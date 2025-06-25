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Іменини в липні 2025 року: кого вшановуватимемо за старим і новим стилем, як назвати дитину
В Україні побутує думка, що дитина матиме особливий захист небес, якщо її наректи на честь святого, чий день ушанування припадає на дату її народження — вважається, що тоді ангел-охоронець особливо пильно оберігатиме немовля.
Нижче наведено список іменин згідно з новим церковним календарем, а також за старим.
Іменини в липні 2025 року: церковний календар за новим стилем
1 липня — Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна;
2 липня — Арсеній;
3 липня — Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома;
4 липня — Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна;
5 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета;
6 липня — Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана;
7 липня — Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія;
8 липня — Олександр, Сава, Федір;
9 липня — Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір;
10 липня — Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан;
11 липня — Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ольга, Ілона;
12 липня— Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія;
13 липня — Антон, Гаврило, Степан, Юліан;
14 липня — Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір;
15 липня — Василь, Володимир, Петро;
16 липня — Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія;
17 липня — Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина;
18 липня — Афанасій, Омелян, Іван, Степан;
19 липня — Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Євгенія;
20 липня — Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір;
21 липня — Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна;
22 липня — Михайло, Олексій, Магдалина, Марія;
23 липня — Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна;
24 липня — Анатолій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина;
25 липня — Макар, Олександр, Ганна, Іраїда;
26 липня — Гнат, Сергій, Федір;
27 липня — Герман, Еммануїл, Іван, Микола;
28 липня — Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена;
29 липня — Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман;
30 липня — Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло;
31 липня — Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.
Іменини в липні 2025 року за старим календарем
1 липня — Василь, Віктор, Леонтій, Олександр, Сергій;
2 липня — Іван, Ян, Марія;
3 липня — Андрій, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Опанас, Хома, Ян, Інна, Римма;
4 липня — Антон, Георгій, Іван, Максим, Микита, Микола, Олексій, Федір, Ян, Анастасія, Василиса;
5 липня — Василь, Гаврило, Геннадій, Григорій, Федір, Уляна, Юліана;
6 липня — Антон, Артем, Герман, Йосип, Олександр, Олексій, Петро, Святослав, Федір;
7 липня — Антон, Іван, Микита, Яків, Ян;
8 липня — Василь, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Федір, Єфросинія;
9 липня — Георгій, Давид, Денис, Іван, Павло, Ян;
10 липня — Володимир, Георгій, Іван, Олександр, Петро, Ян, Іванна, Яна;
11 липня — Василь, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій, Ян;
12 липня — Павло, Петро;
13 липня — Андрій, Іван, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Яків, Ян;
14 липня — Аркадій, Василь, Дем’ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна;
15 липня — Арсеній;
16 липня — Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома;
17 липня — Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Ольга, Тетяна;
18 липня — Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета;
19 липня — Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана;
20 липня — Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія;
21 липня — Сава, Федір, Олександр;
22 липня — Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір;
23 липня — Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан;
24 липня — Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Ілона, Ольга;
25 липня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія;
26 липня — Антон, Гаврило, Степан, Юліан;
27 липня — Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір;
28 липня — Василь, Володимир, Петро;
29 липня — Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія;
30 липня — Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина;
31 липня — Афанасій, Омелян, Іван, Степан.