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Іменини в серпні 2025 року: хто святкує свій день ангела, коли і кого вітати за новим і старим календарями
В Україні існує вірування, що якщо дитину назвати на честь святого, чиє день пам’яті припадає на дату її народження, то вона отримає особливий небесний захист — вважають, що в цей день ангел-охоронець буде особливо уважно і дбайливо оберігати малюка.
Нижче наведено список іменин згідно з новим церковним календарем, а також за старим.
Іменини в серпні 2025 року: церковний календар за новим стилем
1 серпня — Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія;
2 серпня — Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір;
3 серпня — Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола;
4 серпня — Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина;
5 серпня — Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина;
6 серпня — Лев, Спас;
7 серпня — Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро;
8 серпня — Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір;
9 серпня — Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія;
10 серпня — Афанасій, В’ячеслав, Роман;
11 серпня — Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія;
12 серпня— Антон, Аркадій, Василь, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків;
13 серпня — Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета;
14 серпня — Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія;
15 серпня — Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір, Марія;
16 серпня — Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна;
17 серпня — Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна;
18 серпня — Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна;
19 серпня — Андрій, Микола, Тимофій;
20 серпня — Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір;
21 серпня — Олександр, Павло, Марфа;
22 серпня — Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір, Аріадна;
23 серпня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;
24 серпня — Арсеній, Георгій, Петро;
25 серпня — Володимир, Іван, Мойсей;
26 серпня — Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія;
27 серпня — Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса;
28 серпня — Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна;
29 серпня — Іван;
30 серпня — Арсеній, Опанас, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Олександр, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета;
31 серпня — Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.
Іменини в серпні 2025 року за старим календарем
1 серпня — Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія;
2 серпня — Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Олександр, Олексій, Панас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим;
3 серпня — Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна;
4 серпня — Михайло, Олексій, Марія;
5 серпня — Андрій, Віталій, Михайло, Трохим, Федір, Ганна;
6 серпня — Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Микола, Роман, Христина;
7 серпня — Макар, Микола, Олександр, Ганна, Іраїда;
8 серпня — Ігнатій, Мойсей, Сергій, Федір, Параска;
9 серпня — Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Анфіса;
10 серпня — Василь, Іван, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Олена, Ірина;
11 серпня — Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Роман, Серафима;
12 серпня — Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, Агнія, Ангеліна;
13 серпня — Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета;
14 серпня — Дмитро, Леонтій, Олександр, Софія, Тимофій, Федір;
15 серпня — Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір;
16 серпня — Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола;
17 серпня — Андрій, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина;
18 серпня — Вікентій, Іван, Максиміліан, Юхим, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина;
19 серпня — Лев, Людвіг, Спас, Феоктист;
20 серпня — Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Олександр, Олексій, Петро;
21 серпня — Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір;
22 серпня — Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Самійло, Юліан, Яків, Ірина, Маргарита, Марія;
23 серпня — Афанасій, В’ячеслав, Роман;
24 серпня — Василь, Макар, Максим, Марк, Мартін, Олександр, Федір, Марія;
25 серпня — Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків;
26 серпня — Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Парамон, Тихон, Яків, Євдокія, Ксенія;
27 серпня — Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія;
28 серпня — Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір, Марія;
29 серпня — Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна;
30 серпня — Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Філіп, Уляна;
31 серпня — Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.