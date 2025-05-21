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Іменини в червні 2025 року: кого будемо вітати на початку літа — старий та новий календарі
В Україні існує переконання, що для того, щоб ангел-охоронець пильно охороняв дитину, її потрібно назвати на честь святого, день пам’яті якого збігається з датою народження малюка.
Нижче подано список іменин згідно з новим церковним календарем, а також за старим.
Іменини в червні 2025 року: церковний календар за новим стилем
1 червня — Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра;
2 червня — Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна, Юліана;
3 червня — Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан;
4 червня — Іван, Митрофан, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія;
5 червня — Гаврило, Георгій, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Федір;
6 червня — Георгій, Іларіон;
7 червня — Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія, Сюзанна;
8 червня — Василь, Костянтин, Павло, Федір, Меланія;
9 червня — Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Маріанна, Марія, Марта;
10 червня — Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Антоніна;
11 червня — Варфоломій, Марія;
12 червня— Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ганна;
13 червня — Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Антоніна, Ганна, Олександра, Пелагея;
14 червня — Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим;
15 червня — Григорій, Михайло, Семен, Федір;
16 червня — Костянтин, Михайло, Петро, Тихон;
17 червня — Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Пелагея;
18 червня — Данило, Леонтій, Михайло, Опанас, Дар’я, Єфросинія, Марія;
19 червня — Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Федір, Оксана;
20 червня — Іван, Інокентій, Федір;
21 червня — Георгій, Іван, Макар, Олександр, Олена;
22 червня — Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Анастасія;
23 червня — Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена;
24 червня — Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія, Фаїна;
25 червня — Василь, Яків;
26 травня — Борис, Микола, Остап, Роман, Христина;
27 червня — Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра;
28 червня — Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Юліана;
29 червня — Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан;
30 червня — Іван, Назар, Петро, Марія, Марта, Софія.
Іменини в червні 2025 року за старим календарем
1 червня — Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гнат, Григорій, Дмитро, Іван, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Сергій, Ян, Анастасія;
2 червня — Іван, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Тимофій, Ян, Сюзанна;
3 червня — Андрій, Єлисей, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір, Ярослав, Олена, Олена, Ілона;
4 червня — Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Теодор, Федір, Яків, Софія;
5 червня — Афанасій, Данило, Леонтій, Михайло, Дарина, Єфросинія, Марія;
6 червня— Василь, Григорій, Іван, Микита, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян, Ксенія, Оксана;
7 червня — Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян;
8 червня — Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Ян, Олена, Ілона;
9 червня — Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія;
10 червня — Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Іраклій, Макар, Микита, Микола, Павло, Петро, Олена, Олена, Ілона;
11 червня — Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Ян, Марія, Фаїна;
12 червня — Василь, Яків;
13 червня — Борис, Микола, Остап, Роман, Філіп, Христина;
14 червня — Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон, Віра;
15 червня — Дмитро, Іван, Костянтин, Ян, Марія, Уляна, Юліана;
16 червня — Афанасій, Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Павло, Юліан;
17 червня — Єлізар, Іван, Митрофан, Назар, Петро, Ян, Марія, Марта, Марфа, Софія;
18 червня — Аполлон, Гаврило, Георгій, Гордій, Єгор, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Микола, Петро, Теодор, Федір;
19 червня — Георгій, Єгор, Іларіон, Рафаель, Сюзанна, Фекла;
20 червня — Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Веніамін, Віктор, Володимир, Вольдемар, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Ян, Валерія, Зінаїда, Калерія, Марія, Сюзанна;
21 червня — Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Федір, Меланія;
22 червня — Іван, Кирило, Олександр, Олексій, Рафаель, Ян, Маріанна, Марія, Марта, Марфа, Фекла;
23 червня— Василь, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Семен, Тимофій, Ян, Антоніна;
24 червня — Варфоломій, Марія;
25 червня — Андрій, Арсеній, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Ян, Ганна;
26 червня — Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків, Ян, Акіліна, Антоніна, Ганна, Олександра, Пелагея;
27 червня — Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Єлисей, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим;
28 червня — Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір;
29 червня — Костянтин, Михайло, Петро, Тихон;
30 червня — Ісмаїл, Йосип, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Пелагея.