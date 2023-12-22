Instant Highlights: що це за фарбування і чи може воно замінити мелірування

Процедура досить швидка і займає від 45 до 60 хвилин. А це вдвічі швидше за класичне мелірування. Прискорення процесу відбувається за рахунок використання праски для волосся: майстер бере пасмо, розміщує його на фользі, наносить щільним шаром крем для освітлення, накриває другим шматочком фольги і прогріває десь 30 секунд.

Якщо цього часу виявилося недостатньо, можна повторити прогрівання. Таким чином скорочується час фарбування завдяки термооброблення (праска може нагрітися до 140 градусів). Перукарі стверджують, що процедура повністю безпечна, якщо не перетримувати крем для освітлення на волоссі і все робити правильно.

Навіщо використовувати саме хайлайтс фарбування волосся? Воно допомагає створити ідеальні окремі "вигорілі" пасма, наприклад, біля обличчя. Можна таким методом освітлювати і кінчики волосся, створюючи ефект омбре.

Максимально можливим освітленням за допомогою instant highlights є висвітлення на 6 тонів. Якщо потрібно менше, скорочують час витримування на волоссі. Також багато залежить від того, чи фарбується натуральне волосся, який його колір тощо.

Instant Highlights приклади / Фото: ТСН.ua

Instant Highlights можна використовувати і на темному волоссі, щоб зробити його більш рельєфним. Наприклад, якщо вам хочеться з однотонного кольору зробити цікаве переливання. Щоправда, такому разі майстер буде освітлювати пасма на 3-4 тони, не більше.

Після освітлення обов'язково йде фарбування. Колір підбирається індивідуально. Це можуть бути попелясті, золотисті чи бежеві тони. Фарбування потрібне для того, щоб "закрити" лусочки освітлених пасм і зробити їх блискучими, гладкими.

Хоча набір для instant highlights можна купити самостійно, робити процедуру рекомендовано лише в салоні. Насамперед, потрібно знати, як правильно працювати з праскою.

Читайте також: