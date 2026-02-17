- Дата публікації
Іменини в березні 2026 року: коли вітати за старим і новим церковними календарями
Якщо ви маєте намір привітати близьких, приятелів або колег із днем ангела в лютому 2026 року, важливо орієнтуватися одразу на два церковні стилі — юліанський і новоюліанський. У цьому матеріалі ми ґрунтовно роз’яснимо, чим вони відрізняються, та подамо вичерпний календар іменин на завершальний місяць зими.
Іменини, відомі також як «день ангела», — це християнська пам’ятна дата, пов’язана з ушануванням святого або святої, чиє ім’я людина отримала під час хрещення. В Україні цю подію відзначають відповідно до церковного календаря, проте через відмінності між григоріанським і новоюліанським стилями окремі дні святкування можуть не збігатися.
Тож трапляється, що люди з однаковим ім’ям вітають одне одного в різні числа. Кожен обирає ту календарну традицію, яка відповідає його родинному укладу, духовній спадщині чи внутрішньому відчуттю.
Іменини в березні 2026 року за новим стилем
1 березня — Антон, Василь, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Антоніна, Ганна, Дарина, Надія, Олександра, Ольга;
2 березня — Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава;
3 березня — Михайло, Марта;
4 березня — Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Олександр, Павло, Яків, Уляна;
5 березня — Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір, Іраїда;
6 березня — Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан, Олена;
7 березня — Василь, Євген, Нестор, Микола, Павло, Антоніна, Ганна, Катерина, Марія, Надія, Оксана;
8 березня — Афанасій, Володимир, Іван;
9 березня — Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Наталя, Олександра;
10 березня — Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Анастасія, Василиса, Галина;
11 березня — Василь, Георгій, Іван, Юхим;
12 березня — Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Семен, Сергій;
13 березня — Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина;
14 березня — Михайло, Ростислав;
15 березня — Денис, Еммануїл, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій;
16 березня — Денис, Іван, Олександр, Павло, Роман;
17 березня — Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій, Павло;
18 березня — Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя;
19 березня — Дмитро, Іван, Дарія, Софія;
20 березня — Іван, Василь, Віктор, Максим, Микита, Сергій, Клавдія, Марія, Олександра, Світлана, Уляна;
21 березня — Володимир, Кирило, Яків;
22 березня — Василь, Василина, Дарина, Таїсія;
23 березня — Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Анастасія, Варвара, Лідія;
24 березня — Володимир, Захар, Степан, Петро, Яків;
25 березня — Сава, Тихон;
26 березня — Василь, Гаврило, Степан, Алла, Ганна, Лариса;
27 березня — Іван, Макар, Олександр, Павло;
28 березня — Василь, Іван, Ілля, Микола, Степан;
29 березня — Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип;
30 березня — Іван, Захар;
31 березня — Веніамін, Іван, Йосип, Ганна.
Іменини в березні 2026 року за старим стилем
1 березня — Данило, Єремія, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан;
2 березня — Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна, Маріанна, Марія;
3 березня — Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло;
4 березня — Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір;
5 березня — Антон, Афанасій, Василь, Гнат, Давид, Денис, Іван, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав;
6 березня — Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга;
7 березня — Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія;
8 березня — Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Ян, Матрона;
9 березня — Іван, Іларіон, Ян;
10 березня — Антон, Євген, Олександр, Тарас, Теодор, Федір;
11 березня — Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян, Ганна;
12 березня — Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків;
13 березня — Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина;
14 березня — Антон, Василь, Веніамін, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Ян, Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Мотрона, Надія, Олександра, Ольга;
15 березня — Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава;
16 березня — Михайло, Марта, Марфа;
17 березня — Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Олександр, Павло, Яків, Уляна, Юліана;
18 березня — Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян, Іраїда;
19 березня — Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Ілона, Олена;
20 березня — Василь, Еміль, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Антоніна, Ганна, Євдокія, Катерина, Ксенія, Марія, Мотрона, Надія, Оксана;
21 березня — Афанасій, Володимир, Вольдемар, Дементій, Іван, Ян;
22 березня — Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Ян, Наталя, Олександра;
23 березня — Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Єгор, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Ян, Анастасія, Василиса, Галина, Ніка;
24 березня — Василь, Георгій, Єгор, Іван, Юхим, Ян;
25 березня — Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Семен, Сергій, Ян;
26 березня — Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина;
27 березня — Михайло, Ростислав;
28 березня — Денис, Еммануїл, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій;
29 березня — Денис, Еміль, Іван, Олександр, Омелян, Павло, Роман, Трохим, Юліан, Ян;
30 березня — Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій, Павло;
31 березня — Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя.