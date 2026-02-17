Іменини в березні 2026 року: коли вітати за старим і новим церковними календарями

Іменини в березні 2026 року / © pexels.com

Іменини, відомі також як «день ангела», — це християнська пам’ятна дата, пов’язана з ушануванням святого або святої, чиє ім’я людина отримала під час хрещення. В Україні цю подію відзначають відповідно до церковного календаря, проте через відмінності між григоріанським і новоюліанським стилями окремі дні святкування можуть не збігатися.

Тож трапляється, що люди з однаковим ім’ям вітають одне одного в різні числа. Кожен обирає ту календарну традицію, яка відповідає його родинному укладу, духовній спадщині чи внутрішньому відчуттю.

Іменини в березні 2026 року за новим стилем

1 березня — Антон, Василь, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Антоніна, Ганна, Дарина, Надія, Олександра, Ольга;

2 березня — Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава;

3 березня — Михайло, Марта;

4 березня — Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Олександр, Павло, Яків, Уляна;

5 березня — Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір, Іраїда;

6 березня — Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан, Олена;

7 березня — Василь, Євген, Нестор, Микола, Павло, Антоніна, Ганна, Катерина, Марія, Надія, Оксана;

8 березня — Афанасій, Володимир, Іван;

9 березня — Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Наталя, Олександра;

10 березня — Віктор, Георгій, Денис, Дмитро, Іван, Леонід, Марк, Михайло, Павло, Анастасія, Василиса, Галина;

11 березня — Василь, Георгій, Іван, Юхим;

12 березня — Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Семен, Сергій;

13 березня — Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина;

14 березня — Михайло, Ростислав;

15 березня — Денис, Еммануїл, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій;

Кого вітати з іменинами в березні 2026 року за новим календарем

16 березня — Денис, Іван, Олександр, Павло, Роман;

17 березня — Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій, Павло;

18 березня — Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя;

19 березня — Дмитро, Іван, Дарія, Софія;

20 березня — Іван, Василь, Віктор, Максим, Микита, Сергій, Клавдія, Марія, Олександра, Світлана, Уляна;

21 березня — Володимир, Кирило, Яків;

22 березня — Василь, Василина, Дарина, Таїсія;

23 березня — Василь, Ілля, Георгій, Макар, Олексій, Сергій, Анастасія, Варвара, Лідія;

24 березня — Володимир, Захар, Степан, Петро, Яків;

25 березня — Сава, Тихон;

26 березня — Василь, Гаврило, Степан, Алла, Ганна, Лариса;

27 березня — Іван, Макар, Олександр, Павло;

28 березня — Василь, Іван, Ілля, Микола, Степан;

29 березня — Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип;

30 березня — Іван, Захар;

31 березня — Веніамін, Іван, Йосип, Ганна.

Іменини в березні 2026 року за старим стилем

Іменини в березні 2026 року за старим стилем

1 березня — Данило, Єремія, Ілля, Макар, Павло, Самуїл, Юліан;

2 березня — Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна, Маріанна, Марія;

3 березня — Василь, Віктор, Володимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павло;

4 березня — Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір;

5 березня — Антон, Афанасій, Василь, Гнат, Давид, Денис, Іван, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Теодор, Тихон, Федір, Філіп, Фома, Ян, Ярослав;

6 березня — Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій, Ян, Ольга;

7 березня — Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Вольдемар, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Теодор, Федір, Філіп, Ян, Аріна, Варвара, Єлизавета, Ірина, Парасковія;

8 березня — Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Ян, Матрона;

9 березня — Іван, Іларіон, Ян;

10 березня — Антон, Євген, Олександр, Тарас, Теодор, Федір;

11 березня — Іван, Микола, Петро, Севастьян, Сергій, Ян, Ганна;

12 березня — Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків;

13 березня — Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина;

14 березня — Антон, Василь, Веніамін, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Ян, Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Мотрона, Надія, Олександра, Ольга;

15 березня — Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава;

Кого вітати з іменинами в березні 2026 року за старим календарем