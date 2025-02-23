Кабачки збиратимете відрами: що посадити поруч, щоб овочі гарно родили

Досвідчені господарі завжди садять ці рослини біля кабачків, щоб захистити їх від хвороб і шкідників та отримати великий урожай.

Щоб кабачки добре вродили, поруч мають сидіти культури, які не затінятимуть їх та не конкуруватимуть з ними за поживні речовини. А ще було б добре, щоб "сусіди" відлякували шкідників. І таких культур досить багато.

Що посадити біля кабачків, щоб отримати найбільший урожай

Квасоля та горох. Бобові рослини виділяють у ґрунт азот, який потрібен для росту та розвитку рослин. Тому можна сміливо садити ці культури поруч, щоб кабачки росли міцними й давали великий урожай. Часник відлякуватиме від кабачків попелицю, яка не зносить його запаху. Також ця культура покращує ґрунт, бо має протигрибкові й антибактеріальні властивості. А завдяки своєму аромату часник позитивно впливає на смакові властивості кабачків. Редис також буде гарним сусідом для кабачків, бо сприяє аерації ґрунту та відлякує кореневих черв’яків, що позитивно впливає на родючість кабачків. Кукурудза затіняє кабачки від перегріву та зберігає помірну вологість ґрунту, тим самим сприяючи багатшому врожаю. Соняшник приваблює бджіл, тому стане гарним партнером для кабачків. Також ця культура приваблює дрібних птахів, які боряться з комахами. Лаванда. Ця квітка також приваблюватиме комах-запилювачів, завдяки чому збільшиться урожай овочів. Ще лаванда відлякує шкідників – попелиць та білокрилок, які бояться її запаху. Кріп. Цей сусід відлякуватиме від кабачків гусениць, які відкладають яйця на листях. А під час цвітіння рослина приваблюватиме комах-запилювачів, тому від такого сусіда сама лише користь. Чорнобривці на відмінно впораються із проблемою комах-шкідників, які не зносять їхнього запаху, тому не підлітатимуть до грядки з кабачками. Настурція, огіркова трава та бурачок. Це рослини-пастки, які привертають шкідників – попелицю та різноманітних жуків, відволікаючи їхню увагу від кабачків. До того ж, ці культури приваблюють інших комах, які знищують попелицю.

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