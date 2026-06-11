Instagram показує, де ви зараз: нова функція налякала українців — як її вимкнути

Телефон / © Pexels

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У мережі шириться обурення українців через нову функцію Map від Instagram, яка фактично відкрила точні адреси користувачів. Люди занепокоєні тим, що після оновлення додатка доступ до геолокації у багатьох увімкнувся автоматично.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

Що відомо про нову функцію Map від Instagram

Нещодавно Instagram з’явилась нова функція Map, або ще Карта Instagram. Вона дозволяє ділитися своєю геолокацією з друзями, переглядати контент (Stories, Reels) на основі місць, знаходити заклади поруч та залишати нотатки. Функція працює як Snap Map у Snapchat.

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Цю мапу розмістили на самому верху в Direct, зробивши її продовженням звичайних текстових статусів. Нововведення працює за двома абсолютно протилежними сценаріями:

Добровільний маркер: ви самі обираєте, яку локацію прикріпити до сторіз або рілс. Автоматичний шпигун: найбільш резонансна функція, яка змушує Instagram оновлювати ваше розташування для друзів щоразу, коли ви відкриваєте застосунок. При цьому вам навіть не потрібно нічого постити.

Головна пастка оновлення — фактор раптовості. Якщо вчасно не зайти в налаштування та не заблокувати доступ, ваша точна геолокація відкриється для всіх, з ким у вас є взаємна підписка. На щастя, ця функція працює лише тоді, коли користувач сам її вмикає. Проте через оновлення у багатьох людей функція могла увімкнутися автоматично.

Нова функція в Інстаграмі. Фото: Міфологія.

Реакція українців на функцію Map в Instagram

Українці з обуренням відреагували на такі нововведення компанії. У країні, де триває війна, а багато хто має друзів-військових у зоні бойових дій, цілком очікувано, що мало хто з користувачів погодиться увімкнути цю функцію.

Допис у соцмережі. / © скриншот

Українські користувачі закликають терміново перевіряти налаштування конфіденційності. Адже інколи Instagram може відображати місцезнаходження людини з точністю до будинку, що спрощує роботу сталкерам, агентам РФ та порушує приватність.

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Допис у соцмережі / © скриншот

Допис у соцмережі / © скриншот

Як вимкнути геолокацію для Instagram

Для безпеки особистих даних користувачам рекомендують перевірити налаштування конфіденційності у своїх смартфонах. Щоб обмежити передачу геоданих, необхідно перейти в загальні налаштування телефону, обрати додаток Instagram, зайти в розділ «Геолокація» та змінити режим на «Ніколи» або вимкнути тумблер «Точне місцезнаходження».

Допис у соцмережі / © скриншот

Допис у соцмережі / © скриншот

Нагадаємо, компанія Apple фактично завершує багаторічну епоху Intel у своїй лінійці комп’ютерів, що призводить до припинення підтримки низки популярних пристроїв.

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