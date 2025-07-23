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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Іменини в серпні 2025 року: хто святкує свій день ангела, коли і кого вітати за новим і старим календарями

В Україні існує вірування, що якщо дитину назвати на честь святого, чиє день пам’яті припадає на дату її народження, то вона отримає особливий небесний захист — вважають, що в цей день ангел-охоронець буде особливо уважно і дбайливо оберігати малюка.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Іменини в серпні 2025 року

Іменини в серпні 2025 року / © unsplash.com

Нижче наведено список іменин згідно з новим церковним календарем, а також за старим.

Іменини в серпні 2025 року: церковний календар за новим стилем

  • 1 серпня — Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір, Софія;

  • 2 серпня — Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір;

  • 3 серпня — Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола;

  • 4 серпня — Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина;

  • 5 серпня — Іван, Юхим, Марія, Дарина, Христина;

  • 6 серпня — Лев, Спас;

  • 7 серпня — Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Петро;

  • 8 серпня — Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір;

  • 9 серпня — Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Яків, Ірина, Маргарита, Марія;

  • 10 серпня — Афанасій, В’ячеслав, Роман;

  • 11 серпня — Василь, Макар, Максим, Марк, Олександр, Федір, Марія;

  • 12 серпня— Антон, Аркадій, Василь, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків;

  • 13 серпня — Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета;

  • 14 серпня — Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія;

  • 15 серпня — Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір, Марія;

Кого вітати з іменинами в серпні 2025 року за новим календарем / © unsplash.com

Кого вітати з іменинами в серпні 2025 року за новим календарем / © unsplash.com

  • 16 серпня — Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна;

  • 17 серпня — Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Уляна;

  • 18 серпня — Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна;

  • 19 серпня — Андрій, Микола, Тимофій;

  • 20 серпня — Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір;

  • 21 серпня — Олександр, Павло, Марфа;

  • 22 серпня — Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір, Аріадна;

  • 23 серпня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;

  • 24 серпня — Арсеній, Георгій, Петро;

  • 25 серпня — Володимир, Іван, Мойсей;

  • 26 серпня — Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія;

  • 27 серпня — Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса;

  • 28 серпня — Василь, Георгій, Іван, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Федір, Ганна;

  • 29 серпня — Іван;

  • 30 серпня — Арсеній, Опанас, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Олександр, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета;

  • 31 серпня — Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр.

Іменини в серпні 2025 року за старим календарем

Іменини в серпні 2025 року за старим календарем / © unsplash.com

Іменини в серпні 2025 року за старим календарем / © unsplash.com

  • 1 серпня — Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Євгенія;

  • 2 серпня — Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Олександр, Олексій, Панас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим;

  • 3 серпня — Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна;

  • 4 серпня — Михайло, Олексій, Марія;

  • 5 серпня — Андрій, Віталій, Михайло, Трохим, Федір, Ганна;

  • 6 серпня — Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Микола, Роман, Христина;

  • 7 серпня — Макар, Микола, Олександр, Ганна, Іраїда;

  • 8 серпня — Ігнатій, Мойсей, Сергій, Федір, Параска;

  • 9 серпня — Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Анфіса;

  • 10 серпня — Василь, Іван, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Олена, Ірина;

  • 11 серпня — Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Роман, Серафима;

  • 12 серпня — Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, Агнія, Ангеліна;

  • 13 серпня — Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета;

  • 14 серпня — Дмитро, Леонтій, Олександр, Софія, Тимофій, Федір;

  • 15 серпня — Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір;

Кого вітати з іменинами в серпні 2025 року за старим календарем / © unsplash.com

Кого вітати з іменинами в серпні 2025 року за старим календарем / © unsplash.com

  • 16 серпня — Антон, В’ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Микола;

  • 17 серпня — Андрій, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Олексій, Семен, Дарина, Ірина;

  • 18 серпня — Вікентій, Іван, Максиміліан, Юхим, Дарина, Євдокія, Марія, Нонна, Христина;

  • 19 серпня — Лев, Людвіг, Спас, Феоктист;

  • 20 серпня — Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Олександр, Олексій, Петро;

  • 21 серпня — Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір;

  • 22 серпня — Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Самійло, Юліан, Яків, Ірина, Маргарита, Марія;

  • 23 серпня — Афанасій, В’ячеслав, Роман;

  • 24 серпня — Василь, Макар, Максим, Марк, Мартін, Олександр, Федір, Марія;

  • 25 серпня — Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Степан, Федір, Юхим, Яків;

  • 26 серпня — Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Олексій, Парамон, Тихон, Яків, Євдокія, Ксенія;

  • 27 серпня — Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва, Євдокія;

  • 28 серпня — Василь, Максим, Матвій, Олександр, Федір, Марія;

  • 29 серпня — Іван, Олександр, Степан, Яків, Ганна;

  • 30 серпня — Дмитро, Ілля, Мирон, Олексій, Павло, Філіп, Уляна;

  • 31 серпня — Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна.

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