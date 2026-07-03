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Липень — один із найважливіших місяців для догляду за кабачками. Саме в цей період рослини активно цвітуть, формують зав’язі та нарощують плоди. Якщо культури відчувають нестачу поживних речовин, урожай може виявитися значно меншим, а самі овочі — дрібними та менш соковитими.

Досвідчені городники радять не нехтувати підживленням у середині літа. Як правильно підібрати добрива — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Яких елементів потребують кабачки у липні

На початку росту рослинам необхідний азот, але в липні його кількість варто обмежити. Надлишок цієї речовини стимулює розвиток листя, тоді як формування плодів сповільнюється.

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У цей час кабачки найбільше потребують калію та фосфору. Калій сприяє утворенню великих і соковитих овочів, а фосфор підтримує кореневу систему та допомагає культурі легше переносити спеку.

Також важливу роль відіграють кальцій, магній і бор. Вони покращують обмінні процеси, зміцнюють тканини рослини та позитивно впливають на кількість зав’язей.

Деревний попіл — просте та ефективне підживлення

Одним із найкращих натуральних добрив для кабачків вважається деревний попіл. Він містить калій, кальцій, фосфор та інші мікроелементи, необхідні для активного плодоношення.

Для приготування живильного розчину достатньо розмішати одну склянку просіяного попелу в 10 літрах води та дати суміші настоятися кілька годин.

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Під кожен кущ виливають приблизно один літр настою після попереднього поливу чистою водою. Таке підживлення можна проводити раз на два тижні.

Настій із кропиви допоможе зміцнити рослини

Ще один популярний засіб серед городників — зелене добриво з кропиви. Воно містить багато корисних речовин і стимулює активний розвиток культури.

Для приготування ємність наполовину заповнюють подрібненою кропивою, доливають воду та залишають настоюватися приблизно на 7–10 днів. Перед використанням концентрат розводять у співвідношенні 1:10. Такий розчин лиють під корінь не частіше одного разу на два тижні.

Мінеральні добрива також будуть корисними

Якщо рослини розвиваються повільно або плодів утворюється небагато, можна використати комплексні мінеральні добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору.

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Важливо суворо дотримуватися дозування, зазначеного виробником. Надлишок поживних речовин не прискорить ріст, а може лише нашкодити кабачкам.

Як правильно застосовувати добрива

Підживлення найкраще проводити у вечірній час або в похмуру погоду. Це допоможе уникнути швидкого випаровування вологи та зменшить ризик опіків коріння.

Перед внесенням поживних сумішей грядки бажано добре полити. На сухому ґрунті концентровані розчини можуть пошкодити кореневу систему. Після підживлення землю навколо кущів варто злегка розпушити або замульчувати. Завдяки цьому волога довше зберігатиметься, а корисні речовини краще засвояться.

Яких помилок варто уникати

У липні не рекомендується захоплюватися азотними добривами. Через це кабачки почнуть активно нарощувати зелену масу, а плодоношення стане менш інтенсивним.

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Не слід також перевищувати рекомендовані норми внесення органіки. Надмірна кількість поживних речовин може негативно вплинути на стан рослин і знизити врожайність.

Регулярний полив, своєчасне видалення старого листя та правильне підживлення допоможуть кабачкам плодоносити до осені. За такого догляду кущі залишатимуться сильними, а плоди — великими, ніжними та смачними.

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