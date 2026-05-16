Івана Купала 2026 року: точна дата святкування та давні українські традиції

Після календарної реформи 2023 року дата святкування змістилася на 13 днів і тепер максимально наближена до періоду літнього сонцестояння — найкоротшої ночі року, коли природа, за народними уявленнями, перебуває на піку своєї сили.

Ще донедавна українці традиційно святкували Купальську ніч проти 7 липня. Однак нині святкування повертається до астрономічного ритму — часу, коли сонце вважається найсильнішим, а вогонь, вода й трави набувають особливої символічної та «очисної» енергії.

Походження Івана Купала: від давніх вірувань до християнської традиції

Івана Купала — одне з найдавніших свят, коріння якого сягає ще дохристиянських часів. Його витоки пов’язують із обрядами давніх слов’ян, присвяченими літньому сонцестоянню та циклам природи.

Саме в цей період, за віруваннями предків, земля досягає максимальної родючості, вода має цілющу силу, а вогонь здатний очищати людину від усього злого. Звідси й головні елементи купальських обрядів — багаття, вода та трави.

Після поширення християнства язичницькі традиції не зникли, а були переосмислені та поєднані з днем народження Івана Хрестителя. Так і з’явилася подвійна назва — Івана Купала, де переплелися народна обрядовість і церковна традиція.

Дата Івана Купала 2026 року: чому 24 червня

Зміна календаря Православної церкви України 2023 року стала ключовою причиною зсуву дат релігійних свят. Відтепер Різдво Іоанна Хрестителя відзначається наприкінці червня, а разом із ним і Купальська ніч.

2026 року Івана Купала припадає на проти 24 червня — період, який максимально наближений до астрономічного літнього сонцестояння.

Фактично це повернення до природного циклу, коли ніч найкоротша, а день — найдовший, що в народній традиції символізує перемогу світла над темрявою.

Традиції Івана Купала: вогонь, вода і купальська магія

Купальська ніч в Україні й сьогодні залишається одним із найяскравіших народних свят із глибокою символікою та давніми обрядами.

Купальське вогнище

У центрі святкувань — велике багаття. Його розпалюють на відкритому просторі, найчастіше біля річки або в полі. Вважається, що вогонь у цю ніч очищає людину від усього негативного.

через полум’я стрибають, «змиваючи» невдачі;

закохані пари стрибають разом, перевіряючи силу стосунків;

у вогонь символічно кидають старі речі.

Вода та ворожіння

Вода в купальську ніч має особливе значення — їй приписують здатність лікувати та «зчитувати» долю.

дівчата пускають на воду вінки зі свічками;

за рухом вінка ворожать на кохання та шлюб;

вода вважається «живою» та очищувальною.

Трави та вінки

Особливе місце займають купальські вінки та зілля.

вінки плетуть із польових трав і квітів;

у них закладають символи здоров’я, кохання та захисту;

вважається, що трави в цю ніч мають максимальну силу.

Символіка свята Івана Купала

Попри сучасний формат святкування, Івана Купала зберігає глибоку символічну основу:

очищення через вогонь і воду;

єднання людини з природою;

символ родючості, кохання та життєвої сили;

віра в захист від злих сил.

Окреме місце займає легенда про цвіт папороті — міфічну квітку, яка нібито розквітає лише раз на рік і приносить тому, хто її знайде, щастя та багатство.

Як святкують Івана Купала в різних регіонах України

В Україні купальські традиції зберегли регіональну різноманітність:

Полісся — найархаїчніші обряди з опудалами та масовими хороводами. Центральна Україна — вінки, купальські дерева та обряди біля води. Карпати — акцент на травництві та природних ритуалах. Південь і Схід — поєднання фольклору та сучасних святкових форматів.

Сучасне святкування Купала: фестивалі та традиції

Сьогодні Івана Купала в Україні дедалі частіше відзначають у форматі етнофестивалів та культурних подій. Наймасовіші святкування проходять у музеях просто неба, етнопарках та туристичних локаціях.

У програмі зазвичай:

театралізовані купальські обряди;

плетіння вінків та майстер-класи;

народна та сучасна етномузика;

відтворення давніх ритуалів у безпечному форматі.

Івана Купала залишається одним із найколоритніших українських свят, у якому переплелися давні язичницькі вірування, християнська традиція та сучасна культурна ідентичність.

