Кабачки збиратимете відрами: де найкраще садити овочі, щоб плодоносили увесь сезон

Кабачки — одна з найпопулярніших овочевих культур, адже овоч дуже смачний і вкрай корисний, а ще з нього можна приготувати купу страв. А щоб зібрати максимально великий урожай кабачків, для них треба вибрати правильне місце. Розповідаємо, де найкраще садити кабачки, щоб плодоносили увесь сезон.

Сонячне місце. Кабачки люблять сонце, але треба вибирати ділянки, де опівдні є напівтінь, бо рослина може попектися. Це можуть бути грядки біля парканів чи господарських споруд.

Захист від вітру. Не слід садити кабачки, де вітряно чи є протяги, культура хворітиме й не плодоноситиме. Тому їй потрібне захищене й затишне місце.

Компостні купи. Деякі господарі садять культуру на компостній купі, але органіка має перепріти хоча б частково, щоб не спеклися корені рослини. Добриво насичуватиме кабачки необхідними поживними речовинами, тому вони плодоноситимуть до самої осені.

Розкислений і помірно вологий ґрунт. Кабачки не люблять кислих ґрунтів, тому землю треба розкислити деревним попелом, а тоді висаджувати овочі. Щоб корені рослини не гнили, не варто садити їх на ділянках, де застоюється вода.

Принцип сівозміни. Найбільше кабачки родитимуть на грядках, де раніше росли картопля, капуста, буряк, морква, цибуля, зелень та бобові.