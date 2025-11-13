Інтернет без світла: як підключити роутер до повербанка

Роутер може працювати без світла / © Pixabay

У багатьох регіонах України запровадили відключення електроенергії. Подекуди під час знеструмлення зникає мобільний зв’язок, тож багатьох цікавить те, як підключити роутер до повербанка.

Перш ніж приступити до підключення повербанка до роутера, зателефонуйте на гарячу лінію свого провайдера і дізнайтеся, чи кабелі підключені до будь-якої безперебійної мережі. Використання зовнішнього акумулятора при відключенні електроенергії дозволить вашому маршрутизатору працювати. Ви, ймовірно, повинні бути знайомі з номінальною потужністю маршрутизатора WiFi, WiFi / ADSL на етикетці. Маршрутизатора з батарейним живленням вистачить приблизно на 6−15 годин роботи. Далі батареї потрібно буде замінити або зарядити.

Якщо електроенергії немає, повербанк може стати надійним джерелом живлення не лише для смартфона, а й для Інтернету.

Для більшої автономності рекомендується:

використовувати енергоощадний роутер

вимикати Wi-Fi 5 ГГц або непотрібні функції

за можливості живити оптоволоконний термінал (ONU) від окремого повербанка

Таким чином, Інтернет з оптоволокна може працювати навіть без світла.

Як підключити роутер до повербанка для оптоволокна:

При оптоволоконному підключенні для роботи Інтернету необхідне живлення як роутера, так і оптичного термінала (модема).

Якщо термінал живиться від 12 В — використовують другий вихід перетворювача або ще один повербанк.

Деякі сучасні роутери з підтримкою PoE (Power over Ethernet) отримують живлення через кабель від одного джерела, що спрощує схему.

