Леонтій;

24 травня — Іван, Семен, Степан, Федір;

25 травня — Іван, Інокентій;

26 травня — Георгій, Іван, Олена;

27 травня — Іван, Феодора;

28 травня — Микита;

29 травня — Феодосія;

30 травня — Ісаакій;

31 травня — Єремія.

Іменини у травні 2026 року за старим стилем

1 травня — Антон, Василь, Віктор, Іван, Кузьма, Фелікс, Юхим, Ян, Тамара;

2 травня — Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона;

3 травня — Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Феодор, Федір;

4 травня — Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Феодор, Федір, Яків, Ян;

5 травня — Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір;

6 травня — Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Валерія, Олександра, Софія;

7 травня — Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета;

8 травня — Василь, Марк, Сергій, Ніка;

9 травня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра;

10 травня — Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія;

11 травня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна;

12 травня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь;

13 травня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків;

14 травня — Гнат, Єремія, Макар, Юхим, Ніна, Тамара;

15 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя;

