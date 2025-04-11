Кабачки нікуди буде подіти: чим підживити овочі, щоб збільшити урожай утричі

Якщо підживити кабачки цими добривами, вони матимуть стійкість до хвороб та холоду, що дасть змогу значно підвищити урожайність культури. І купувати дороге підживлення немає потреби, як пише ресурс pmg.ua, адже все, що потрібно, неодмінно знайдеться у вашому домі.

Нашатирний спирт. Щоб зміцнити культуру та стимулювати її ріст, можна скористатися нашатирним спиртом. Все, що треба зробити, це розвести 100 грамів засобу в десяти літрах води й полити розчином рослини. Не рекомендовано поливати культуру у спеку, щоб не спалити листя.

Дріжджі. Щоб приготувати засіб для підживлення, треба розвести пакетик сухих дріжджів у 10 літрах теплої води, додати в розчин 2 столові ложки цукру, ретельно перемішайте складники. Розчин має настоятися упродовж кількох годин. Потім розбавте суміш водою у пропорції 1 до 5 і полийте кабачки під корінь. Таке добриво допоможе стимулювати ріст і розвиток культури, таким чином збільшить її урожайність.