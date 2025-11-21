ТСН у соціальних мережах

Іменини в грудні 2025: коли вітати за старим і новим церковним календарем

Грудень — це не лише мандаринки, перший сніг, святкування Миколая та Різдва, а й місяць численних іменин. Якщо ви шукаєте, коли саме вітати рідних, друзів або колег з днем ангела у грудні 2025 року, варто звернути увагу на обидва — новий та старий церковні календарі. У цій статті ми розберемося, чим відрізняються стилі, та подамо повний календар іменин.

Тетяна Мележик
Іменини в грудні 2025

Іменини в грудні 2025 / © pexels.com

Іменини (або «день ангела») — це свято в християнській традиції, коли вшановується святитель або свята, на честь яких назвали людину. В Україні поширено святкувати згідно з церковним календарем. Однак через розбіжності між григоріанським (старим) та новоюліанським (новим) стилем дати свят можуть відрізнятись.

Ця різниця означає, що люди з однаковими іменами можуть святкувати день ангела в різні дні, залежно від календаря.

Іменини в грудні 2025 за новим стилем

  • 1 грудня — Антон, Дмитро;

  • 2 грудня — Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія, Тамара;

  • 3 грудня — Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Федір;

  • 4 грудня — Василь, Геннадій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Катерина, Кіра, Юлія;

  • 5 грудня — Геннадій, Захар, Ілля, Сергій;

  • 6 грудня — Максим, Микола;

  • 7 грудня — Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро, Сергій;

  • 8 грудня — Кирило, Анфіса;

  • 9 грудня — Василь, Володимир, Олександр, Степан, Ганна;

  • 10 грудня — Анатолій, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Ангеліна, Ганна, Олександра, Тетяна;

  • 11 грудня — Данило, Іван, Лука, Микола, Петро;

  • 12 грудня — Олександр;

  • 13 грудня — Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Яків;

  • 14 грудня — Микола, Филимон;

  • 15 грудня — Василь, Іларіон, Олександр, Павло, Степан;

Дні ангела в грудні 2025 року за новим календарем / © pexels.com

  • 16 грудня — Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія;

  • 17 грудня — Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан;

  • 18 грудня — Віктор, Володимир, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій, Віра, Зоя.;

  • 19 грудня — Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая;

  • 20 грудня — Антон, Данило, Іван, Гнат;

  • 21 грудня — Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Уляна, Юліана;

  • 22 грудня — Дмитро, Федір, Анастасія;

  • 23 грудня — Василь, Давид, Іван, Макар, Павло;

  • 24 грудня — Інокентій, Микола, Сергій, Агата, Євгенія, Клавдія;

  • 25 грудня — Василь, Григорій, Дмитро, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Марія;

  • 26 грудня — Лука, Степан, Федір, Антоніна;

  • 27 грудня — Аркадій, Ігнат, Леонід, Микола, Олександр, Петро, Симон, Агата;

  • 28 грудня — Георгій, Іван, Лаврентій, Марк, Наталія, Варвара, Ганна, Євдокія, Єфросинія;

  • 29 грудня — Антон, Данило, Лев, Макар, Марія;

  • 30 грудня — Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків;

  • 31 грудня — Михайло, Петро, Меланія.

Іменини в грудні 2025 за старим стилем

Іменини в грудні 2025 за старим стилем / © pexels.com

  • 1 грудня — Микола, Платон, Роман;

  • 2 грудня — Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків;

  • 3 грудня — Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Ганна, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Тетяна;

  • 4 грудня — Олександр;

  • 5 грудня — Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Сава, Федір;

  • 6 грудня — Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій;

  • 7 грудня — Григорій, Євген, Катерина, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Онися;

  • 8 грудня — Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав;

  • 9 грудня — Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихон, Юліан, Яків;

  • 10 грудня — Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій;

  • 11 грудня — Андрій, Василь, Ганна, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій;

  • 12 грудня — Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій;

  • 13 грудня — Андрій, Іван, Ян;

  • 14 грудня — Антон, Дмитро;

  • 15 грудня — Андрій, Антоніна, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Маргарита, Марія, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір;

Дні ангела у грудні 2025 року за старим календарем / © pexels.com

  • 16 грудня — Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава, Федір;

  • 17 грудня — Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Юлія;

  • 18 грудня — Геннадій, Захар, Ілля, Сава, Сергій;

  • 19 грудня — Максим, Микола;

  • 20 грудня — Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій;

  • 21 грудня — Анфіса, Кирило;

  • 22 грудня — Василь, Володимир, Ганна, Олександр, Софрон, Степан;

  • 23 грудня — Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олександра, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Тетяна;

  • 24 грудня — Данило, Іван, Лука, Микола, Петро;

  • 25 грудня — Олександр;

  • 26 грудня — Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Олександр, Олексій, Яків;

  • 27 грудня — Микола, Филимон;

  • 28 грудня — Василь, Іларіон, Іона, Олександр, Павло, Степан, Сусанна, Трифон;

  • 29 грудня — Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Софія;

  • 30 грудня — Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій, Степан;

  • 31 грудня — Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Микола, Семен, Сергій.

Як привітати з днем ангела: поради

  • Якщо у вас або у близької людини ім’я, яке згадується кілька разів у різні дні грудня — перевірте, чи ця людина або парафія святкує за старим чи новим стилем.

  • Привітання з іменинами не обов’язково повинно бути формальним: це можуть бути теплі слова, листівка або невеликий подарунок, пов’язаний з ім’ям святого.

  • Якщо ви обираєте привітання для соціальних мереж — напишіть не просто «вітаю з іменинами», а наприклад: «З днем ангела! Нехай святий-покровитель оберігає тебе завжди».

