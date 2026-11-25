Старіння

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Імунна система людини старіє не поступово, а двома різкими стрибками — приблизно у 40 та після 60 років. До такого висновку дійшли вчені з Медичного університету Дьюка-NUS у Сінгапурі.

Про це пише Egészségkalauz.

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Як старіє імунна система: що відбувається у 40 та 60 років

Вчені з Сінгапуру перевірили зразки крові 1828 здорових людей віком від 19 до 97 років. Загалом вони вивчили 3,8 мільйона імунних клітин, щоб дізнатися, які гени в них активні та наскільки інтенсивно вони працюють.

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Аналіз показав два переломні моменти, коли робота імунних клітин різко змінюється. Під час обох хвиль в організмі посилюється запалення, а всередині клітин стаються збої в системі білків і РНК.

Через порушення вироблення білка клітини гірше справляються із зовнішнім стресом і накопичують неправильно згорнуті білки. Головну роль у цих змінах відіграють Т-клітини, які захищають організм від інфекцій.

«Ми схильні думати про старіння як про поступовий процес, але наші результати показують, що наша імунна система просто не зношується зі сталою швидкістю», — пояснив Жак Бехмоарас, один з керівників дослідження.

Ці результати збігаються з іншим дослідженням 2024 року, яке також виявило дві хвилі змін в організмі людини — приблизно у 44 та 60 років. Раніше статистичні методи тієї роботи критикували, але сінгапурські вчені використали схожий підхід і після ретельних перевірок підтвердили його точність. Проте фахівці наголошують, щоб остаточно довести, що існують саме два окремі стрибки старіння, потрібні додаткові дослідження.

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Чим відрізняється старіння імунітету у чоловіків і жінок

Вчені з’ясували, що імунітет чоловіків і жінок старіє по-різному. У чоловіків робота Т-хелперів починає змінюватися у значно молодшому віці. Натомість у жінок Т-клітини, які розпізнають і знищують ракові клітини, довше залишаються активними, проте в старості В-клітини, природні клітини-кілери та Т-хелпери все ж виснажуються. Попри те, що жінки в середньому живуть довше, у літньому віці вони частіше стикаються з хронічними та аутоімунними захворюваннями.

На основі даних про роботу генів в імунних клітинах науковці створили моделі, які допомагають визначити біологічний вік імунітету. Найточніші результати отримали тоді, коли показники чоловіків і жінок аналізували окремо. Проте вчені наголошують, що ці моделі поки що підходять лише для наукових досліджень — їх не використовують як звичайні медичні тести чи спосіб передбачити конкретні хвороби.

Що таке імуностаріння

Вікове ослаблення захисних сил організму вчені називають імуностарінням. Це не означає, що імунітет повністю перестає працювати. Одні його механізми слабшають, а інші, навпаки, стають занадто активними. Через це в організмі літніх людей постійно тримається легке хронічне запалення, навіть якщо інфекції немає.

Його підтримують змінені імунні клітини та речовини, які виділяють пошкоджені клітини. Такий стан пов’язують із хворобами серця, порушенням обміну речовин і деякими неврологічними проблемами, хоча він не є їхньою єдиною причиною.

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Крім того, ще з молодості поступово зменшується вилочкова залоза, де дозрівають Т-клітини. З віком у кров потрапляє дедалі менше нових («наївних») Т-клітин, які допомагають розпізнавати невідомі раніше інфекції, натомість накопичуються клітини пам’яті про старі хвороби. Також погіршується робота В-клітин, через що організм виробляє менше антитіл.

За даними огляду в журналі Nature Aging за 2025 рік, вікові зміни клітин і хронічне запалення можуть послаблювати реакцію літніх людей на вакцини. Попри це, щеплення від грипу, пневмококової інфекції, COVID-19, РСВ та оперізувального лишаю залишаються вкрай важливими у старшому віці. Головне завдання вакцинації — знизити ризик тяжкого перебігу хвороби, ускладнень і госпіталізації.

Як уповільнити старіння імунітету: поради вчених

Швидкість старіння імунітету залежить не лише від генетики, а й від перенесених інфекцій, хронічних хвороб та способу життя. Підтримувати захисні сили організму допомагає помірна фізична активність — ходьба, плавання, їзда на велосипеді, легка гімнастика та вправи на силу й рівновагу.

Такі тренування покращують кровообіг, допомагають контролювати вагу, тиск і рівень цукру, що знижує ризик хронічного запалення. Водночас надмірні навантаження без повноцінного відпочинку можуть нашкодити.

Не менш важливим є здоровий сон, адже саме під час нього організм відновлюється і формує імунну пам’ять, тоді як постійне недосипання лише посилює запальні процеси. Також для нормальної роботи клітин потрібне збалансоване харчування з достатньою кількістю білків, заліза, цинку, селену та вітамінів C і D.

Клітковина з овочів, фруктів, бобових, цільнозернових продуктів, горіхів і риби підтримує здорову мікрофлору кишківника. При цьому самі лише вітамінні добавки не здатні зупинити старіння імунітету, тому приймати їх для усунення дефіцитів варто лише після консультації з лікарем.

Автори дослідження наголошують, що позначки у 40 та 60 років не є суворими біологічними дедлайнами для кожної людини. Оскільки вчені аналізували зразки різних людей у певний момент часу, а не спостерігали за тими самими добровольцями десятиліттями, результати відображають загальні вікові закономірності, а не індивідуальний графік змін для кожного.

Нагадаємо, заняття музикою, танцями, малюванням або регулярні походи до театрів і музеїв здатні не лише покращити настрій, а й помітно вплинути на фізичне та психічне здоров’я людини.

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