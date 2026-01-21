ТСН у соціальних мережах

Іменини в лютому 2026 року: коли вітати за старим і новим церковними календарями

Якщо ви плануєте привітати рідних, друзів чи колег із днем ангела в лютому 2026 року, варто враховувати обидва церковні календарі — старий і новий. У цій статті ми детально пояснимо різницю між стилями та запропонуємо повний календар іменин на останній зимовий місяць.

Іменини в лютому 2026 року

Іменини в лютому 2026 року / © pexels.com

Іменини, або ж «день ангела», — це християнське свято, присвячене пам’яті святого чи святої, на честь яких людина отримала своє ім’я. В Україні його традиційно святкують за церковним календарем, однак через розбіжності між григоріанським і новоюліанським літочисленням конкретні дати можуть різнитися.

Саме тому навіть ті, хто носить одне й те саме ім’я, іноді святкують день ангела в різні дні, обираючи для цього той календар, який ближчий їхнім традиціям або душі.

Іменини в лютому 2026 року за новим стилем

  • 1 лютого — Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій;

  • 2 лютого — Василь;

  • 3 лютого — Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна;

  • 4 лютого — Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Ганна, Катерина;

  • 5 лютого — Антон, Макар, Михайло, Василиса, Олександра;

  • 6 лютого — Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина;

  • 7 лютого — Олександр, Олексій, Петро;

  • 8 лютого — Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір;

  • 9 лютого — Василь, Геннадій, Іван;

  • 10 лютого — Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Валентина, Ганна, Галина;

  • 11 лютого — Всеволод, Дмитро;

  • 12 лютого — Антон, Євген, Олексій, Марія;

  • 13 лютого — Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Віра, Зоя, Ганна, Ірина, Світлана;

  • 14 лютого — Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло;

  • 15 лютого — Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія;

Дні ангела за новим календарем в лютому 2026 року / © pexels.com

  • 16 лютого — Данило, Ілля, Макар, Павло;

  • 17 лютого — Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна, Марія;

  • 18 лютого — Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло;

  • 19 лютого — Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір;

  • 20 лютого — Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сергій, Федір, Ярослав;

  • 21 лютого — Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій, Ольга;

  • 22 лютого — Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара, Єлизавета, Ірина;

  • 23 лютого — Дем’ян, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій;

  • 24 лютого — Іван, Іларіон;

  • 25 лютого — Антон, Євген, Олександр, Тарас, Федір;

  • 26 лютого —Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна;

  • 27 лютого — Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Яків;

  • 28 лютого — Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Кіра, Марина.

Іменини в лютому 2026 року за старим стилем

Іменини в лютому 2026 року за старим стилем / © pexels.com

  • 1 лютого Антон, Макар, Микола, Петро, Федір;

  • 2 лютого — Інна, Павло, Семен;

  • 3 лютого — Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим;

  • 4 лютого — Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій;

  • 5 лютого — Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір;

  • 6 лютого — Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій;

  • 7 лютого Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;

  • 8 лютого Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір;

  • 9 лютого — Дмитро, Іван, Петро;

  • 10 лютого — Володимир, Георгій, Ольга;

  • 11 лютого Дмитро, Іван, Костянтин, Роман;

  • 12 лютого Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим;

  • 13 лютого — Віктор, Іван, Ілля, Микита;

  • 14 лютого Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій;

  • 15 лютого Василь;

Дні ангела за старим календарем в лютому 2026 року / © pexels.com

  • 16 лютого — Василь, Володимир, Ганна, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій;

  • 17 лютого Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Ганна, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій;

  • 18 лютого Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра;

  • 19 лютого — Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр;

  • 20 лютого — Олександр, Олексій, Петро;

  • 21 лютого Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір;

  • 22 лютого Василь, Геннадій, Іван;

  • 23 лютого — Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Ганна, Геннадій, Григорій, Іван;

  • 24 лютого — Всеволод, Дмитро;

  • 25 лютого Антон, Євген, Марія, Олексій;

  • 26 лютого — Василь, Віра, Володимир, Ганна, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій;

  • 27 лютого — Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло;

  • 28 лютого Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія.

