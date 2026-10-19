Іржа на груші та бактеріальний опік вбивають сад: як зупинити небезпечні хвороби та зберегти врожай

Іржа на груші

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Іржа груші вважається однією з найнебезпечніших грибкових хвороб, яка без вжиття вчасних заходів здатна позбавити садівників врожаю та призвести до загибелі навіть дорослих дерев. Оскільки грибок знищує листову масу, через яку рослина отримує поживні речовини під час фотосинтезу, хвороба виснажує дерево аж до повного відмирання. Автор каналу Для людей і про людей розповідає, як боротися з цією проблемою, специфіку її поширення та правила осінньої обробки саду.

Як виникає іржа на груші та яка роль ялівцю в розмноженні грибка

Зовні іржа на груші спочатку виглядає як звичайна помаранчева плямка на верхньому боці листка. Однак ближче до осені з нижнього боку листової пластини утворюється справжнє жахіття, схоже на кадри з фантастичних фільмів жахів або стрічки про «Чужого». Там виростають спеціальні «ріжки», у яких дозрівають мільйони спор. Коли ці спори дозрівають, вітер розносить їх на навколишні території, де вони знаходять проміжного господаря для зимівлі.

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Основним місцем розмноження та зимового збереження спор є ялівець, зокрема такі його види, як ялівець козацький та ялівець китайський. Саме на цих кущах спори безпечно перебувають узимку, а навесні, за температури від 6 градусів (і особливо за ідеальних 10 градусів тепла) та за наявності дощів, вони знову дозрівають і масово розлітаються довкола. Здавалося б, найпростіше рішення — зрубати кущ ялівцю на власній ділянці. Проте спори здатні розноситися вітром на сотні метрів і навіть на декілька кілометрів, тому інфекція легко прилетить від 1-го, 3-го чи 10-го сусіда або з іншої вулиці.

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Іржа на груші

Які сорти дерев стійкі до хвороб, додаткові ризики для плодових дерев

Різні сорти груш по-різному реагують на іржу. В одному й тому ж саду на одному дереві, яке росте в безпосередній близькості до ялівцю, можна виявити лише 2-3 уражені листочки, тоді як інші сорти можуть мати суттєвіші ураження.

Окрім іржі, садові дерева часто потерпають від бактеріального опіку, який здатний вражати значну частину крони.

До додаткових факторів пошкодження дерев у сучасних українських реаліях додаються також наслідки ворожих обстрілів, які завдають фізичної шкоди садовим насадженням.

Чому обприскувати грушу на початку осені — марна витрата часу та коштів

У розпал осені, на початку або в середині жовтня, коли на дереві ще є багато листя, проводити будь-яке обприскування проти іржі не має жодного сенсу. На той момент частина листя вже жовтіє, а вся листова система перебуває в стадії природного відмирання. Оскільки більшість захисних препаратів працюють саме через листовий апарат, обробка в цей період не дасть жодного результату й стане лише марною витратою часу та коштів.

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Коли обробляти груші від іржі: чим та як це правильно робити

Час для ефективної обробки настає наприкінці жовтня або на початку листопада, коли на дереві залишається лише 1/3 частина листя, а 2/3 вже опали.

Основні роботи виконують за допомогою карбаміду (сечовини). Для приготування розчину береться 500 грамів карбаміду на 10 літрів води. Оскільки карбамід розчиняється дуже погано, його обов’язково розводять у теплій воді та ретельно вимішують.

Якщо в період листопаду спостерігаються морози, з обробкою варто трохи зачекати, доки температура повітря не підніметься хоча б до 6, а краще до 10 градусів тепла.

Обприскування виконують обов’язково в першій половині дня, щоб до настання ночі дерево повністю висохло. Під час процедури ретельно та рясно обробляють абсолютно все дерево — залишки листя, гілки та стовбур, а також пристовбурове коло. Межу пристовбурового кола визначають, провівши умовну лінію від краю найдовшої гілки до землі.

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Утилізація хворого листя

Після того як дерево повністю скине все листя, його необхідно ретельно зібрати по всьому саду. Це листя суворо заборонено викидати в компостну яму. Спори грибка зберігаються в компості тривалий час і під час подальшого використання добрива на городі чи в саду знову уражатимуть рослини. Зібране хворе листя необхідно тільки спалювати. Що стосується обробки самого ялівцю, то це питання залишають виключно на весняний період, оскільки восени будь-яке обприскування хвойних кущів не принесе жодної користі.

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