Інакше можна "вгробити" батарею: експерти пояснили, скільки разів на день можна заряджати телефон

Заряджання смартфона здається надзвичайно простим процесом: підключаєш його до зарядного пристрою і чекаєш, поки батарея досягне 100%. Але насправді це далеко не так. Якщо заряджати телефон таким чином, ви лише шкодите акумулятору, що може призвести до його швидкого виходу з ладу. Тому важливо розуміти ці моменти та уникати подібних помилок.

Чи можна заряджати смартфон кілька разів на день

Не варто допускати, щоб рівень заряду батареї опускався нижче 20%, тому заряджати телефон можна частіше, інакше акумулятор швидше втрачатиме свою ефективність. Заряджання пристрою двічі-тричі на день не зашкодить батареї.

Скільки разів на день можна заряджати телефон

Найкраще заряджати акумулятор невеликими порціями кілька разів на день, підтримуючи рівень заряду в межах від 30% до 80%.

Не варто заряджати пристрій до 100% кожного разу, адже це може швидко пошкодити батарею та значно скоротити строк її служби.

Якщо є така можливість, підключайте телефон до зарядного пристрою, коли рівень заряду падає до 20–30%. Якщо ж такої можливості немає, заряджайте його за першої зручної нагоди.

Також не забувайте, що однією з найбільших помилок користувачів є заряджання телефона вночі. Акумулятор зазвичай заряджається за кілька годин, а після цього продовжує перебувати під напругою, що негативно впливає на довговічність і здоров'я пристрою.

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