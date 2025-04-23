ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
3 хв

Іменини в травні 2025 року: кого та коли вітати з днем ангела — старий і новий календарі

В Україні існує переконання, що для того, щоб ангел-охоронець пильно охороняв дитину, її потрібно назвати на честь святого, день пам’яті якого збігається з датою народження малюка.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Іменини в травні 2025 року

Іменини в травні 2025 року / © Pixabay

Іменини в травні 2025 року: церковний календар за новим стилем

  • 1 травня — Ігнатій, Макарій, Тамара;

  • 2 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя;

  • 3 травня — Тимофій, Петро;

  • 4 травня — Пелагея;

  • 5 травня — Ірина;

  • 6 травня — Денис, Варвара;

  • 7 травня — Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Платон, Анастасія;

  • 8 травня — Арсеній, Іван;

  • 9 травня — Йосип, Микола;

  • 10 травня — Симеон, Таїсія;

  • 11 травня — Кирило, Мефодій;

  • 12 травня— Герман;

  • 13 травня — Георгій, Макарій, Олександр;

  • 14 травня — Леонтій, Максим, Микита;

  • 15 травня — Пахомій;

Іменини в травні за новим календарем / © Pixabay

Іменини в травні за новим календарем / © Pixabay

  • 16 травня — Георгій, Олександр, Феодор;

  • 17 травня — Степан;

  • 18 травня — Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Клавдія, Олександра, Христина, Юлія;

  • 19 травня — Іван, Йосип, Іванна, Марія, Марфа, Соломія, Тамара;

  • 20 травня — Олександр, Олексій;

  • 21 травня — Костянтин, Михайло, Олена;

  • 22 травня — Василіск;

  • 23 травня — Михайло, Леонтій, Єфросинія;

  • 24 травня — Іван, Степан, Феодор;

  • 25 травня — Іван, Інокентій;

  • 26 травня — Георгій, Іван, Карп, Олена;

  • 27 травня — Іван, Феодора;

  • 28 травня — Микита;

  • 29 травня — Феодосія;

  • 30 травня — Ісаакій;

  • 31 травня — Єремія.

Іменини в травні 2025 року за старим календарем

Іменини в травні 2025 року за старим календарем / © Pixabay

Іменини в травні 2025 року за старим календарем / © Pixabay

  • 1 травня — Антон, Василь, Віктор, Іван, Кузьма, Фелікс, Юхим, Ян, Тамара;

  • 2 травня — Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян, Мотрона;

  • 3 травня — Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Феодор, Федір;

  • 4 травня — Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Феодор, Федір, Яків, Ян;

  • 5 травня — Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір;

  • 6 травня— Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Валерія, Олександра, Софія;

  • 7 травня — Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета;

  • 8 травня — Василь, Марк, Сергій, Ніка;

  • 9 травня — Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра;

  • 10 травня — Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія;

  • 11 травня — Віталій, Кирило, Максим, Ганна;

  • 12 травня — Арсеній, Артем, Богдан, Василь;

  • 13 травня — Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків;

  • 14 травня — Гнат, Єремія, Макар, Юхим, Ніна, Тамара;

  • 15 травня — Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя;

Кого вітали з іменинами в травні за старим календарем / © Pixabay

Кого вітали з іменинами в травні за старим календарем / © Pixabay

  • 16 травня — Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана;

  • 17 травня — Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея;

  • 18 травня — Адріан, Яків, Аріна, Ірина;

  • 19 травня — Василь, Денис, Іван, Іларіон, Сава, Ян;

  • 20 травня — Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян;

  • 21 травня — Адріан, Арсеній, Іван, Ян;

  • 22 травня — Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен, Акіліна;

  • 23 травня— Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія;

  • 24 травня — Йосип, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Ростислав;

  • 25 травня — Антон, Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Теодор, Федір, Філіп, Ян;

  • 26 травня — Василь, Гаврило Георгій, Єгор, Іван, Макар, Олександр, Сергій, Тарас, Юхим, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина;

  • 27 травня — Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Олександр, Петро, Яків, Ян;

  • 28 травня — Дмитро, Гнат, Анастасія;

  • 29 травня — Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Олександр, Петро, Теодор, Федір;

  • 30 травня — Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія;

  • 31 травня — Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Іраклій, Лев, Макар, Павло, Петро, Семен, Теодор, Федір, Юліан, Єфросинія, Клавдія, Олександра, Мотрона, Фаїна, Христина, Юлія.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie