Візуальний тест на особистість / © www.freepik.com/free-photo

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Цей незвичайний малюнок внизу приховує одразу три зображення: дерева, коріння та губи. Придивіться до нього й не намагайтеся спеціально відшукати всі деталі. Важливо запам’ятати, що саме першим привернуло увагу. Відповідь може підказати, до якого типу особистості ви належите. Перевірте, яке пояснення відповідає вашим звичкам і ставленню до спілкування.

Візуальний тест на особистість / © Фото з відкритих джерел

Якщо першими побачили коріння — ви інтроверт

Ви цінуєте особистий простір, спокій і можливість побути наодинці зі своїми думками. Великі компанії та надмірна кількість спілкування можуть швидко втомлювати, тому найкраще почуваєтеся в невеликому колі близьких людей.

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Вам властиво багато аналізувати, помічати деталі й обдумувати рішення перед тим, як діяти. Ви не поспішаєте відкриватися малознайомим людям, зате високо цінуєте довіру та щирість. Самостійність допомагає вам досягати поставлених цілей, а час наодинці із собою дає змогу відновити сили.

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Якщо першими помітили дерева — ви екстраверт

Ви легко вступаєте в розмову, швидко знаходите спільну мову з новими людьми й не боїтеся опинитися в центрі уваги. Спілкування для вас — не обов’язок, а можливість отримати нові враження, обмінятися думками та зарядитися енергією.

Ви відкриті, активні й зазвичай охоче берете участь у спільних заходах. Вам подобається знайомитися, обговорювати цікаві теми та бути серед людей. Водночас ви маєте свою думку й не завжди погоджуєтеся з іншими лише заради того, щоб уникнути суперечки.

Якщо першими побачили губи — ви амбіверт

Ви поєднуєте риси інтроверта й екстраверта. Іноді із задоволенням проводите час у компанії, знайомитеся з новими людьми та підтримуєте активне спілкування. Проте в інші моменти вам хочеться тиші, усамітнення й відпочинку від чужої уваги.

Ви вмієте підлаштовувати стиль спілкування під обставини: можете бути товариськими на роботі, але після насиченого дня прагнути побути наодинці. Вам зазвичай легше знаходити спільну мову з людьми різного характеру, оскільки ви розумієте потребу як у спілкуванні, так і в особистому просторі.

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