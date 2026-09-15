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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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60
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4 хв

Іменини жовтня 2026 року: кого вітати з днем ангела за старим і новим календарями

Розширений список іменин на жовтень 2026 року. Повний календар Днів ангела.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Іменини жовтня 2026 року

Іменини жовтня 2026 року / © pexels.com

У жовтні 2026 року на вірян припадає багато іменин та днів пам’яті святих. Дати святкувань відрізняються залежно від того, якого церковного календаря дотримуватися — нового чи старого стилю. Протягом місяця церква майже щодня згадує святих, чиї імена сьогодні мають чимало українців. Тож календар іменин допоможе заздалегідь дізнатися про День ангела близьких, друзів, колег і знайомих та не забути їх привітати.

Нижче зібрано детальний календар іменин на жовтень 2026 року з датами за новим і старим церковними стилями. Завдяки цьому можна швидко перевірити потрібну дату, дізнатися, хто відзначає День ангела цього дня, та не оминути увагою важливе для близької людини свято.

Іменини у жовтні 2026 року за новим стилем

  • 1 жовтня — Георгій, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Віра;

  • 2 жовтня — Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків, Ганна, Олександра, Устина;

  • 3 жовтня — Антон, Денис, Іван, Павло, Петро;

  • 4 жовтня — Василь, Володимир, Дмитро, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка;

  • 5 жовтня — Гаврило, Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра;

  • 6 жовтня — Іван, Макар, Хома;

  • 7 жовтня — Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Пелагея;

  • 8 жовтня — Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна;

  • 9 жовтня — Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків;

  • 10 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим, Яків;

  • 11 жовтня — Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда;

  • 12 жовтня — Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап, Тарас;

  • 13 жовтня — Антон, Микита, Микола, Яків, Злата;

  • 14 жовтня— Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро, Параска;

  • 15 жовтня — Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Опанас, Семен, Юхим;

Дні ангела у жовтні 2026 року за новим календарем / © pexels.com

Дні ангела у жовтні 2026 року за новим календарем / © pexels.com

  • 16 жовтня — Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій, Олексій;

  • 17 жовтня — Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Олександр;

  • 18 жовтня — Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата;

  • 19 жовтня — Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс;

  • 20 жовтня — Артем, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Олександр, Павло, Петро, Ірина;

  • 21 жовтня — Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем’ян, Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Пелагея;

  • 22 жовтня — Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета;

  • 23 жовтня — Володимир, Гнат, Максим, Микола, Олександр, Яків, Єфросинія;

  • 24 жовтня — Іван, Микола, Олексій, Опанас, Петро;

  • 25 жовтня — Валерій, Матрона;

  • 26 жовтня — Антон, Василь, Дмитро, Опанас;

  • 27 жовтня — Андрій, Валентин, Марк, Нестор;

  • 28 жовтня — Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Ганна, Параска;

  • 29 жовтня — Андрій, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Опанас, Павло, Пилип, Тимофій, Агата, Анастасія, Ганна, Марія;

  • 30 жовтня — Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена;

  • 31 жовтня — Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем’ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.

Іменини у жовтні 2026 року за старим стилем

Іменини у жовтні 2026 року за старим стилем / © pexels.com

Іменини у жовтні 2026 року за старим стилем / © pexels.com

  • 1 жовтня — Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Аріадна, Євфросинія, Ірина, Софія;

  • 2 жовтня — Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія;

  • 3 жовтня — Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір, Тетяна;

  • 4 жовтня — Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Олександр, Петро;

  • 5 жовтня — Веніамін, Макар, Микола, Олександр, Петро, Параска;

  • 6 жовтня — Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса;

  • 7 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан;

  • 8 жовтня — Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Роман, Сергій, Єфросинія;

  • 9 жовтня — Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас;

  • 10 жовтня — Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір;

  • 11 жовтня — В’ячеслав, Валентин, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана;

  • 12 жовтня — Іван;

  • 13 жовтня — В’ячеслав, Василь, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра;

  • 14 жовтня — Георгій, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Віра;

  • 15 жовтня — Андрій, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків, Ганна, Олександра, Устина;

Дні ангела у жовтні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

Дні ангела у жовтні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

  • 16 жовтня — Антон, Денис, Іван, Павло, Петро;

  • 17 жовтня — Василь, Володимир, Дмитро, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Яків, Вероніка;

  • 18 жовтня — Гаврило, Григорій, Дем’ян, Денис, Макар, Матвій, Олександра;

  • 19 жовтня — Іван, Макар, Хома;

  • 20 жовтня — Дем’ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій, Пелагея;

  • 21 жовтня — Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Павло, Петро, Єлизавета, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна;

  • 22 жовтня — Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків;

  • 23 жовтня — Андрій, Антон, Василь, Кирило, Павло, Сергій, Степан, Юхим, Яків;

  • 24 жовтня — Іларіон, Лев, Макар, Олександр, Пилип, Зінаїда;

  • 25 жовтня — Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап, Тарас;

  • 26 жовтня — Антон, Микита, Микола, Яків, Злата;

  • 27 жовтня — Гнат, Кузьма, Михайло, Назар, Петро, Параска;

  • 28 жовтня — Денис, Дмитро, Іван, Лук’ян, Опанас, Семен, Юхим;

  • 29 жовтня — Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій, Олексій;

  • 30 жовтня — Андрій, Антон, Дем’ян, Йосип, Леонтій, Олександр;

  • 31 жовтня — Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата.

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