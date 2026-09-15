Інтернет не зникне разом зі світлом: що треба зробити вдома до нового блекауту

Як залишитися з інтернетом під час відключення світла / © pexels.com

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Розповідаємо, який інтернет краще працює під час знеструмлень, що потрібно заживити вдома та чому мобільний інтернет може зникати навіть тоді, коли на телефоні є сигнал.

Чергове вимкнення світла — і знайома ситуація: роутер гасне, домашній Wi-Fi зникає, а мобільний інтернет раптом починає працювати настільки повільно, що не завантажуються навіть повідомлення.

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Напередодні осінньо-зимового періоду питання автономного зв’язку знову стає особливо актуальним. Але є важливий нюанс: наявність інтернету під час блекауту сьогодні значною мірою залежить і від того, як саме підключена ваша квартира чи будинок.

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ТСН.ua розповідає, що варто перевірити та підготувати заздалегідь, щоб наступне відключення електроенергії не залишило вас без зв’язку.

Чому мобільний інтернет може зникнути майже одразу після вимкнення світла

Перша реакція багатьох українців після зникнення домашнього Wi-Fi — увімкнути мобільний інтернет. Саме тут і виникає одна з головних проблем.

Після масштабного знеструмлення тисячі абонентів в одному районі практично одночасно переходять із домашніх мереж на мобільні. Навантаження на базові станції різко збільшується. Через це смартфон може показувати 4G та нормальний рівень сигналу, але сторінки відкриватимуться повільно або інтернет узагалі перестане працювати.

Тому наявність «паличок» зв’язку на екрані ще не означає, що мобільний інтернет працюватиме зі звичною швидкістю.

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За даними Мінцифри, всі базові станції мобільних операторів оснащені акумуляторами. За нормальних умов резервне живлення може забезпечувати близько 10 годин автономної роботи, однак реальний час залежить від температури, навантаження на мережу та того, чи встигли батареї зарядитися між відключеннями.

Мобільні оператори також суттєво наростили резервне живлення. На початку 2026 року уряд повідомляв, що оператори закупили понад 15 тисяч генераторів, а більш як 8 тисяч базових станцій уже могли працювати від них.

Втім, для домашнього інтернету є значно практичніше рішення.

xPON: чому про цю технологію варто запитати свого провайдера

Один із найнадійніших варіантів для квартири під час тривалих відключень — оптоволоконний інтернет за технологією xPON.

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Його головна перевага полягає в тому, що між обладнанням провайдера та абонентом немає проміжних активних вузлів, яким постійно потрібне живлення від електромережі.

За умови резервного живлення обладнання провайдера мережа xPON може залишатися доступною 72 години і більше.

Популярність такого підключення в Україні швидко зростає. За даними НКЕК, за підсумками першого півріччя 2026 року вже 57,9% ліній фіксованого доступу до інтернету використовували xPON. Загалом на оптичні технології xPON та FTTx припадало понад 94% фіксованих підключень.

Але є деталь, про яку іноді забувають: самого xPON недостатньо.

Якщо у квартирі немає електроенергії, ваш роутер також вимкнеться. Тому домашнє обладнання потрібно забезпечити окремим резервним живленням.

Що саме потрібно заживити, щоб Wi-Fi працював без світла

У разі xPON зазвичай необхідно забезпечити електроенергією два пристрої:

Wi-Fi-роутер;

оптичний термінал ONU, до якого під’єднано кабель провайдера.

Для цього необов’язково купувати велику зарядну станцію. Залежно від характеристик обладнання можна використовувати компактний DC-UPS, сумісний повербанк із відповідними кабелями або інше джерело безперебійного живлення.

Але перед купівлею варто перевірити напругу та споживання конкретного роутера й ONU. Найпростіший варіант — запитати свого провайдера, яке резервне живлення підходить для встановленого у вас обладнання.

І є ще одне запитання, яке потрібно поставити оператору: «Скільки ваша мережа реально працює без електроенергії за моєю адресою?»

Це важливіше, ніж просто запитувати, чи є у провайдера «оптика».

Як перевірити, чи доступний xPON у вашому будинку

2026 року Мінцифра почала формувати в застосунку «Дія» національну мапу енергонезалежного інтернету.

Провайдери додають до неї адреси, за якими доступне підключення xPON, а користувачі можуть отримувати інформацію про оператора та час автономної роботи його мережі під час знеструмлень.

Тож якщо ваш нинішній домашній інтернет вимикається разом зі світлом у будинку, варто перевірити, чи є за вашою адресою альтернативний провайдер з енергонезалежною мережею.

Що робити, якщо залишився лише мобільний інтернет

Якщо домашня мережа все ж зникла, головне правило — не перевантажувати мобільний зв’язок ще більше.

Під час масштабних відключень краще тимчасово відмовитися від YouTube, TikTok, перегляду відео у високій якості, відеодзвінків та завантаження великих файлів. У месенджерах бажано вимкнути автоматичне завантаження фотографій і відео.

Для спілкування краще використовувати текстові повідомлення. Це не лише економить заряд смартфона і мобільний трафік, а й зменшує навантаження на мережу.

Необхідні серіали, фільми, музику, документи, карти та іншу інформацію, яка може знадобитися під час тривалого відключення, краще завантажити на телефон заздалегідь.

Якщо мережа вашого оператора зникла — спробуйте національний роумінг

Під час проблем зі зв’язком українці можуть вручну під’єднатися до мережі іншого доступного мобільного оператора.

Для цього потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі у налаштуваннях смартфона, дочекатися появи переліку доступних операторів та спробувати зареєструватися в іншій мережі.

На Android відповідний пункт зазвичай розташований у налаштуваннях мобільної мережі або SIM-картки, на iPhone — у розділі «Стільникові дані» → «Вибір мережі».

Якщо підключення не відбулося з першої спроби, варто повторити пошук або обрати іншу доступну мережу.

Водночас національний роумінг — це насамперед резервний спосіб залишатися на зв’язку, а не повноцінна заміна звичного швидкісного мобільного інтернету.

Що підготувати вже зараз

Щоб не шукати рішення після того, як світло вже зникло, достатньо заздалегідь зробити кілька речей:

уточнити у свого провайдера технологію підключення та реальний час автономної роботи мережі;

перевірити можливість переходу на xPON;

забезпечити резервним живленням роутер та ONU;

заряджати повербанки до початку можливих відключень;

завантажити офлайн-карти та важливі документи;

зберегти необхідні телефонні номери не лише у смартфоні;

показати літнім родичам, як увімкнути національний роумінг;

завантажити в «Дії» Мапу Пунктів незламності для використання офлайн.

До речі, Пункти незламності також посилюють резервний зв’язок: за оновленими урядовими вимогами вони мають використовувати енергонезалежний інтернет через xPON або супутникові термінали Starlink.

Головна помилка під час блекауту

Розраховувати винятково на мобільний інтернет — не найкраща стратегія.

Навіть добре захищена базова станція має обмежену пропускну здатність, а під час масового відключення навантаження на неї різко збільшується. Саме тому домашній енергонезалежний інтернет стає не просто питанням комфорту.

Що більше людей під час блекауту залишаються на домашньому Wi-Fi, то меншим є навантаження на мобільні мережі — а отже, більше шансів, що мобільний зв’язок залишиться доступним тим, кому він у цей момент справді потрібен.

Тому найкраще готуватися не тоді, коли роутер уже згас, а заздалегідь: перевірити технологію свого підключення, дізнатися про автономність мережі провайдера і забезпечити резервне живлення домашнього обладнання.

Тоді наступне вимкнення світла не обов’язково означатиме вимкнення інтернету.

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