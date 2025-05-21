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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Іменини в червні 2025 року: кого будемо вітати на початку літа — старий та новий календарі

В Україні існує переконання, що для того, щоб ангел-охоронець пильно охороняв дитину, її потрібно назвати на честь святого, день пам’яті якого збігається з датою народження малюка.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Іменини в травні 2025 року

Іменини в травні 2025 року / © unsplash.com

Нижче подано список іменин згідно з новим церковним календарем, а також за старим.

Іменини в червні 2025 року: церковний календар за новим стилем

  • 1 червня — Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра;

  • 2 червня — Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна, Юліана;

  • 3 червня — Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан;

  • 4 червня — Іван, Митрофан, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія;

  • 5 червня — Гаврило, Георгій, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір;

  • 6 червня — Георгій, Іларіон;

  • 7 червня — Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія, Сюзанна;

  • 8 червня — Василь, Костянтин, Павло, Федір, Меланія;

  • 9 червня — Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія, Марта;

  • 10 червня — Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Антоніна;

  • 11 червня — Варфоломій, Марія;

  • 12 червня— Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ганна;

  • 13 червня — Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Антоніна, Ганна, Олександра, Пелагея;

  • 14 червня — Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим;

  • 15 червня — Григорій, Михайло, Семен, Федір;

Іменини в червні за новим календарем / © unsplash.com

Іменини в червні за новим календарем / © unsplash.com

  • 16 червня — Костянтин, Михайло, Петро, Тихон;

  • 17 червня — Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Пелагея;

  • 18 червня — Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар’я, Єфросинія, Марія;

  • 19 червня — Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Оксана;

  • 20 червня — Іван, Інокентій, Федір;

  • 21 червня — Георгій, Іван, Макар, Олександр, Олена;

  • 22 червня — Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Анастасія;

  • 23 червня — Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена;

  • 24 червня — Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія, Фаїна;

  • 25 червня — Василь, Яків;

  • 26 травня — Борис, Микола, Остап, Роман, Христина;

  • 27 червня — Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра;

  • 28 червня — Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Юліана;

  • 29 червня — Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан;

  • 30 червня — Іван, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія.

Іменини в червні 2025 року за старим календарем

Іменини в червні 2025 року за старим календарем / © unsplash.com

Іменини в червні 2025 року за старим календарем / © unsplash.com

  • 1 червня — Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гнат, Григорій, Дмитро, Іван, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Сергій, Ян, Анастасія;

  • 2 червня — Іван, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Тимофій, Ян, Сюзанна;

  • 3 червня — Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона;

  • 4 червня — Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія;

  • 5 червня — Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія;

  • 6 червня— Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана;

  • 7 червня — Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян;

  • 8 червня — Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Ян, Олена, Ілона;

  • 9 червня — Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія;

  • 10 червня — Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Олена, Ілона;

  • 11 червня — Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Ян, Марія, Фаїна;

  • 12 червня — Василь, Яків;

  • 13 червня — Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина;

  • 14 червня — Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра;

  • 15 червня — Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана;

Кого вітати з іменинами в червні за старим календарем / © unsplash.com

Кого вітати з іменинами в червні за старим календарем / © unsplash.com

  • 16 червня — Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан;

  • 17 червня — Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія;

  • 18 червня — Аполлон, Гаврило, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір;

  • 19 червня — Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна, Фекла;

  • 20 червня — Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян, Валерія, Зінаїда, Калерія, Марія, Сюзанна;

  • 21 червня — Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір, Меланія;

  • 22 червня — Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла;

  • 23 червня— Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Ян, Антоніна;

  • 24 червня — Варфоломій, Марія;

  • 25 червня — Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян, Ганна;

  • 26 червня — Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Ян, Акіліна, Антоніна, Ганна, Олександра, Пелагея;

  • 27 червня — Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим;

  • 28 червня — Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір;

  • 29 червня — Костянтин, Михайло, Петро, Тихон;

  • 30 червня — Ісмаїл, Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Пелагея.

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