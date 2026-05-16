Івана Купала 2026 року: точна дата святкування та давні українські традиції
Свято Івана Купала 2026 року в Україні святкуватимуть у ніч проти 24 червня за новоюліанським календарем Православної церкви України.
Після календарної реформи 2023 року дата святкування змістилася на 13 днів і тепер максимально наближена до періоду літнього сонцестояння — найкоротшої ночі року, коли природа, за народними уявленнями, перебуває на піку своєї сили.
Ще донедавна українці традиційно святкували Купальську ніч проти 7 липня. Однак нині святкування повертається до астрономічного ритму — часу, коли сонце вважається найсильнішим, а вогонь, вода й трави набувають особливої символічної та «очисної» енергії.
Походження Івана Купала: від давніх вірувань до християнської традиції
Івана Купала — одне з найдавніших свят, коріння якого сягає ще дохристиянських часів. Його витоки пов’язують із обрядами давніх слов’ян, присвяченими літньому сонцестоянню та циклам природи.
Саме в цей період, за віруваннями предків, земля досягає максимальної родючості, вода має цілющу силу, а вогонь здатний очищати людину від усього злого. Звідси й головні елементи купальських обрядів — багаття, вода та трави.
Після поширення християнства язичницькі традиції не зникли, а були переосмислені та поєднані з днем народження Івана Хрестителя. Так і з’явилася подвійна назва — Івана Купала, де переплелися народна обрядовість і церковна традиція.
Дата Івана Купала 2026 року: чому 24 червня
Зміна календаря Православної церкви України 2023 року стала ключовою причиною зсуву дат релігійних свят. Відтепер Різдво Іоанна Хрестителя відзначається наприкінці червня, а разом із ним і Купальська ніч.
2026 року Івана Купала припадає на проти 24 червня — період, який максимально наближений до астрономічного літнього сонцестояння.
Фактично це повернення до природного циклу, коли ніч найкоротша, а день — найдовший, що в народній традиції символізує перемогу світла над темрявою.
Традиції Івана Купала: вогонь, вода і купальська магія
Купальська ніч в Україні й сьогодні залишається одним із найяскравіших народних свят із глибокою символікою та давніми обрядами.
Купальське вогнище
У центрі святкувань — велике багаття. Його розпалюють на відкритому просторі, найчастіше біля річки або в полі. Вважається, що вогонь у цю ніч очищає людину від усього негативного.
через полум’я стрибають, «змиваючи» невдачі;
закохані пари стрибають разом, перевіряючи силу стосунків;
у вогонь символічно кидають старі речі.
Вода та ворожіння
Вода в купальську ніч має особливе значення — їй приписують здатність лікувати та «зчитувати» долю.
дівчата пускають на воду вінки зі свічками;
за рухом вінка ворожать на кохання та шлюб;
вода вважається «живою» та очищувальною.
Трави та вінки
Особливе місце займають купальські вінки та зілля.
вінки плетуть із польових трав і квітів;
у них закладають символи здоров’я, кохання та захисту;
вважається, що трави в цю ніч мають максимальну силу.
Символіка свята Івана Купала
Попри сучасний формат святкування, Івана Купала зберігає глибоку символічну основу:
очищення через вогонь і воду;
єднання людини з природою;
символ родючості, кохання та життєвої сили;
віра в захист від злих сил.
Окреме місце займає легенда про цвіт папороті — міфічну квітку, яка нібито розквітає лише раз на рік і приносить тому, хто її знайде, щастя та багатство.
Як святкують Івана Купала в різних регіонах України
В Україні купальські традиції зберегли регіональну різноманітність:
Полісся — найархаїчніші обряди з опудалами та масовими хороводами.
Центральна Україна — вінки, купальські дерева та обряди біля води.
Карпати — акцент на травництві та природних ритуалах.
Південь і Схід — поєднання фольклору та сучасних святкових форматів.
Сучасне святкування Купала: фестивалі та традиції
Сьогодні Івана Купала в Україні дедалі частіше відзначають у форматі етнофестивалів та культурних подій. Наймасовіші святкування проходять у музеях просто неба, етнопарках та туристичних локаціях.
У програмі зазвичай:
театралізовані купальські обряди;
плетіння вінків та майстер-класи;
народна та сучасна етномузика;
відтворення давніх ритуалів у безпечному форматі.
Івана Купала залишається одним із найколоритніших українських свят, у якому переплелися давні язичницькі вірування, християнська традиція та сучасна культурна ідентичність.