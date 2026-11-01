Із вікон не дутиме навіть у завірюху: дешевий метод утеплення із туалетним папером

Як утеплити вікна на зиму. / © Фото з відкритих джерел

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Щоб зменшити протяги взимку, не обов’язково купувати дорогі матеріали чи викликати майстра. Для тимчасового утеплення старих дерев’яних вікон і деяких старих пластикових конструкцій можна приготувати густу суміш із туалетного паперу та клею ПВА. Вона допоможе заповнити невеликі нерухомі щілини, через які холодне повітря потрапляє до оселі.

Як приготувати суміш із туалетного паперу

Для роботи знадобляться білий туалетний папір, тепла вода, клей ПВА та невелика ємність. Суміш готують безпосередньо перед використанням.

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Подрібніть папір. Розірвіть кілька аркушів на маленькі шматочки й покладіть у миску.

Додайте воду. Залийте папір невеликою кількістю теплої води та залиште, доки він повністю не розм’якне.

Відтисніть зайву вологу. Розімніть папір до однорідної кашки, а потім видаліть надлишок води.

Додайте клей ПВА. Поступово вливайте клей і перемішуйте, поки маса не стане густою та пластичною. Вона має тримати форму й не стікати з поверхні.

Як правильно утеплити вікна паперовою масою

Перед роботою знайдіть місця, звідки проникає холодне повітря. Особливу увагу приділіть стикам між рамою, стіною та підвіконням. Для перевірки можна піднести до них тонку смужку паперу: якщо вона коливається від потоку повітря, у цьому місці можливий протяг.

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Готову суміш невеликими порціями втисніть у щілини між рамою та стіною або біля підвіконня за допомогою дерев’яної палички чи невеликого шпателя. Розрівняйте поверхню й залиште до повного висихання.

Важливо: не заповнюйте цією масою стики між рухомою стулкою та рамою, інакше вікно може бути складно відчинити. Не наносіть суміш на вологі ділянки, дренажні отвори пластикових вікон або поверхні, які мають залишатися рухомими. На пофарбованих рамах спочатку перевірте спосіб на непомітній ділянці, оскільки клей може пошкодити покриття.

Чи вистачить такого утеплення на всю зиму

Папір із клеєм ПВА — бюджетний, але тимчасовий спосіб зменшити протяги. Через вологу, конденсат і перепади температур маса може розтріскуватися або відшаровуватися. Для тривалішого результату краще використати спеціальний герметик для нерухомих стиків або замінити зношені ущільнювачі.

Якщо холод проникає саме між стулкою та рамою, варто перевірити стан ущільнювача й правильність зачинення вікна. Для старих дерев’яних конструкцій можна застосувати спеціальну ущільнювальну стрічку.

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Такий домашній трюк допоможе заощадити на дрібному ремонті, якщо причина холоду — невеликі щілини. Проте перед утепленням важливо визначити, звідки саме дме, щоб не витрачати час на ділянки, які не потребують ремонту.

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