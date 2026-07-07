Італійки додають це до порошку: речі стають м’якими, ідеально чистими та пахнуть свіжістю

Як зробити речі м’якими / © Фото з відкритих джерел

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Італійки давно відомі своєю любов’ю до чистоти та догляду за одягом. Багато хто з них користується простими домашніми хитрощами, які допомагають підтримувати речі у відмінному стані без дорогих засобів. Один із таких способів — додати перед пранням два доступні продукти: харчову соду та кухонну сіль. У правильних пропорціях вони допомагають пом’якшити тканину, освіжити білизну та зробити дію прального порошку значно ефективнішою.

Чому саме сода та сіль

Харчова сода добре нейтралізує неприємні запахи, допомагає пом’якшити воду та сприяє кращому розчиненню забруднень. Завдяки цьому пральний засіб працює ефективніше навіть за невисокої температури.

Кухонна сіль, своєю чергою, допомагає довше зберігати насиченість кольорів тканини, пом’якшує волокна та запобігає швидкому вицвітанню одягу. Особливо добре цей спосіб підходить для кольорових речей, рушників і постільної білизни.

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Як правильно використовувати

Перед запуском пральної машини до барабана або у відсік разом із пральним порошком додають приблизно одну столову ложку харчової соди та одну столову ложку кухонної солі.

Після цього запускають звичайний режим прання відповідно до рекомендацій на етикетці одягу. Такий спосіб підходить для більшості бавовняних, лляних та змішаних тканин.

Який результат можна отримати

Після прання тканина стає м’якшою на дотик, а неприємні запахи зникають навіть із рушників або спортивного одягу. Білизна легше виполіскується, а кольорові речі довше залишаються яскравими.

Крім того, сода допомагає зменшити утворення вапняного нальоту всередині пральної машини, що позитивно впливає на її довговічність.

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Коли цей спосіб краще не використовувати

Попри універсальність методу, його не рекомендують застосовувати для делікатних тканин, таких як натуральний шовк, вовна або кашемір. Для таких матеріалів краще використовувати спеціальні засоби для прання.

Також не варто значно перевищувати рекомендовану кількість соди та солі, адже надлишок може залишити сліди на темному одязі, якщо полоскання буде недостатнім.

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