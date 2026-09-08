Інфаркт, інсульт, тромб?: популярний підсолоджувач може бути пов’язаний із хворобами серця

Популярний підсолоджувач може бути пов’язаний із ризиком інфаркту та інсульту / © Credits

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Популярний підсолоджувач ксиліт, який часто використовують у продуктах без цукру, може бути пов’язаний із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Такого висновку дійшли автори нового дослідження, у якому проаналізували дані понад 17 тисяч людей, представленого у egeszsegkalauz.

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Водночас науковці наголошують: отримані результати поки що не доводять, що саме ксиліт спричиняє інфаркти чи інсульти. Йдеться про виявлений зв’язок, який потребує подальшого вивчення.

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Що показало дослідження

Результати аналізу представили на конгресі Європейського товариства кардіологів (ESC) у 2026 році. Дослідники вивчали дані 17 710 людей із двох довготривалих баз.

У канадській групі учасники з найвищим рівнем ксиліту в крові протягом шести років мали на 57% вищий ризик серйозних серцево-судинних подій, ніж люди з найнижчими показниками.

У британській групі, за якою спостерігали близько 30 років, підвищення ризику становило приблизно 18%.

До серцево-судинних подій, які враховували в аналізі, належали:

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інфаркт міокарда;

інсульт;

смерть від серцево-судинних захворювань.

Під час оцінювання дослідники враховували низку відомих факторів ризику, зокрема вік, стать, куріння, рівень холестерину, діабет і високий артеріальний тиск.

Однак сам по собі високий рівень ксиліту в крові ще не означає, що людина вживає його у великих кількостях. Він також може утворюватися в організмі природним шляхом.

Чому ксиліт пов’язують із тромбами

Можливий механізм такого зв’язку вчені вивчали й раніше. У дослідженні, опублікованому 2024 року в журналі European Heart Journal, науковці перевіряли, як ксиліт впливає на тромбоцити — клітини крові, що беруть участь у її згортанні.

Лабораторні та експерименти на тваринах показали, що ксиліт може посилювати активність тромбоцитів. Теоретично це здатне сприяти утворенню тромбів.

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У невеликому дослідженні за участю 10 здорових добровольців після вживання напою з ксилітом також зафіксували значне підвищення його рівня в крові та посилення реактивності тромбоцитів.

Проте ці результати не доводять, що звичайне споживання ксиліту обов’язково призводить до тромбозу, інфаркту чи інсульту. Для остаточних висновків потрібні масштабніші дослідження, які зможуть встановити причинно-наслідковий зв’язок.

Де найчастіше використовують ксиліт

Ксиліт — це цукровий спирт, або поліол. Він має солодкий смак, але забезпечує менше калорій, ніж звичайний цукор, і зазвичай менше впливає на рівень глюкози в крові.

Його часто додають до:

жувальних гумок без цукру;

льодяників і солодощів;

деяких випічки та десертів;

зубних паст і засобів для догляду за ротовою порожниною.

Ксиліт також популярний у продуктах для людей, які прагнуть зменшити споживання цукру.

Чи стосується це інших підсолоджувачів

Ні, автоматично переносити результати дослідження ксиліту на всі інші підсолоджувачі не можна. Речовини на кшталт сорбіту, еритриту, аспартаму, сахарину чи стевії мають різну хімічну структуру, по-різному засвоюються організмом і можуть діяти на нього неоднаково.

Тому висновки щодо ксиліту не означають, що всі цукрозамінники мають однаковий вплив на серце та судини.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров’я у 2023 році не рекомендувала використовувати нецукрові підсолоджувачі як основний інструмент для довготривалого контролю ваги або зниження ризику неінфекційних захворювань. В організації зазначали, що наявні дані не підтверджують однозначної довгострокової користі такого підходу.

Чи варто відмовлятися від ксиліту

Нове дослідження не є підставою стверджувати, що ксиліт небезпечний для всіх або що його потрібно повністю виключити з раціону. Однак воно привертає увагу до необхідності обережного ставлення до продуктів із підсолоджувачами, особливо якщо людина вживає їх регулярно та у великих кількостях.

Найнадійніший підхід — не зловживати солодким загалом, читати склад продуктів і враховувати власний стан здоров’я. Людям із серцево-судинними захворюваннями або високим ризиком тромбозу варто обговорити особливості харчування з лікарем.

Ксиліт може бути небезпечним для собак

Окремо важливо пам’ятати, що ксиліт є токсичним для собак. Навіть невелика кількість може спричинити різке падіння рівня цукру в крові, судоми, втрату свідомості та тяжке ураження печінки.

Продукти з ксилітом, зокрема жувальні гумки, льодяники та деякі засоби для догляду за зубами, потрібно зберігати так, щоб тварина не могла до них дістатися. Якщо собака з’їла продукт із ксилітом, необхідно негайно звернутися до ветеринара.

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