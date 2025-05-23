Із цими інгредієнтами млинці будуть в рази смачнішими: зробіть таке тісто і не пошкодуєте

Щоб приготувати ідеальні на смак та вигляд млинці, необхідно знати кілька трюків професійних кухарів. І для цього не треба якихось особливих знань чи дорогих продуктів. Все, що потрібно — це бажання, трохи часу та прості інгредієнти, які точно є на вашій кухні. Розповідаємо, як правильно приготувати тісто і що додати, щоб млинці вийшли смачними, ніжними й тоненькими, неначе в ресторані.

Збиті білки. Професійні кухарі рекомендують розділяти жовток і білок перед додаванням у тісто. До того ж, білок треба обов’язково збити, тоді млинці будуть м’якими та ніжними, але не рватимуться, бо добре зберігатимуть свою текстуру. Повітряні бульбашки, що утворюються в процесі збивання білків, надаватимуть готовим млинцям особливої легкості. Цей простий прийом дозволяє покращити смак і вигляд готової страви.

Мінеральна вода. Секрет криється у тому, що в тісто треба додати трохи мінеральної води. Вона допоможе покращити консистенцію тіста і забезпечить необхідну текстуру готових млинців. Техніка досить проста: частину молока треба замінити на мінералку. Вуглекислий газ сприятиме утворенню дрібних бульбашок у тісті. У результаті млинці вийдуть мереживними і тонкими, без зайвої пишності. Це чудова альтернатива для тих, кому не підходить варіант зі збиванням білків.