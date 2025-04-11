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Кабачки нікуди буде подіти: чим підживити овочі, щоб збільшити урожай утричі
Досвідчені городники підживлюють кабачки добривами, приготованими власноруч. Таке підживлення стимулює цвітіння та рясне формування зав’язі, що впливає на підвищення врожайності.
Якщо підживити кабачки цими добривами, вони матимуть стійкість до хвороб та холоду, що дасть змогу значно підвищити урожайність культури. І купувати дороге підживлення немає потреби, як пише ресурс pmg.ua, адже все, що потрібно, неодмінно знайдеться у вашому домі.
Як збільшити врожайність кабачків у декілька разів
Нашатирний спирт. Щоб зміцнити культуру та стимулювати її ріст, можна скористатися нашатирним спиртом. Все, що треба зробити, це розвести 100 грамів засобу в десяти літрах води й полити розчином рослини. Не рекомендовано поливати культуру у спеку, щоб не спалити листя.
Дріжджі. Щоб приготувати засіб для підживлення, треба розвести пакетик сухих дріжджів у 10 літрах теплої води, додати в розчин 2 столові ложки цукру, ретельно перемішайте складники. Розчин має настоятися упродовж кількох годин. Потім розбавте суміш водою у пропорції 1 до 5 і полийте кабачки під корінь. Таке добриво допоможе стимулювати ріст і розвиток культури, таким чином збільшить її урожайність.
Борна кислота. Ця речовина також в рази підвищить урожайність кабачків. Для приготування добрива візьміть 10 грамів борної кислоти й розведіть у невеликій кількості води. Потім додайте розчин у відро води й полийте грядку з кабачками. Підживлення з борної кислоти зміцнить імунітет культури, стимулює її пишне цвітіння та рясне формування зав’язі.