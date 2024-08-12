Кабачками і огірками буде забитий весь льох: добриво з озера, яке допоможе отримати неймовірний урожай

Річковий мул використовувався в землеробстві ще за часів Стародавнього Єгипту, коли розливалася річка Ніл. Якщо вам не страшна брудна робота, то ви можете значно збільшувати урожай городніх культур протягом всього сезону. Особливо добре мул з річки підходить для огірків, кабачків та деяких інших культур.

Найкращим мулом для підживлення все ж є озерний, потім вже йде річковий та болотяний. Добриво не можна брати з промислових стоків, оскільки існує ризик, що овочі будуть шкодити здоров'ю. Головна цінність мулу полягає в тому, що він є поживною органікою і потужним антисептиком водночас.

Чим може допомогти мул на городі? Насамперед, з його допомогою можна суттєво знизити кислотність ґрунту, підвищивши додатково вміст фосфору та азоту. А це позитивно впливає на кількість гумусу в землі. Тому кущі та плоди зростають швидше. Також мул утримує в ґрунті вологу, підвищує стійкість рослин до посух, хвороб, морозів.

Якщо ви будете використовувати річковий або озерний мул на ділянці протягом кількох років, зможете взагалі обходитися без азотних добрив, тому що він має довготривалу дію.

Ще одним важливим нюансом є те, що мул не палить коріння і ним неможливо "перегодувати" кабачки чи огірки. Після збирання мул одразу не можна використовувати. Спочатку його підсушують на свіжому повітрі, щоб в ньому знизився вміст кислот. Після висихання добриво просто розкидають по городу, а біля рослин додатково закладають сапкою чи граблями.

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