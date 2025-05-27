Із цією маскою про сивину можна забути назавжди: не шкодить волоссю і шкірі голови

Якщо ви хочете замаскувати сивину, не використовуючи агресивних хімічних фарб, тоді можна зробити засіб із простих продуктів, які завжди є під рукою. Така маска на відмінно впорається зі сріблястим волоссям, вона не шкодитиме шкірі голови та не палитиме локони. Розповідаємо, як приготувати домашній екологічний засіб для фарбування сивини.

Інгредієнти. Для приготування маски треба взяти склянку води, ложку меленої кави, можна брати розчинну, ложку меленої гвоздики і три лаврові листки.

Спосіб приготування. Важливо дотримуватися послідовності: спочатку треба змішати воду, гвоздику й лавровий лист у каструлі. Потім необхідно довести суміш до кипіння, зменшити вогонь і варити ще п’ять хвилин. Це треба для того, щоб продукти віддали рідині свої барвники. Опісля зніміть каструлю з вогню, остудіть відвар і процідіть. У проціджений відвар додайте каву та перемішайте.

Застосування. Нанесіть фарбувальну маску на корені волосся, приділяючи особливу увагу сивим пасмам. Потім треба обережно втерти засіб у шкіру голови круговими рухами для покращення кровообігу. Залиште маску відпрацьовувати на 40 хвилин під поліетиленовою шапочкою та рушником. Через зазначений проміжок часу ретельно змийте теплою водою.