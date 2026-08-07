Іржавий наліт на груші: чому йод не врятує, і що реально зупинить грибок у серпні

Іржа на груші

Реклама

Помаранчеві плями на листі груші є серйозним сигналом для садівника, адже вони свідчать про активність грибка, який розростається всередині рослини, викликає висихання листя та дрібнішання плодів. У цій ситуації спроби застосувати народні методи, зокрема йод, є марною тратою часу, оскільки подібні засоби діють лише на поверхні та не здатні знищити міцелій усередині тканин. У серпні хвороба потребує негайного та професійного втручання, інакше є ризик не лише втратити поточний урожай, а й дозволити інфекції успішно перезимувати.

Чому йод не працює, а грибок не відступає

Головним винуватцем проблеми є гриб Gymnosporangium sabinae, який є дводомним паразитом, що означає необхідність зміни двох різних рослин-господарів протягом свого життєвого циклу. Першим господарем є груша, на якій з’являються характерні помаранчеві плями, а другим — ялівець (особливо козацький), на якому грибок зимує та розвивається на стадії утворення спор. Саме через цю біологічну особливість інфекція постійно циркулює на ділянці. Навіть якщо повністю вилікувати грушу, навесні нові спори прилетять з найближчого ялівцю, який росте на вашій території або у сусідів. Тому знищити міцелій всередині самої груші за допомогою поверхневих засобів на кшталт соди, золи чи йоду недостатньо, і боротьба має бути системною.

Реклама

Чим обробити у серпні грушу від іржі: два сценарії

Стратегія порятунку в серпні безпосередньо залежить від того, скільки часу залишається до збору врожаю. Якщо до зривання плодів є більше двох тижнів, садівник має можливість використати системні фунгіциди на кшталт Скор чи Райок, які швидко проникають у тканини та знищують грибок зсередини.

Реклама

Якщо ж до збору менше двох тижнів, застосування сильної хімії заборонено, тому доводиться використовувати щадні препарати на кшталт Белліс або бордоської рідини, які мають коротший термін очікування, хоча й працюють переважно як профілактика.

Як боротися з іржою прямо зараз

Окрім обробок, необхідні термінові механічні заходи, які включають ретельне зривання та спалювання усього ураженого листя разом із обрізкою пошкоджених гілок із захопленням здорової тканини. Збирати хвору зелень у компост категорично заборонено, оскільки спори збережуться до наступного сезону. Восени, після завершення листопаду, обов’язково проводиться викорінювальна обробка за допомогою розчину сечовини, якою обприскують і дерево, і ґрунт під ним. Комплексний підхід, правильний вибір часу для обприскування та контроль сусідства з ялівцем — або його повне видалення в радіусі кількох сотень метрів — є єдиним дієвим способом захистити сад назавжди.

Новини партнерів