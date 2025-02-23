Кабачки збиратимете відрами: що посадити поруч, щоб овочі гарно родили

Досвідчені господарі завжди садять ці рослини біля кабачків, щоб захистити їх від хвороб і шкідників та отримати великий урожай.
Щоб кабачки добре вродили, поруч мають сидіти культури, які не затінятимуть їх та не конкуруватимуть з ними за поживні речовини. А ще було б добре, щоб "сусіди" відлякували шкідників. І таких культур досить багато.
Що посадити біля кабачків, щоб отримати найбільший урожай
- Квасоля та горох. Бобові рослини виділяють у ґрунт азот, який потрібен для росту та розвитку рослин. Тому можна сміливо садити ці культури поруч, щоб кабачки росли міцними й давали великий урожай.
- Часник відлякуватиме від кабачків попелицю, яка не зносить його запаху. Також ця культура покращує ґрунт, бо має протигрибкові й антибактеріальні властивості. А завдяки своєму аромату часник позитивно впливає на смакові властивості кабачків.
- Редис також буде гарним сусідом для кабачків, бо сприяє аерації ґрунту та відлякує кореневих черв’яків, що позитивно впливає на родючість кабачків.
- Кукурудза затіняє кабачки від перегріву та зберігає помірну вологість ґрунту, тим самим сприяючи багатшому врожаю.
- Соняшник приваблює бджіл, тому стане гарним партнером для кабачків. Також ця культура приваблює дрібних птахів, які боряться з комахами.
- Лаванда. Ця квітка також приваблюватиме комах-запилювачів, завдяки чому збільшиться урожай овочів. Ще лаванда відлякує шкідників – попелиць та білокрилок, які бояться її запаху.
- Кріп. Цей сусід відлякуватиме від кабачків гусениць, які відкладають яйця на листях. А під час цвітіння рослина приваблюватиме комах-запилювачів, тому від такого сусіда сама лише користь.
- Чорнобривці на відмінно впораються із проблемою комах-шкідників, які не зносять їхнього запаху, тому не підлітатимуть до грядки з кабачками.
- Настурція, огіркова трава та бурачок. Це рослини-пастки, які привертають шкідників – попелицю та різноманітних жуків, відволікаючи їхню увагу від кабачків. До того ж, ці культури приваблюють інших комах, які знищують попелицю.
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