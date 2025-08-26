- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 4 хв
Іменини в вересні 2025 року: кого будемо вітати з днем ангела на початку осені (старий і новий календарі)
В Україні побутує переконання: якщо дитині дати ім’я святого, день пам’яті якого збігається з її датою народження, це дарує їй особливий небесний оберіг. Вірять, що саме в цей день ангел-охоронець проявляє підвищену пильність і турботу, оберігаючи малюка від усього лихого.
Нижче наведено список іменин згідно з новим церковним календарем, а також за старим.
Іменини в вересні 2025 року: церковний календар за новим стилем
1 вересня — Семен, Марфа, Наталія, Тетяна;
2 вересня — Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Пилип, Степан, Федір, Юліан, Ксенія;
3 вересня — Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Юхим, Василиса;
4 вересня — Василь, Григорій, Іван, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Степан, Федір, Олена;
5 вересня — Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда, Раїса;
6 вересня — Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло;
7 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан;
8 вересня — Іван, Георгій;
9 вересня — Василь, Ганна, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Федір;
10 вересня — Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;
11 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій;
12 вересня — Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір;
13 вересня — Валерій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан;
14 вересня — Іван, Микола;
15 вересня — Андрій, Валерій, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, Євдокія, Людмила, Марія;
16 вересня — Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила;
17 вересня — Іван, Ілля, Олександра, Павло, Софія, Віра, Ірина, Любов, Надія;
18 вересня — Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Аріадна, Євфросинія, Ірина, Софія;
19 вересня — Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія;
20 вересня — Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір, Тетяна;
21 вересня — Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Олександр, Петро;
22 вересня — Веніамін, Макар, Микола, Олександр, Петро, Параска;
23 вересня — Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса;
24 вересня — Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан;
25 вересня — Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія;
26 вересня — Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас;
27 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір;
28 вересня — Валентин, В’ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана;
29 вересня — Іван;
30 вересня — Василь, В’ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.
Іменини в вересні 2025 року за старим календарем
1 вересня — Андрій, Микола, Феофан, Тимофій, Фекла;
2 вересня — Володимир, Віктор, Іван, Дементій, Максим, Феодор, Тимофій;
3 вересня — Дорофій, Єфрем, Олександр, Павло, Марфа;
4 вересня — Афанасій, Василь, Єрофій, Гаврило, Іларіон, Іван, Михайло, Макар, Олексій, Олександр, Фелікс, Феодор, Аріадна;
5 вересня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;
6 вересня — Арсеній, Георгій, Петро;
7 вересня — Володимир, Варфоломій, Іван, Єпіфан, Мойсей;
8 вересня — Адріан, Віктор, Дмитро, Георгій, Марія, Наталія, Петро;
9 вересня — Анфіса, Володимир, Дмитро, Іван, Мефодій, Михайло, Никон, Олександр, Сава, Степан;
10 вересня — Василь, Ганна, Георгій, Демід, Іван, Іларіон, Лаврентій, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Павло, Сава, Серафим, Сергій, Стефан, Феодор, Феодосій;
11 вересня — Іван;
12 вересня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Діонісій, Єлизавета, Єфрем, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Никодим, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Сава, Спіридон, Феодор, Христофор, Яків;
13 вересня — Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Мирон, Олександр;
14 вересня — Марфа, Наталія, Семен, Тетяна;
15 вересня — Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Демід, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Руфіна, Серафима, Стефан, Феодор, Федосій, Феодот, Філіпп, Юліан;
16 вересня — Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна, Дорофій, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Олексій, Микола, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Харитон, Юхим;
17 вересня — Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Олена, Опанас, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан;
18 вересня — Авдій, Гліб, Давид, Єлизавета, Іраїда, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Раїса, Феодор, Юхим;
19 вересня — Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Діонісій, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла;
20 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Пахомій, Петро, Сава, Стефан;
21 вересня — Іван, Георгій;
22 вересня — Василь, Григорій, Дмитро, Ганна, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон;
23 вересня — Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Кас’ян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;
24 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Ія, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій;
25 вересня — Данило, Іван, Никодим, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Феодор, Юліан;
26 вересня — Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Стефан, Юліан;
27 вересня — Іван, Микола;
28 вересня — Андрій, Валеріан, Віссаріон, Герасим, Григорій, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Людмила, Макар, Максим, Марія, Микита, Микола, Петро, Порфирій, Стефан, Федот, Яків;
29 вересня — Віктор, Григорій, Дорофій, Йосип, Людмила, Олексій, Сергій;
30 вересня — Олександра, Віра, Іван, Ілля, Ірина, Любов, Надія, Никодим, Павло, Серафим, Софія, Феодосій.