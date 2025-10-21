ТСН у соціальних мережах

Іменини в листопаді 2025 року: розбираємося, коли і кого вітати за старим і новим календарями

Листопад — час осінніх кольорів, затишних вечорів і теплих сімейних свят. Серед цього особливого періоду особливе місце займають іменини — день, коли святкують ім’я, яке носить кожен із нас.

Автор публікації
Іменини в листопаді 2025 року / © unsplash.com

Нижче наведено список іменин згідно з новим церковним календарем, а також за старим.

Іменини в листопаді 2025 року: церковний календар за новим стилем

  • 1 листопада — Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Олександр, Петро, Федір, Яків, Єлизавета, Уляна;

  • 2 листопада — Костянтин;

  • 3 листопада — Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія, Світлана;

  • 4 листопада — Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан;

  • 5 листопада — Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон;

  • 6 листопада — Анатолій, Арсен, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Єфросинія, Клавдія, Ніна, Олександра;

  • 7 листопада — Богдан, Валерій, Василь, Георгій, Григорій, Євген, Іван, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Павло, Сергій, Федір, Єлизавета;

  • 8 листопада — Гаврило, Михайло, Павло, Марта;

  • 9 листопада — Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір;

  • 10 листопада — Борис, Георгій, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Ганна, Ольга;

  • 11 листопада — Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія;

  • 12 листопада — Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Олександр, Опанас, Степан, Федір;

  • 13 листопада — Герман, Іван;

  • 14 листопада — Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Федір, Ганна;

  • 15 листопада — Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип;

Кого вітати з іменинами в листопаді 2025 року за новим календарем / © unsplash.com

  • 16 листопада — Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір;

  • 17 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Вікторія;

  • 18 листопада — Микола, Платон, Роман;

  • 19 листопада — Валентин, Геннадій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Леонід, Михайло, Олександр, Петро, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Яків;

  • 20 листопада — Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна, Тетяна;

  • 21 листопада — Олександр;

  • 22 листопада — Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір;

  • 23 листопада — Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій;

  • 24 листопада — Григорій, Євген, Іван, Марк, Михайло, Олександр, Олексій, Катерина;

  • 25 листопада — Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав;

  • 26 листопада — Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Яків;

  • 27 листопада — Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман, Сергій;

  • 28 листопада — Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій, Ганна;

  • 29 листопада — Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Сергій;

  • 30 листопада — Андрій, Іван.

Іменини в листопаді 2025 року за старим календарем

Іменини в листопаді 2025 року за старим календарем / © unsplash.com

  • 1 листопада — Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян;

  • 2 листопада — Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Ян, Аріна, Ірина, Мотря;

  • 3 листопада — Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Яків, Ян, Аза;

  • 4 листопада — Василь, Володимир, Вольдемар, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Олександр, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Глікерія, Єлизавета;

  • 5 листопада — Володимир, Вольдемар, Еміль, Єлисей, Омелян, Ігнат, Максим, Микола, Олександр, Яків, Єфросинія;

  • 6 листопада — Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Олексій, Опанас, Петро, Ян;

  • 7 листопада — Валерій, Мотря;

  • 8 листопада — Антон, Опанас, Василь, Дмитро;

  • 9 листопада — Андрій, Валентин, Марк, Нестор, Капітоліна;

  • 10 листопада — Арсеній, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Еммануїл, Ян, Ганна, Неоніла, Параска, Февронія;

  • 11 листопада — Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Пилип, Тимофій, Ян, Агата, Анастасія, Ганна, Марія;

  • 12 листопада — Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Юліан, Альона, Анастасія, Олена, Ілона;

  • 13 листопада — Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем’ян, Ібрагім, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сава, Сергій, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків;

  • 14 листопада — Адріан, Давид, Дем’ян, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Олександр, Петро, Сава, Теодор, Федір, Хома, Яків, Ян, Агрипіна, Єлизавета, Уляна, Юліана;

  • 15 листопада — Костянтин;

Кого вітати з іменинами в листопаді 2025 року за старим календарем / © unsplash.com

  • 16 листопада — Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Євдокія, Світлана;

  • 17 листопада — Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Олександр, Симон, Степан, Ян;

  • 18 листопада — Гаврило, Григорій, Тимофій;

  • 19 листопада — Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима;

  • 20 листопада — Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Опанас, Олексій, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлізавета;

  • 21 листопада — Гаврило, Михайло, Павло, Рафаель, Марта, Марфа;

  • 22 листопада — Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Олександр, Олексій, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян, Євстолія, Мотря;

  • 23 листопада — Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Ераст, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Родіон, Серафим, Ян, Ганна, Ольга;

  • 24 листопада — Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія;

  • 25 листопада — Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Олександр, Опанас, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян;

  • 26 листопада — Герман, Іван, Ян;

  • 27 листопада — Аристарх, Василь, Віктор, Гаврило, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Пилип, Сергій, Теодор, Федір, Ганна;

  • 28 листопада — Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип, Хома;

  • 29 листопада — ГВасиль, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян;

  • 30 листопада — Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян, Вікторія.

