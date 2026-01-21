- Дата публікації
Іменини в лютому 2026 року: коли вітати за старим і новим церковними календарями
Якщо ви плануєте привітати рідних, друзів чи колег із днем ангела в лютому 2026 року, варто враховувати обидва церковні календарі — старий і новий. У цій статті ми детально пояснимо різницю між стилями та запропонуємо повний календар іменин на останній зимовий місяць.
Іменини, або ж «день ангела», — це християнське свято, присвячене пам’яті святого чи святої, на честь яких людина отримала своє ім’я. В Україні його традиційно святкують за церковним календарем, однак через розбіжності між григоріанським і новоюліанським літочисленням конкретні дати можуть різнитися.
Саме тому навіть ті, хто носить одне й те саме ім’я, іноді святкують день ангела в різні дні, обираючи для цього той календар, який ближчий їхнім традиціям або душі.
Іменини в лютому 2026 року за новим стилем
1 лютого — Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій;
2 лютого — Василь;
3 лютого — Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій, Ганна;
4 лютого — Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Ганна, Катерина;
5 лютого — Антон, Макар, Михайло, Василиса, Олександра;
6 лютого — Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина;
7 лютого — Олександр, Олексій, Петро;
8 лютого — Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір;
9 лютого — Василь, Геннадій, Іван;
10 лютого — Антон, Аркадій, Василь, Геннадій, Григорій, Іван, Валентина, Ганна, Галина;
11 лютого — Всеволод, Дмитро;
12 лютого — Антон, Євген, Олексій, Марія;
13 лютого — Василь, Володимир, Євген, Іван, Михайло, Микола, Павло, Тимофій, Віра, Зоя, Ганна, Ірина, Світлана;
14 лютого — Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло;
15 лютого — Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія;
16 лютого — Данило, Ілля, Макар, Павло;
17 лютого — Михайло, Микола, Павло, Роман, Теодор, Федір, Ганна, Марія;
18 лютого — Василь, Віктор, Володимир, Кузьма, Лев, Павло;
19 лютого — Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір;
20 лютого — Антон, Афанасій, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Леонтій, Лука, Микола, Сергій, Федір, Ярослав;
21 лютого — Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Костянтин, Олександр, Остап, Павло, Тимофій, Ольга;
22 лютого — Андрій, Афанасій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Михайло, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара, Єлизавета, Ірина;
23 лютого — Дем’ян, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Сергій;
24 лютого — Іван, Іларіон;
25 лютого — Антон, Євген, Олександр, Тарас, Федір;
26 лютого —Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна;
27 лютого — Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Яків;
28 лютого — Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Кіра, Марина.
Іменини в лютому 2026 року за старим стилем
1 лютого — Антон, Макар, Микола, Петро, Федір;
2 лютого — Інна, Павло, Семен;
3 лютого — Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим;
4 лютого — Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій;
5 лютого — Володимир, Геннадій, Іван, Катерина, Федір;
6 лютого — Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій;
7 лютого — Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро;
8 лютого — Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір;
9 лютого — Дмитро, Іван, Петро;
10 лютого — Володимир, Георгій, Ольга;
11 лютого — Дмитро, Іван, Костянтин, Роман;
12 лютого — Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим;
13 лютого — Віктор, Іван, Ілля, Микита;
14 лютого — Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій;
15 лютого — Василь;
16 лютого — Василь, Володимир, Ганна, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій;
17 лютого — Андрій, Аркадій, Борис, Василь, Ганна, Георгій, Дмитро, Іван, Катерина, Кирило, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Федір, Юрій;
18 лютого — Антон, Василиса, Макар, Михайло, Олександра;
19 лютого — Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Максим, Марія, Олександр;
20 лютого — Олександр, Олексій, Петро;
21 лютого — Андрій, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Степан, Федір;
22 лютого — Василь, Геннадій, Іван;
23 лютого — Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Ганна, Геннадій, Григорій, Іван;
24 лютого — Всеволод, Дмитро;
25 лютого — Антон, Євген, Марія, Олексій;
26 лютого — Василь, Віра, Володимир, Ганна, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій;
27 лютого — Кирило, Георгій, Костянтин, Михайло;
28 лютого — Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен, Софія.