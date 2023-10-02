Кактус розростеться, наче шалений: потрібно всього кілька ложок цього засобу

Раніше ми розповідали, чим можна знищити дротяників, які завдають особливої шкоди картоплі. Але потрібно задумуватися не лише про город, але і про кімнатні рослини. Вони часто потребують особливого догляду. Наприклад, кактуси. Про них часто забувають, вважаючи, що кактусам не потрібне підживлення. Але це не зовсім так.

Ви можете запросто приготувати підживлення для кактусів самостійно. Для цього візьміть півлітрову банку лушпиння цибулі, прокип'ятіть його в двох літрах води протягом 5-6 хвилин, потім остудіть і відфільтруйте рідину.

Таке підживлення варто зберігати в холодильнику та використовувати як основне поливання не частіше двох разів на місяць. Зовсім скоро ви помітите, що кактус почав дуже швидко рости. В лушпинні цибулі містяться калій та фосфор, які надзвичайно корисні для кактусів.

Як правильно підживлювати кактус: коли

Експерти радять вносити поживні речовини лише в період активного зростання кактусу. Удобрюють виключно здорові екземпляри. Не рекомендується підживлювати рослини в надто спекотні чи сонячні дні.

Також не варто підгодовувати кактус, який ви щойно пересадили. Йому потрібно спочатку адаптуватися до нового місця і розвинути кореневу систему. Лише тоді рослина зможе засвоїти всі корисні речовини, які ви внесете, а потім спрямувати їх на зростання стебла чи формування бутонів.

Читайте також: