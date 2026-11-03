Історія святого Миколая: ким він був та чому досі носить подарунки дітям

Хто такий святий Миколай / © ТСН

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Щороку напередодні 6 грудня діти чекають на подарунки під подушкою, а дорослі згадують традиції, пов’язані з цим святом. Та за звичним образом доброго дідуся стоїть історія реальної людини, чиє життя стало прикладом милосердя та щедрості.

Хто такий Святий Миколай і коли він жив

Святий Миколай, відомий також як Миколай Чудотворець, жив у IV столітті. За церковною традицією, він народився в місті Патара в Лікії — історичній області на території сучасної Туреччини. Згодом Миколай став єпископом міста Мири.

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Він здобув пошану завдяки допомозі бідним, турботі про знедолених і підтримці людей, які опинилися у скрутних обставинах. Саме милосердя стало головною рисою його образу, який зберігся в християнській традиції протягом століть.

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Після смерті Миколая віряни продовжували вшановувати його пам’ять, а розповіді про добрі вчинки та чудеса поширювалися різними країнами. З часом він став одним із найшанованіших святих у християнському світі.

Чому Святий Миколай приносить подарунки дітям

Традиція дарувати подарунки на День святого Миколая пов’язана з переказами про його щедрість. Одна з найвідоміших легенд розповідає про бідну родину, якій загрожували тяжкі випробування через нестачу грошей.

За переказом, Миколай таємно залишив для цієї сім’ї золото, щоб допомогти їй подолати скруту. Він не чекав на подяку й не прагнув розголосу, тому зробив добру справу непомітно.

Ця історія стала одним із символічних пояснень традиції таємних подарунків. Батьки почали залишати дітям солодощі, фрукти, горіхи та інші невеликі сюрпризи, які малеча знаходила вранці під подушкою або біля ліжка.

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Звичай поступово поширився в різних країнах і набув місцевих особливостей. Десь подарунки кладуть у спеціальні шкарпетки, десь залишають у взутті, а в українських родинах поширеним місцем для них стала подушка.

Подарунок чи різочка: звідки взялася традиція

З Днем святого Миколая пов’язаний і звичай залишати різочку дітям, які погано поводилися. Проте ця деталь належить до народних традицій, що сформувалися навколо свята, а не до достовірно встановлених фактів із життя святого.

Різочка символізувала нагадування про необхідність виправити поведінку, бути уважнішими до батьків і відповідальніше ставитися до своїх обов’язків. У деяких місцевостях України замість неї могли залишати вуглинку — знак того, що дитині варто змінити свою поведінку.

Подарунки також відрізнялися залежно від достатку родини та місцевих звичаїв. Дітям могли дарувати яблука, горіхи, домашні солодощі й інші доступні гостинці. Традиція не вимагала дорогих речей: головне значення мала увага до дитини.

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Сьогодні батьки можуть використовувати це свято як нагоду поговорити з дітьми про добрі вчинки, відповідальність і допомогу іншим. Водночас подарунок не обов’язково має бути винагородою лише за бездоганну поведінку.

Як День святого Миколая святкують в Україні

У багатьох українських родинах свято починається з пошуку подарунків, які Миколай нібито залишив уночі. Діти отримують солодощі, книжки, іграшки або речі, про які давно мріяли.

Однак традиції не обмежуються домашніми сюрпризами. У церквах проводять богослужіння, громади організовують благодійні акції, збирають подарунки для дітей, які потребують підтримки, та допомагають малозабезпеченим родинам.

Особливе місце посідає звичай робити добрі справи анонімно. Він перегукується з легендами про Миколая, який допомагав людям, не вимагаючи нічого натомість. Тому в переддень свята українці нерідко долучаються до зборів подарунків, підтримують благодійні ініціативи та відвідують тих, кому бракує уваги.

Після календарної реформи Православна церква України та Українська греко-католицька церква відзначають День святого Миколая 6 грудня. Водночас окремі релігійні громади, які дотримуються юліанського календаря, зберігають дату 19 грудня за сучасним календарем.

Чому історія святого Миколая залишається актуальною

Образ Миколая пережив багато століть завдяки історіям про щедрість і співчуття. Для дітей він пов’язаний із подарунками та очікуванням свята, а для дорослих — із нагодою підтримати близьких і допомогти тим, хто опинився у складних обставинах.

Традиція дарувати сюрпризи нагадує про легенду, у якій допомога прийшла непомітно й вчасно. Саме тому День святого Миколая залишається святом, коли увага до інших набуває особливого значення.

FAQ

Хто такий святий Миколай і чи існував він насправді?

Святий Миколай — християнський святий, який, за церковною традицією, жив у IV столітті та був єпископом міста Мири в Лікії. Його вшановують за милосердя, допомогу бідним і турботу про людей у скруті. Отже, святий Миколай має історичне підґрунтя, хоча чимало подробиць його життя відомі з пізніших переказів і церковної традиції.

Чому святий Миколай кладе подарунки під подушку?

Звичай пов’язують із легендами про таємну допомогу, яку Миколай надавав нужденним. За одним із переказів, він непомітно залишив золото бідній родині, щоб урятувати її від скрути. Згодом ця історія стала символічним поясненням традиції дарувати дітям подарунки потайки. В Україні їх найчастіше кладуть під подушку, щоб діти знаходили сюрпризи вранці 6 грудня.

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