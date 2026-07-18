Кабачкова ікра. / © ТСН.ua

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Кабачкова ікра — одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Ніжна, ароматна та насичена овочевим смаком, вона чудово підходить для бутербродів, гарнірів або як самостійна закуска.

Сайт ТСН.ua підготував топ-3 рецепти, які обов’язково сподобаються.

Кабачкова ікра за «ГОСТом»

Кабачкову ікру у радянські часи готували за так званим ГОСТом: із простих інгредієнтів — кабачків, моркви, цибулі та томатної пасти. Сьогодні приготувати цю популярну закуску можна й удома.

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Інгредієнти

кабачки очищені — 1 кг

морква — 300 г

цибуля — 300 г

томатна паста — 80 г

рослинна олія — 70 мл

цукор — 1 ст. л

сіль — 1 ч. л

чорний мелений перець — ¼ ч. л

оцет 9% — 1 ст. л

З цієї кількості продуктів виходить приблизно 2 банки по 0,5 л.

Приготування:

Кабачки очистіть і наріжте кубиками. Цибулю накришіть невеликими шматками, моркву натріть на великій тертці. Спочатку на пательні обсмажте цибулю до золотистого кольору. Потім додайте моркву та томатну пасту. Тушкуйте кілька хвилин. Пізніше додайте кабачки, сіль, цукор і перець. Готуйте овочі під кришкою на слабкому вогні до м’якості. Після цього перебийте у блендері до однорідної консистенції. Додайте оцет і перемішайте. Після цього ікру треба знову тушкувати. Поставте на маленький вогонь і доведіть до кипіння. Після цього розкладіть у стерилізовані банки, закрийте кришками. Банки переверніть і залиште до повного охолодження.

Кабачкова ікра з майонезом

Кабачкова ікра з майонезом — це варіант з більш кремовою текстурою та насиченим смаком.

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Інгредієнти:

кабачки очищені — 1 кг

цибуля — 170 г

майонез 72% — 65–70 г

томатна паста — 50 г

рослинна олія — 3 ст. л

сіль — 2 ч. л

цукор — 2 ч. л

мелений чорний перець

оцет 9% — 2 ч. л

Приготування:

Кабачки і цибулю очистіть та наріжте шматочками. Овочі подрібніть разом за допомогою м’ясорубки або блендера. Овочеву масу тушкуйте на середньому вогні приблизно 40–60 хв — поки рідина не випарується. Періодично помішуйте, щоб ікра не пригоріла. Додайте майонез, томатну пасту, олію, сіль, цукор і перець. Перемішайте і варіть на слабкому вогні ще 20–30 хв. Подайте оцет, проваріть ще 1–2 хв. Гарячу ікру розкладіть у стерилізовані банки, закрийте кришками, переверніть і залиште до повного охолодження.

З цієї кількості продуктів виходить дві банки по 0,5 л.

Кабачкова ікра з томатною пастою

Томат в ікрі додає легкої кислинки та балансує смак — кабачки мають ніжний, нейтральний смак, а томат робить його більш виразним.

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Інгредієнти:

кабачки — 1 кг

цибуля — 300 г

морква — 250 г

томат — 90 г

рослинна олія — 80 мл

сіль — 1 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

перець — за смаком

оцет 9% — 1 ст. л

Приготування:

Кабачки, моркву і цибулю очистіть від шкірки, наріжте шматочками. Моркву перекладіть у каструлю, додайте олію та тушкуйте кілька хвилин. Додайте цибулю і кабачки, а також сіль, цукор і перець. Тушкуйте овочі на невеликому вогні, а коли вони стануть м’якими, додайте томатну пасту. Готуйте ще 10 хв, періодично помішуючи. Гарячу овочеву масу перебийте блендером до ніжної консистенції. Поверніть на вогонь і проваріть ще кілька хвилин. На завершальному етапі додайте оцет, добре перемішайте та зніміть із плити. Гарячу кабачкову ікру розкладіть у стерилізовані банки, накрийте кришками та стерилізуйте 10–15 хв. Після цього закрутіть банки, переверніть і залиште до повного охолодження.

З інгредієнтів вийде приблизно 2 банки по 0,5 л.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати варення з кабачків.

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