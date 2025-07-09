Із цими рослинами город можна не перекопувати: що треба посадити, щоб розпушити ґрунт

Які сидерати посіяти, щоб розпушити ґрунт / © pixabay.com

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Досвідчені господарі все частіше вибирають природні методи догляду за ґрунтом, зокрема, висівання сидератів. Це один із найпростіших способів, щоб оздоровити землю, зекономити сили й отримати багатий урожай без виснажливого перекопування. Про це пише ресурс «Стіна».

Чому варто відмовитися від перекопування землі

Вважається, що перекопування — це надійний спосіб покращити стан ґрунту. Та насправді воно може нашкодити, бо часто ущільнює землю, руйнує її структуру, порушує водний і повітряний обмін. До того ж, щорічне глибоке перекопування знищує мікрофлору, яка вкрай необхідна для родючості землі.

Натомість сидерата працюють як природні «аератори». Їхнє коріння проникає глибоко в ґрунт, м’яко його розпушуючи. А після скошування й перегнивання рослин у землі залишаються ходи, які покращують циркуляцію повітря й вологи. Окрім того, зелена маса збагачує землю органікою та приваблює дощових черв’яків — основних виробників гумусу.

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Які сидерати краще висівати влітку

Озиме жито. Це справжній чемпіон із глибокого розпушування. Його коріння досягає глибини до одного метра, тому ідеально підходить для ущільненої важкої землі. Бобові культури — люпин, горох, конюшина. Ці сидерати збагачують землю азотом, покращуючи її родючість та структуру. Гірчиця оздоровлює ґрунт, знищує хвороботворні бактерії, відлякує дротяників та інших шкідників. Чорнобривці — це природний захист від нематоди. Фацелія — універсальна рослина, швидко росте, покращує структуру землі та приваблює бджіл.

Як правильно використовувати сидерати влітку

Сіяти сидерати можна в будь-який час від червня до серпня. Їх треба скошувати до початку цвітіння і залишити на грядці. Ця зелена маса утворює мульчу — природний захист від перегріву, бур’янів і висихання. Окрім того, вона живить ґрунт і робить його пухким, як після ручного розпушування.

Важливо не допускати дозрівання сидератів, якщо ваша ціль — не насіння, а покращення структури землі. Молода зелень містить максимум поживних речовин і швидко розкладається, формуючи родючий шар.