Іменини в лютому 2026 року: коли вітати за старим і новим церковними календарями

Іменини в лютому 2026 року / © pexels.com

Реклама

Іменини, або ж «день ангела», — це християнське свято, присвячене пам’яті святого чи святої, на честь яких людина отримала своє ім’я. В Україні його традиційно святкують за церковним календарем, однак через розбіжності між григоріанським і новоюліанським літочисленням конкретні дати можуть різнитися.

Саме тому навіть ті, хто носить одне й те саме ім’я, іноді святкують день ангела в різні дні, обираючи для цього той календар, який ближчий їхнім традиціям або душі.

Іменини в лютому 2026 року за новим стилем

1 лютого — Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій;

2 лютого — Василь;

3 лютого — Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна;

4 лютого — Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Ганна, Катерина;

5 лютого — Антон, Макар, Михайло, Василиса, Олександра;

6 лютого — Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина;

7 лютого — Олександр, Олексій, Петро;

8 лютого — Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір;

9 лютого — Василь, Геннадій, Іван;

10 лютого — Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Валентина, Ганна, Галина;

11 лютого — Всеволод, Дмитро;

12 лютого — Антон, Євген, Олексій, Марія;

13 лютого — Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Віра, Зоя, Ганна, Ірина, Світлана;

14 лютого — Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло;

15 лютого — Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія;

Дні ангела за новим календарем в лютому 2026 року / © pexels.com

16 лютого — Данило, Ілля, Макар, Павло;

17 лютого — Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна, Марія;

18 лютого — Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло;

19 лютого — Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір;

20 лютого — Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сергій, Федір, Ярослав;

21 лютого — Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій, Ольга;

22 лютого — Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара, Єлизавета, Ірина;

23 лютого — Дем’ян, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій;

24 лютого — Іван, Іларіон;

25 лютого — Антон, Євген, Олександр, Тарас, Федір;

26 лютого —Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна;

27 лютого — Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Яків;

28 лютого — Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Кіра, Марина.

Іменини в лютому 2026 року за старим стилем

Іменини в лютому 2026 року за старим стилем / © pexels.com

1 лютого — Антон, Макар, Микола, Петро, Федір;

2 лютого — Інна, Павло, Семен;

3 лютого — Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим;

4 лютого — Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій;

5 лютого — Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір;

6 лютого — Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій;

7 лютого — Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;

8 лютого — Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір;

9 лютого — Дмитро, Іван, Петро;

10 лютого — Володимир, Георгій, Ольга;

11 лютого — Дмитро, Іван, Костянтин, Роман;

12 лютого — Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим;

13 лютого — Віктор, Іван, Ілля, Микита;

14 лютого — Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій;

15 лютого — Василь;

Дні ангела за старим календарем в лютому 2026 року / © pexels.com